여성징병제 도입? 성평등 3위 국가의 '남녀 혼합 생활관' 실험보고서 제목

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

[여성 정치]

큰사진보기 ▲노르웨이 국방연구소가 국방부 의뢰로 내놓은 연구보고서 제목은 '세면대가 온통 화장품 잡것들'이었다. 2014년 12월 나온 이 보고서에는 당시 노르웨이군 병사들이 발행하던 소식지에 대한 반응도 실려 있었다. 화장실에 게시된 이 소식지에는 반나체 여성 사진이 실려 있는 경우가 있었는데, 연구진은 병사들이 이를 당연하게 받아들이는 현실을 남성 중심 군대 문화의 한 단면으로 분석했다. ⓒ ffi.no 관련사진보기

AD

"성적은 우수하지만 군 복무 의욕이 낮은 여성들은, 현재 복무 의욕이 높은 여성 군인들만큼 남성 중심 문화가 지배하는 근무 환경을 관대하게 받아들이지는 않을 것으로 예상된다.



(For instance, women with high grades, but low motivation, will presumably not have the same level of tolerance towards a work environment dominated by a masculinity culture as motivated military women seem to do today)."

"세면대가 온통 화장품 잡것들이야 (Sminkedritt over hele vasken)."

큰사진보기 ▲노르웨이 국방연구소가 국방부 의뢰로 내놓은 연구보고서 제목은 '세면대가 온통 화장품 잡것들'이었다. 해당 보고서는 2014년 12월 발간됐다. 노르웨이는 2015년 여성징병제를 도입(2016년 시행)했다. ⓒ ffi.no 관련사진보기

[여성 인권]

"여성들이 죽어가고 있다."

"피해자가 반복해서 위험을 알릴 때 국가는 무엇을 했는가. 신고 이후 가해자는 제대로 분리되고 통제됐는가. 접근금지와 보호조치는 실제로 피해자의 안전을 지켰는가. 신고를 권하는 것만으로는 여성을 지킬 수 없다."

"교제폭력을 포함한 친밀관계폭력 포괄 입법을 조속히 추진하라!"



"가정폭력 사건의 반의사 불법 규정을 폐지하고 피해자 중심 법체계를 마련하라!"

[여성 경제]

큰사진보기 ▲박홍근 기획예산처 장관이 29일 국회 의원회관에서 열린 기획처·국회미래연구원 공동세미나에서 개회사하고 있다. 2026.10.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"돌봄 현장은 이미 붕괴 직전에 몰려 있다. 월 59.5 시간 쪼개기 계약, 그리고 숙련도를 전혀 인정하지 않는 만년 최저임금 속에서 돌봄 노동자들은 값싼 소모품 취급을 받으며 일터를 떠나고 있다." (전호일 민주노총 부위원장, 10월 29일 열린 '국제돌봄의 날 기념, 돌봄 노동자 권리보장·처우 개선 예산 쟁취 민주노총 결의대회'에서)

[원더우먼]

큰사진보기 ▲2023년 7월 3일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2023 서울우먼업 페어에서 윤여순 전 LG아트센터 대표가 취업 특강을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"같은 관문을 통과하며 경쟁해야 하는 상황이라 하더라도 '여적여'라는 말은 쓰지 말자고 여성들이 목소리를 내야 한다. 더 넓은 시각에서 세상을 바라볼 필요가 있다. 남성들이 만들어 놓은 시스템과 규칙 안에서 좋은 평가를 받고 성공하는 데만 집중할 것이 아니라 잘못된 것은 바꿔야 한다고 이야기해야 한다."

"남성 리더십과 여성 리더십이 따로 있다고 생각하지 않는다. 좋은 리더가 되기 위해 지향하는 목표는 같다. 하지만 그 목표에 도달하기까지 남성과 여성이 걸어가야 하는 길은 너무 다르다. 저는 그 길이 같아질 때까지 여성들이 함께 모여 목소리를 내야 한다고 생각한다."

국정감사에서 여성징병제 도입 필요성을 제기하는 목소리가 나왔습니다.지난 10월 28일 국회 성평등가족위원회 국정감사에서 임종득 국민의힘 의원은 국방부와 병무청이 진행 중인 여성 징병제 논의에 성평등가족부도 동참해 달라고 원민경 장관에게 요청했습니다. 같은 당 유영하 의원도 "정부가 여성 징병제를 테이블에 올릴 때가 됐다"고 말했습니다. 앞서 열린 국방부 국정감사에서는 천하람 개혁신당 의원이 "여성을 보호의 객체가 아니라 국방의 대등한 주체로 삼아야 한다"며 강신철 장관에게 검토를 촉구했습니다.노르웨이는 나토 회원국 중 가장 먼저 여성 징병제를 도입한 국가입니다. 2015년 제도 도입(시행은 2016년) 전에 노르웨이는 남성 중심적인 군대 조직 문화에 대한 여러 연구를 정부 차원에서 진행했는데요. 그 중 하나가 노르웨이 국방연구원의 '남녀 혼합 생활관 실험'에 대한 보고서였습니다. 그 결과, 남녀가 함께 지내면서 성별 고정 관념이 줄었고, 남성 병사들의 말이나 행동이 달라지는 등 긍정적인 변화가 있었다고 하는데요.이 보고서에서 주목한 것은 사실, 기존의 남성 중심 문화에서 여성적인 특성을 비정상적이고 군대에 적합하지 않은 것으로 규정하고 있는 현실이었습니다. 연구진은 "현재 여성 군인은 자원 입대한 경우고 대부분 복무 의욕이 매우 높기 때문에 남성 중심의 지배적 문화에 대해 높은 수준의 관용을 보인다"고 전했습니다. 복무 중인 여성들이 "남들과 다른 사람이나 불평이 많은 사람으로 보이기를 원하지 않기 때문"이란 겁니다. 한 마디로 '참고 참는다'는 것이죠.연구진이 이 부분을 특히 주목한 이유, 다음과 같습니다.다시 말해, 군대의 지휘구조나 조직문화 개선이 여성 징병제 도입 과정에서 반드시 필요하다는 것이었습니다. 이는 여성 군인의 화장품을 못마땅하게 여기는 남성 군인의 거친 말투를 그대로 차용한 보고서 제목만으로도 알 수 있습니다.당시 노르웨이는 여성 징병제 도입 과정에서, 군대 안에서 성평등이 실현되지 않고 있는 사실도 인정하고 연구했던 것입니다. 여성에게 군 복무 의무를 요구하려면, 그 의무를 질 여성의 권리를 보장하기 위해서는 어떻게 해야 하는가. 당연히 국가가 짊어져야 할 본질적 질문이 담겨 있는 셈입니다.2014년 세계경제포럼(WEF)의 성격차 지수 순위를 보면 노르웨이는 3위였습니다. 우리나라는 142개 국가 중 117위였습니다. 2026년 순위에서도 노르웨이는 3위를 지키고 있습니다. 우리나라는 145개 국가 중 101위입니다.지난 10월 27일, 대전·세종 여성·인권·시민사회 단체들의 긴급 기자회견 첫 문장입니다. 이들 단체들은 "스토킹·교제폭력·가정폭력 등 친밀한 관계에서 발생하는 폭력은 반복되고 때로는 살인으로 이어진다"면서 "여성의 생명과 안전은 국가가 지켜야 할 기본적 권리"라고 강조했습니다.이렇게 물었습니다.국회에, 이렇게 요구했습니다.지난 10월 29일, 기획예산처와 국회미래연구원이 '인구구조 변화, 대한민국의 미래와 대응 방향'이란 주제로 공동 세미나를 개최했습니다. 박홍근 장관은 "2045년 국민 3명 중 1명이 65세 이상인 사회가 될 것"이라며 "일하는 사람이 줄더라도 경제 활력을 유지하고, 고령자가 늘더라도 모든 세대가 안정적인 삶을 누릴 수 있어야 한다"고 말했다고 합니다.즉, "인구 구조 변화는 예견된 미래"인 만큼, 여성이나 청년 일자리의 질을 높여야 한다는 것이 이날 세미나의 주요 화두였는데요. 김지운 홍익대학교 경제학부 교수의 발표 제목은 '인구구조 변화, 위기를 넘어 대전환의 기회로'였습니다. 그리고 그는 "여성이 일터에서 밀려나지 않도록 남성 노동자의 육아 참여를 보편화하고, 휴직보다는 근로 시간 단축 등으로 인적 자원 활용을 강화해야 한다"고 강조했습니다.10월 28일, 국회에서는 '사회서비스 노동자 처우개선 국회 토론회'가 열렸습니다. 토론회에서는 여성 저임금 구조에 기반하고 있는 돌봄 노동 인력 부족 문제가 집중적으로 제기됐는데요. 토론회에서 윤자영 충남대 경제학 교수는 "돌봄 인력 부족을 인구 고령화의 불가피한 결과로만 볼 수 없다"며 "처우 개선은 미리, 단계적으로 시작하는 것이 사회 전체로 보면 덜 비싼 선택"이라고 강조했습니다.'여자의 적은 여자다'라는 이 말이 얼마나 오랫동안 쓰였는지는 정확하게 알려져 있지 않습니다. 1980년대 이전에도 사용됐다고 하고, 잠깐 찾아봤더니 1990년대 보도를 통해서도 꽤 많이 나타나더군요.LG그룹 첫 여성 임원이자 한국 최초의 여성 CEO로 잘 알려져 있는 윤여순 전 LG아트센터 대표가 최근 <절반을 깨우는 시간>이란 책을 내놨는데요. 그는 <여성신문>과의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다.윤 전 대표는 1955년 태어났습니다. 다시 말해 '여적여'란 말과 그만큼 오랫동안 마주했던 여성입니다. 그런 그가 여성과 여성 사이의 '다리'를 강조하는 것이 인상적이었는데요. 윤 전 대표는 "여성 후배들이 길을 따라올 수 있도록 다리를 놓는데 관심이 있었다"면서 이렇게 말했습니다.