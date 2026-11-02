공교육은 어떻게 '외딴섬'을 넘어 마을이 되었나

2026년 9월 9일 국회 교육혁신 토론회. 유일한 현직 교사 발제자였던 청천초등학교 이상근 교사는 작은 학교의 대안으로 '마을교육'과 '마을교사'를 제시했다(관련기사 : "작은학교 통폐합이 교육혁신인가?"…교육부에 쏟아진 질문들
). 닫힌 교문을 열고 마을과 소통하며 아이들의 삶과 배움을 일치시킨다는 이 담론은 현실에서 어떻게 빚어지고 있을까.
그 현장을 확인하기 위해 청천초 김혜란 마을교사를 만났다. 서울에서 기자로 일하다 2004년 귀촌해 농부가 된 그는 10여 년간 학부모 교육공동체 '청천엄마랑'에서 활동해 온 '마을교사'이자, 최근 청천초 6학년 아이들이 만든 '사람책'의 주인공이기도 하다(관련기사 : 아이들이 마을을 배우는 법, 사람과 생명을 만나다
).
김혜란 교사가 청천에 뿌리내린 20여 년을 되짚으며 알게 된 것은, 지금의 마을교육이 처음부터 치밀하게 설계된 사업이 아니었다는 점이다. 교육을 고민하던 학부모들의 공부 모임과 작은 실천이 쌓였고, 여기에 학교의 변화와 교육정책이 더해졌다. 마을과 학교는 그 기회를 각자의 실천으로 연결해 지금의 '마을교육'을 만들어왔다.
서로를 스승 삼아 나선 발걸음
2014년 세월호 참사 직후, 학생 안전을 이유로 방과 후 교문이 굳게 닫혔다. 방과 후 갈 곳을 잃은 아이들을 보며 엄마들 사이에 "우리가 무언가 해야 하지 않겠냐"는 절박함이 일었다. 엄마들은 매주 목요일 밤마다 모여 '교육'을 공부했다. 함께 공부하는 사이 아이들의 이야기도 자연스럽게 오갔다. 그렇게 '청천엄마랑'이 시작됐다.
2016년 즈음, 돌봄교실에 들어가지 못해 겉도는 고학년 아이들을 위해 엄마들은 학교 운동장 한 귀퉁이에서 돌아가며 간식을 챙기기 시작했다. 엄마들이 할 수 있는 일을 시작한 것이다.
마침 '교장공모제'를 통해 마을을 향해 학교를 열어갈 의지가 충만한 교장이 부임했고, 충청북도교육청의 '행복교육지구' 사업이 태동했다. 매일 아이들을 챙기던 엄마들은 이 시기를 놓치지 않고 '청천엄마랑'이란 이름으로 돌봄 사업에 공모했다. 그 사이 학교 구석에 방치되어 있던 낡은 컨테이너가 아이들과 엄마들을 위한 '돌봄 교실'로 재탄생했다.
2016년 가을, 학교 사택 철거로 생긴 공터에서 텃밭 활동이 시작되며 농사를 짓던 김혜란 교사가 마을교사로 초빙됐다. 그는 그 전부터 농촌에서 자라는 아이들의 삶에 대해 고민하고 있던 터였다.
"직장이나 장사를 하는 부모를 둔 아이들과 달리, 농사를 짓는 부모를 둔 아이들은 은연중에 자기 부모의 직업에 자부심을 갖지 못하더라고요. 흙을 만지는 일이 얼마나 생명력 넘치고 대단한 일인지 알려주고 싶었어요."
텃밭 수업을 통해 단순한 '농사 체험'을 넘어 세계 농사 흐름과 먹거리 문제를 아우르는 '농사 인문학'을 함께 가르치자 묵직한 변화가 나타났다. 수년 전 모내기를 하던 날, 곁을 맴돌던 수줍음 많은 아이가 조용히 다가와 말했다.
"선생님, 우리 엄마 아빠도 농사지어요."
그 작은 목소리에 담긴 자랑스러움에 김혜란 교사는 가슴이 울컥했다. 이처럼 마을과 학교가 빚어낸 '밭마실', '논마실'과 같은 '마을교육'은 아이들에게 '자신이 발 딛고 사는 마을의 삶'을 긍정하고 나아가 자기 자신을 긍정하게 하는 교육으로 자리 잡았다(관련기사 : '물총놀이'로 하나가 된 괴산 청천초의 특별한 하루
, 내 고향 냇물이 서울까지 간다고? 아이들이 두 발로 찾은 답
).
교사가 떠나도 배움은 남도록
이 연대는 학교를 향한 마을만의 짝사랑이 아니었다. 교사들은 학부모를 단순한 '민원인'이나 보조자가 아닌 교육을 함께 기획하는 주체로 받아들였다. 요리 교실, 텃밭 수업 등에 엄마들을 선생님으로 초대하고, 아빠들을 위한 '아버지 모임'을 만들어 운동장 캠핑을 주도하도록 했다. 마을과 학교의 경계가 희미해지며 교육공동체가 싹트기 시작했고, 학부모는 마을교사로서 공동체의 한 축을 이루었다.
이 과정에서 교사들은 '교사의 전근'을 우려했다. 교사들이 떠난 뒤에도 이 교육이 특정 개인의 개인기나 헌신에 의존하지 않으려면 시스템이 필요했다. 교사들은 '행복씨앗학교(혁신학교)'의 정책을 적극 활용해 '밭마실', '논마실'을 비롯한 마을 공부를 정규 교육과정인 '마을 교과'로 정착시켰다.
이 정책이 끝난 뒤에도 '미래자치학교' 사업에 공모해 교육과정을 유지했다. 정책 변화가 곧 교육의 중단으로 이어지지 않게 하려는 주체적인 노력은, 학교와 마을이 함께 만든 배움의 지속 가능성을 보여준다.
마을이 학교의 교육과정에 깊숙이 개입하는 일은 결코 쉽지 않다. 갈등 끝에 와해되는 숱한 사례와 달리, 청천초가 단단한 연대를 유지한 비결에 대해 김혜란 교사는 망설임 없이 "신뢰"를 꼽았다.
"학교와 마을 중 어느 한쪽이 유능하다고 되는 일이 아닙니다. 무한한 긍정으로 서로를 믿어야 해요. 제가 학부모였을 때는 아이들 사이에 갈등이 생겨 화가 난 엄마가 당장 학교로 달려가 따지기 전에, '청천엄마랑' 안에서 먼저 그 화를 풀어냈어요. 그러다 보면 화의 수위가 내려가죠. 학교는 그런 우리를 '공격하는 집단이 아니라 함께 가는 파트너'로 온전히 인정하게 된 겁니다."
초창기 '청천엄마랑' 엄마들의 자녀는 모두 청천초를 졸업했다. 모임의 동력이 소멸할 법도 하지만 이들은 여전히 마을교사로 남아 있다. 지난 세월 마을과 학교, 아이들과 온몸으로 부대끼며 쌓아온 깊은 신뢰 때문이다.
"'청천엄마랑' 모임을 하면서 내 아이가 행복하려면 곁에 있는 친구들이 행복해야 한다는 걸 뼛속 깊이 깨달았어요. 그렇게 학교의 아이들과 깊은 유대감이 형성돼 아이가 졸업했다고 매정하게 손을 털고 나올 수 없었죠."
진정으로 작은 학교를 살리기 위한다면
이러한 촘촘한 교육 공동체의 실현은 청천초가 농촌의 '작은 학교'였기에 가능했다. 김혜란 교사는 작은 학교일수록 아이와 교사, 학부모와 마을 구성원들이 서로를 더 가까이에서 보고 이해할 수 있다고 말했다. 작은 학교 특유의 촘촘한 관계 맺기가 중요한 교육적 가치라는 뜻이다.
하지만 현재 청천 마을교육은 이 연대를 다음 세대로 이어가야 하는 과도기를 맞았다.
"내 아이가 졸업한 상태에서 나는 어느 지점에 서 있는 걸까 당혹스러울 때도 있어요. 에너지가 달려 어떻게 쓱 발을 뺄 수 있을까 고민할 때도 있죠. 마을교육 공동체가 유지되려면 현재 학부모들과 어울려야 하는데 현실적으로 쉽지 않아요."
이들의 가장 큰 고민은 정책 투쟁이 아니다. 작은 학교의 통폐합과 예산 효율성이라는 정책적 논의보다, 청천초 현장에서는 이미 만들어온 교육공동체를 어떻게 이어갈 것인지가 더 절실한 과제다.
새로 유입되는 주민(보금자리 주택)들과 기존 공동체가 어떻게 서로의 차이를 이해하고, 아이들을 함께 키울 것인가. 내 아이가 졸업한 뒤에도 마을 아이들을 함께 품어낼 새로운 학부모를 어떻게 만날 것인가. 기존 구성원의 헌신에만 기대기엔 한계가 온 만큼, 참여와 책임을 나눌 새로운 연대의 방식이 절실한 시점이다.
'청천엄마랑' 구성원들은 스스로를 교육 활동가나 혁신가로 소개하지 않는다. 그저 내 아이와 친구들이 배를 곯지 않고 안전하게 놀길 바랐던 평범한 엄마들이었다. 이들의 작은 실천을 알아본 교사들은 학교 담장을 낮추고 이들을 교육공동체의 동료로 맞아들였다.
청천초 마을교육은 엄마들의 돌봄과 교사들의 열린 시선에서 출발해, 학교와 마을이 쌓아온 상호 신뢰를 바탕으로 주체적인 교육과정의 변화를 일궈내며 만들어졌다. 그리고 그 과정의 가장 큰 수혜자는 결국 아이들이었다. 아이들은 자신이 살아가는 마을과 부모의 삶을 긍정하고, 더 넓은 공동체 안에서 함께 배우고 자라난다.
교육 당국이 진정으로 작은 학교를 살리기 위한다면, 학생 수만을 기준으로 통폐합을 논의하는 데 그쳐서는 안 된다. 평범한 사람들의 작은 실천을 교육의 가능성으로 이어가고, 특정 개인의 헌신을 넘어 학교와 마을이 함께 책임을 나누며 지속될 수 있는 조건을 어떻게 마련할 것인가. 작은 학교를 향한 정책적 고민은 바로 이 질문에서 출발해야 한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북 학부모 기자단 카페에도 실립니다.