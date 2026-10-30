강신철 "전작권 전환에 한미 뜻 모아"... FOC 검증 완료 시점엔 확답 안 해

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관이 지난 28일 필리핀 세부에서 열린 제13차 아세안 확대 국방장관회의를 계기로 피트 헤그세스 미 전쟁부 장관과 면담을 갖고 기념 촬영하고 있다. 2026.10.28 ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

AD

강신철 국방부 장관이 전시작전통제권(전작권) 전환 문제에 대해 미국 측과 뜻을 모았다고 밝혔다. 그러나 전작권 전환을 위한 핵심 절차인 미래연합군사령부의 완전운용능력(FOC) 검증을 언제 마칠 수 있을지에 대해서는 명확한 답변을 내놓지 않았다.강 장관은 30일 서울 용산구 국방부 청사 출근길에 기자들과 만나 최근 피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관과 가진 회담 결과를 설명했다.그는 내년 초 한미안보협의회의(SCM)에서 FOC 검증을 완료하는 데 미국 측도 동의했느냐는 질문에 "전작권 전환에 대해서도 뜻을 함께 모으기로 했다는 것이 가장 큰 성과"라고 답했다.전작권 전환을 추진한다는 양국의 공통된 입장은 재확인했지만, 구체적인 검증 완료 시점에 대해서는 답하지 않은 것이다.FOC 검증은 한국군이 전작권 전환 이후 미래연합군사령부를 주도적으로 운용할 능력을 갖췄는지 평가하는 절차다. 전작권 전환을 위한 주요 단계인 만큼 검증 완료 시점은 향후 전환 일정과도 밀접하게 연결돼 있다.강 장관은 이번 회담에서 한미 간 이견이 없었다고 강조했다. 그는 회담 과정에서 양국 간 의견 차이가 있었느냐는 질문에 "이견 없었다"고 답하고, 이번 회담을 통해 한미동맹의 굳건함을 재확인했다고 평가했다.최근 제기된 한미동맹 이상설에 대해서도 미국 측이 부정적인 반응을 보였다고 전했다.강 장관은 관련 질문에 "지금 많은 이야기들이 나오고 있는 것에 대해 헤그세스 장관께서 '페이크 뉴스'라고 딱 한마디 말씀하셨다"고 밝혔다.이어 "그런 것들이 한미동맹의 견고함을 흔들 수도 없고, 흔들려서도 안 된다고 저는 보고 있다"고 말했다.강 장관과 헤그세스 장관은 지난 28일 필리핀 세부에서 취임 후 첫 대면회담을 가졌다. 두 장관은 전작권 전환을 비롯한 주요 국방 현안을 논의했다.이번 회담에서 양국이 전작권 전환 추진에 대한 공감대를 재확인했다는 것이 강 장관의 설명이다.한편 강 장관은 최근 논란이 된 한미 간 대북 정보공유 제한 문제에 대해서도 큰 우려를 나타내지 않았다.그는 "군사적으로는 아주 일부분이어서 저희는 그렇게 큰 문제 의식은 갖고 있지 않다"며 "다른 정보 분야라고 생각하시면 될 것"이라고 설명했다.강 장관은 이날 한미동맹에 이상이 없다는 점을 거듭 강조했지만 전작권 전환을 위한 평가 절차가 언제 마무리될 것인지에 대해서는 구체적인 설명을 내놓지 않았다.