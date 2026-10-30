울산시 '감사청렴위 ·노동정책위' 재추진... "시민 주권 실현"

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 9월 11일 울산시청 프레스센터에서 제3회 추경예산 편성 관련 시민 호소문을 발표하고 있다. ⓒ 울산시 사진 자료 관련사진보기

AD

김상욱 민선9기 울산시장이 취임 후 "감사 기능의 독립성과 전문성을 높이고, 노동자의 정책 참여 확대로 개방적이고 민주적인 시정 운영 구조를 만들어 나가겠다"라며 추진한 감사청렴위원회와 노동정책위원회는 국민의힘 시의원들의 반대로 중단됐다. 울산시는 시의원들의 지적사항을 보완해 이를 재추진한다.울산시는 30일 "시민 주권 실현과 시민의 기본 삶 보장 강화를 골자로 한 '2026년 하반기 조직개편안'을 10월 30일 입법예고한다"라고 밝혔다.울산시 발표에 따르면 이번 조직개편안은 시민 주권 실현과 시민의 안전 및 기본권 보장에 중점을 두었으며, ▲시민 주권 실현을 위한 소통·참여형 행정기반 구축 ▲시민의 기본 삶 보장 기능 강화 ▲미래산업 및 광역협력 대응기능 강화를 목표로 추진됐다.울산시 관계자는 "시민 주권 실현을 위한 소통·참여형 행정기반 구축을 위한 이번 조직개편안은 지난 7월 시의회 심사 시 지적된 '합의제 행정기구 운영조례 미제출' 사항을 보완하여 재추진한다"라고 설명했다.이어 "이를 위해 울산시는 감사청렴위원회 및 노동정책위원회의 운영조례 입법예고를 8월에 마치며 필요한 사전 절차를 이행했다"라고 덧붙였다.울산시는 아울러 민선 9기 1호 결재이지만 역시 국민의힘 시의원들 반대로 중단된 '120민원센터의 고도화' 의 완성을 위해 민원 접수 창구를 일원화한다. '민원과'를 신설해 시민이 한 곳에 민원을 제출하고 처리 결과를 확인할 수 있는 통합(원스톱) 서비스를 제공하는것.또한 부서 간 떠넘기기나 반복 제출에 따른 불편을 해소하고, 민원 유형에 맞춘 전문적인 행정 서비스를 함께 제공한다.한편 울산시는 이번 개편에서 시민의 일상 안전과 직결되는 현장 중심 조직도 대폭 보강한다. 그 예로, 노후 상수관로 정비 체계 강화를 위해 상수도사업본부의 조직과 인력을 확대하며, 보건환경연구원의 환경조사 기능을 강화하고 먹는 물과 폐수 검사 기능도 분리한다.울산시 관계자는 "이를 통해 상수관로 기반(인프라) 개선, 환경사고 감시 역량 강화, 먹는물과 폐수 검사의 안정성을 강화할 계획"이라고 설명했다.아울러 법 개정에 따른 지방노동감독 권한을 안정적으로 수행할 수 있도록 시민안전실에 '노동안전감독과'를 신설한다. 이를 통해 영세·소규모 사업장 노동자에 대한 노동감독 사각지대를 해소하고, 노동현장의 안전과 권익 보호를 강화한다.특히 눈길을 끄는 것은 미래산업 및 광역협력 대응기능 강화다.민선 9기 울산시의 핵심 과제인 '산업 인공지능 대전환(AX)'과 '미래 전략산업 육성'을 견인하기 위해 '인공지능(AI) 산업전략과'의 기능을 고도화한다. 이와 함께 '남신항 에너지허브 2단계 조성사업'을 전담할 조직을 신설해, 사업 계획 수립부터 민관 협의체 운영까지 전 과정을 체계적으로 추진한다는 계획이다.또한 3급 한시기구인 '부울경경제동맹추진본부'를 2027년 2월부터 운영해 광역 기반(인프라) 구축, 산업·인구·교통·환경 등 울산·부산·경남 간 상생발전과 정부의 초광역 협력 기조에도 대응한다.이번 조직개편이 시의회 심의를 통과하면, 울산시의 조직은 기존 16국, 65과, 1합의제 행정기구에서 17국, 64과, 3합의제 행정기구로 확대되며, 총정원은 3515명에서 3557명으로 42명 증원된다.울산시 관계자는 "이번 조직개편은 시민 주권 실현과 시민 참여 확대, 시민 안전과 기본권 보장에 중점을 뒀다"라며 "시의회와의 긴밀한 소통과 협치를 바탕으로 민선 9기 시정 목표를 달성할 수 있도록 조직 운영의 완성도를 높이겠다"라고 말했다.