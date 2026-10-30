한동훈, 조희대 국조 추진에 "백주대낮에 바지 벗는 정권"

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 30일 국회 로텐더홀에서 법무부 장관 당시 자신의 딸 '허위 스펙' 수사를 무마했다는 의혹 등과 관련한 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 30일 국회 로텐더홀에서 법무부 장관 당시 자신의 딸 '허위 스펙' 수사를 무마했다는 의혹 등과 관련한 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

한동훈 무소속 의원이 더불어민주당의 조희대 대법원장 국정조사 추진과 범여권의 탄핵 요구를 두고 "과거 이런 일들 숨어서 하는 정권은 있었는데, 백주대낮에 바지 벗고 하는 정권은 없었다"며 "이재명 정권이 이 나라를 후진국으로 만들고 있다. 막아내겠다"고 말했다.한 의원은 30일 오후 국회 본관 로텐더홀에서 기자들과 만나 "권력자가 재판받는 걸 막기 위해, 권력자가 속한 집단의 계속 집권을 위한 사적 목적으로 사법 시스템을 무너뜨리고 있다"라며 이같이 비판했다.그는 "이렇게 노골적으로 하게 되면 국민들은 이 시스템을 신뢰하지 않게 되고, 우리가 다른 후진국처럼 시스템을 믿지 못하고 경제·치안이 안 돌아가는 나라가 된다"며 "결국 이 정권이 민주공화정의 기본 질서를 무너뜨리는 것이고, 이걸 막아야 하고 제대로 세워야 한다"고 강조했다.또한 대법관 후보자 재제청 거부 등으로 논란에 휩싸인 조 대법원장과 관련해 "이분이 잘못한 건 하나다. 이재명이라는 개인을 지켜주지 않은 것"이라며 "대법원장 한 명을 가지고 린치하듯 국정조사하고 특검한다? 민주공화정의 붕괴다. 대단히 심각한 상황"이라고 꼬집었다.한 의원은 "공공선을 대놓고 무시하는 정권은 존속할 가치가 없다. 국민이 나서줄 거라 생각한다"며 "이렇게 돼서 조 대법원장이 무너지고 물러난 나라를 생각해 봐라. 그게 선진국인가? 개판 아닌가"라고 반문했다. 그러면서 "한국 국민은 그런 나라에서 살지 않을 거라 생각한다. 그 상황이 됐을 때 국민과 함께 나서겠다. 나서야 한다. 쭈뼛거릴 때가 아니다"라고 했다.민주당에 대응하기 위한 오세훈 서울시장 등과의 연대 가능성을 놓고는 "누구와 누구는 친하니 같이 하고, 친하지 않으니 안 한다는 식의 한가한 얘기를 할 때가 아니다"라며 "국민을 위한 연대는 친분이 아니라 명분으로 하는 것"이라고 했다.한편, 한 의원은 박지원 민주당 의원이 자신의 딸 허위 스펙·수사 무마 의혹 수사를 촉구한 것과 관련해 "만약 그게 진짜 문제 될 만한 내용이었다면 제가 법무부 장관일 때나 (국민의힘) 비상대책위원장으로 총선을 이끌 때 왜 문제 제기를 안 했겠나"라며 "지난 2월 부산 북갑에서 그렇게 혈투가 벌어질 때 왜 이 이야기를 꺼내지 못했을까. 그것 한번 생각해 봐 달라"고 했다.이어 "재탕 삼탕 이미 끝난 얘기를 아무런 계기 없이 끄집어내서 오로지 고통을 주기 위해, 정치보복을 하기 위한 것"이라고 주장했다.한 의원은 "민주당 정권과 하수인처럼 움직이는 수사기관이 이 얘기를 다시 꺼내는 이유는 한 가지"라며 "제가 민주공화정을 무너뜨리는 이재명 정권을 가장 유효적절하게 타격하고 제어하고 있기 때문"이라고 말했다.그러면서 "너무 노골적이지 않나. 앞으로는 누가 정권을 잡았을 때 정권에 위협적인 팩트를 제기한다 하면 저 사람을 탈탈 털어 고통을 주자며 공식적 수사기관과 권력을 동원해도 되나. 대한민국이 그런 나라인가"라면서 "국민께서 보고 계시다. 맘대로 해보시라"고 덧붙였다.미국 국방부가 국회 국방위원장인 진성준 민주당 의원의 비자 발급을 거부한 것을 두고는 여당의 대(對) 중국 태도를 문제 삼았다. 주한 중국대사관이 지난 8월 초 국민의힘 김기현·민주당 곽상언의 대만 방문을 이유로 기후에너지환경노동위원회 방중단 명단에서 두 의원을 제외해 달라고 요구했을 땐 어떻게 대처했냐는 질문이었다. 참고로 기노위 방중 일정은 이 때문에 결국 무산됐다.그는 "민주당 정권 출범 이후 중국과 너무 가까워지려 하면서 한미일 자유진영 동맹에서 어떻게든 이탈하려 하는 듯한 모습을 보여왔다"며 "진성준·정청래 의원 미국 입국 거부에 강하게 나올 만큼 김기현·곽상언 의원 중국 입국 거부에도 목소리를 냈어야 한다. 그래야만 지금 민주당의 말들이 설득력을 가진다"고 했다.가상자산 과세 유예 문제에 대해서는 "아직까지 제대로 공정 과세할 준비가 돼 있지 않다"며 유예 필요성을 거듭 밝혔다. 그는 "민주당도 제가 말씀드린 이후 전향적인 입장을 보이는 것으로 알고 있는데, 잘한 일이라 생각한다"며 "민주당이 입장을 전환한다면 그 점은 높이 평가할 것이다. 반드시 그래야만 한다"고 말했다.