불법 성영상물 2만여 건 유포, 광고 수익 챙긴 일당 구속

큰사진보기 ▲태국 등 해외에 서버를 두고 불법 성영상물과 촬영물 2만여 건을 유포하며 억대의 광고 수익을 챙긴 일당이 충남경찰에 붙잡혔다. ⓒ 충남경찰 관련사진보기

▲충남경찰, 해외 거점 불법 성영상물 유포 사이트 적발 해외 유포 사이트 총책 A씨 태국 검거 영상 충남경찰 관련영상보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

태국 등 해외에 서버를 두고 불법 성영상물과 촬영물 2만여 건을 유포하며 억대의 광고 수익을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.충청남도경찰청 사이버범죄수사대는 해외 유포 사이트 총책 A씨(41·남)를 태국에서 검거해 국내로 송환하고, 국내에서 함께 사이트를 관리·운영한 공범 B씨(35·여)와 C씨(58·남)를 추적 끝에 체포해 3명 모두 구속했다고 밝혔다.30일 경찰에 따르면 이들은 지난해 5월부터 해외 서버를 기반으로 불법 사이트를 운영하며, 회원가입 없이 누구나 영상물을 볼 수 있도록 접속 접근성을 높여 이용자를 끌어모았다. 이후 사이트에 불법 도박 및 성매매 배너 광고를 게시해 약 2억 원의 범죄 수익을 챙긴 혐의를 받고 있다.조사 결과 이들은 정부의 인터넷 접속 차단 조치를 피하기 위해 변경된 주소를 지속적으로 안내하는 별도의 홍보용 페이지(랜딩페이지)를 운용하는 정교함을 보였다. 또한 광고 대금을 가상자산으로 지급받고 텔레그램으로만 소통하는 등 수사기관의 추적을 은밀히 회피해 온 것으로 드러났다.충남경찰청은 인터폴 적색수배와 32회에 걸친 국제공조 수사 끝에 태국 방콕에서 현지 경찰 및 한국 경찰협력관과 합동으로 A씨를 검거해 지난 8일 국내로 송환해 구속했다. 이어 증거 인멸 및 도주를 우려해 신속히 잠복수사에 나선 경찰은 국내 공범 B씨와 C씨마저 순차적으로 체포했다.경찰은 가상자산 흐름을 추적해 이들이 얻은 범죄 수익금 2억 원에 대해 기소 전 추징보전을 신청하고, 해당 불법 사이트의 호스팅 서비스를 즉시 중단하도록 조치했다.충남경찰 관계자는 "해외에 숨어 사이버 공간의 익명성을 악용하더라도 국제공조와 지속적인 추적을 통해 반드시 검거된다"며 "앞으로도 국경을 넘어 끝까지 엄정 대응하겠다"고 강조했다.