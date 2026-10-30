광주 미지급 급식비 100억 우선 지원한다

전남광주통합특별시교육청이 올해 광주권 학교 무상급식 분담금 미지급액 169억 원 중 100억 원을 연내 편성하고, 나머지 69억 원은 내년 초에 지급하겠다는 특별시의 분할 지원 계획을 받아들였다.
30일 전남광주교육청에 따르면 특별시는 이날 미지급액 169억 원 중 100억 원을 올해 추경예산에 반영하고, 나머지 69억 원은 내년도 예산에 편성해 연초에 전출하겠다는 계획을 시교육청에 전달했다.
애초 미지급액 전액을 올해 추경예산에 반영해 달라고 요구했던 교육청은 이날 "재정 여건을 고려해 수용하기로 했다"고 밝혔다.
교육청은 올해 부족한 급식비는 자체 사업비 조정을 통해 재원을 마련해 학교급식에 차질이 없도록 할 방침이다.
아울러 내년 1월 초 교직원 인건비 지급 등 자금 압박 해소를 위해 특별시에 1월 중 자금을 집중 교부해 줄 것을 요청할 예정이다.
앞선 이달 28일 특별시는 올해 광주 지역 학교급식에 부담해야 할 169억 원을 재정난을 이유로 지급하지 않고 내년으로 미룬 사실이 알려지며 비난 여론이 확산하자, 급식비 예산을 올해 제2회 추가경정예산에 반영키로 했다.
김대중 교육감은 "학교급식은 모든 학생이 차별 없이 누려야 할 이미 정착된 교육가치"라며 "급식비가 안정적으로 지원돼 촘촘하게 학교급식이 운영될 수 있도록 특별시와 긴밀하게 협력해 나갈 예정"이라고 밝혔다.
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