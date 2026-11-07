웅산의 인생 바꿔놓은, 친구가 건넨 '테이프' 하나

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲산사에서 명상으로 자신을 돌아보던 웅산은 이제 무대 위에서 노래로 자신과 세상을 마주한다. 그에게 음악은 삶을 성찰하는 또 하나의 수행이다. ⓒ (주)제이피컴퍼니 관련사진보기

AD

"특별히 노래를 잘하는 아이는 아니었어요. 그중에서 3등, 가끔은 2등을 했으니까요."

큰사진보기 ▲산사에서 보낸 2년의 수행 생활은 웅산의 삶과 음악에 깊은 영향을 남겼다. 그는 지금도 음악을 '제2의 수행'이라 여기며 노래를 통해 삶의 의미를 찾아가고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"저렇게 나지막하게 노래를 해도 사람의 마음을 움직일 수가 있구나."

큰사진보기 ▲헤비메탈의 강렬한 소리에서 재즈의 깊은 울림으로 음악의 길을 바꾼 웅산. 그는 재즈를 통해 자신만의 목소리와 음악 세계를 만들어갔다. ⓒ (주)제이피컴퍼니 관련사진보기

"변화라는 것은, 혹은 도전이라는 것은 늘 불편하고 불완전합니다."

큰사진보기 ▲2018 동계올림픽 유치기념, 공연 KBS 국악관현악단과 협연 ⓒ 진재중 관련사진보기

"낙산사에서 KBS국악관현악단과 함께 스님들 앞에서 노래했던 무대는 지금도 잊을 수 없어요. 제 음악 인생에서 가장 설레고 신났던 공연 가운데 하나였어요."

큰사진보기 ▲낙산사 산사음악회 무대였던 의상대 ⓒ 진재중 관련사진보기

"재즈를 몰라도 살아가는 데 전혀 지장은 없지요. 하지만 재즈라는 음악을 이해하고 즐길 수 있게 된다면, 인생에 아주 기분 좋은 선물을 하나 받는 거라고 생각해요."

큰사진보기 ▲2021년부터 한국재즈협회 회장을 맡아온 웅산은 매년 4월 30일 ‘세계 재즈의 날’을 기념하는 서울재즈페스타를 개최하며 국내 재즈 음악인들의 활동과 재즈 대중화에 힘써왔다. ⓒ (주)제이피컴퍼니 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 서울그린아트페스티벌에서 환경을 주제로 공연을 선보인 웅산. 공연 기획부터 준비까지 직접 참여하며 음악을 통해 지구환경과 생태계 보호의 중요성을 알렸다. ⓒ (주)제이피컴퍼니 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연을 마친 재즈 보컬리스트 웅산이 필자, 팬 남상무 씨와 기념사진을 찍었다. 왼쪽부터 필자, 웅산, 남상무 씨. ⓒ 진재중 관련사진보기

무대에 조명이 켜지고 음악이 흐른다. 낮고 깊은 목소리가 객석으로 번져간다. 때로는 속삭이듯, 때로는 가슴속 깊은 곳에서 끌어올리듯 노래한다. 화려한 기교보다 삶의 깊이가 느껴지는 목소리. 한국을 대표하는 재즈 보컬리스트 웅산의 무대다.그의 음악 인생에는 특별한 이력이 있다. 열일곱 살에 산사로 들어가 약 2년간 수행자의 삶을 살았다. 이후 대학에서 헤비메탈을 부르던 그는 우연히 들은 빌리 홀리데이의 목소리에 매료돼 재즈의 길로 들어섰다. 높은 음을 내지르지 않아도 사람의 마음을 움직일 수 있다는 것을 그때 처음 알았다.그렇게 시작한 재즈 인생이 어느덧 30년. 수많은 무대에서 관객을 만나왔지만, 그는 지금도 음악을 '제2의 수행'이라고 말한다. 그가 말하는 수행은 이제 무대와 연습실에서 이어진다.웅산의 음악 이야기는 동네 아이들이 모인 작은 노래자랑으로 거슬러 올라간다. 경북 문경에서 자란 그는 밝고 장난을 좋아하는 아이였다. 초등학교 5학년 때, 동네의 6학년 언니가 그와 또래 친구들을 모아 노래자랑을 열곤 했다. 심사도 언니가 맡았다.그는 당시를 웃으며 떠올렸다. 상을 받는 것보다 친구들과 함께 노래하는 일이 즐거웠다고 했다.음악과의 인연은 학교에서도 이어졌다. 초등학교 3학년부터 합창단과 중창단에서 노래했고, 밴드부에서는 작은북과 트럼펫을 연주했다. 노래와 악기 연주를 함께 배운 시기였다.당시에는 자신이 훗날 재즈 가수가 될 것이라고 생각하지 못했다. 특별한 재능을 인정받거나 큰 무대에서 주목받은 것도 아니었다. 그때는 그저 노래하고 악기를 연주하는 일이 즐거웠다.그러나 음악을 좋아하던 소녀는 곧바로 가수의 길을 택하진 않았다.열일곱 살, 또래 친구들이 학교에서 공부하며 미래를 꿈꾸던 시절, 웅산은 수행자의 삶을 선택했다. 그는 당시 삶의 방향을 고민하다 산사로 향했다고 했다.산사에서의 하루는 염불과 명상으로 이어졌다. 가부좌를 틀고 앉아 관세음보살을 외우며 마음을 가다듬었다. 약 2년간의 산사 생활 중 1년 반가량을 날마다 염불하고 명상하며 보냈다. 그렇게 산사에서 하루하루를 보냈다.웅산은 훗날 이 시간을 자신의 음악을 이해하는 중요한 경험으로 돌아봤다.정식으로 스님이 되지는 않았지만, 산사에서 얻은 이름 하나는 평생 그의 곁에 남았다.'웅산(雄山)'.큰 산처럼 넓은 마음을 가지라는 의미가 담긴 법명이었다. 당시에는 그 이름이 훗날 수많은 관객이 기억하는 재즈 가수의 이름이 될 것이라고는 생각하지 못했을 것이다. 웅산이 음악을 '제2의 수행'이라고 부르는 이유도 이 시절의 경험과 연결된다.산사에서 돌아온 뒤 웅산은 대학에서 전혀 다른 음악을 만났다.산사에서 약 2년의 수행 생활을 마치고 세상으로 돌아온 웅산은 전혀 다른 세계와 마주했다. 고요한 산사가 아니라 강렬한 음악이 울려 퍼지는 무대였다.대학에 진학한 그는 헤비메탈 음악에 빠져들었다. 강한 비트와 폭발적인 기타 연주, 온몸으로 내지르는 목소리는 산사에서 경험했던 침묵의 세계와는 정반대였다.당시 웅산은 '노래를 잘한다'의 의미가 높은 음을 내고 강한 목소리로 관객을 압도하는 것이라고 생각했다. 더 크게, 더 높게 소리를 내는 데 집중했다. 헤비메탈 특유의 에너지와 열정은 그에게 음악의 또 다른 즐거움을 알려주었다.그러던 어느 날, 친구가 건넨 음악 테이프 하나가 그의 생각을 바꿔놓았다. 테이프에서 흘러나온 목소리는 미국의 전설적인 재즈 보컬리스트 빌리 홀리데이였다. 그 목소리는 웅산이 알고 있던 노래와 달랐다. 높은 음을 내지르지도 않았고, 화려한 기교로 자신을 드러내지도 않았다. 낮고 담담한 목소리로 노래했지만, 그 안에는 말로 설명하기 어려운 슬픔과 삶의 깊이가 담겨 있었다. 웅산은 그 순간을 지금도 잊지 못한다.하지만 헤비메탈을 부르던 습관을 바꾸고 재즈의 리듬을 익히는 일은 쉽지 않았다.웅산의 자작곡 '예스터데이 Yesterday'는 그의 음악 인생에서 빼놓을 수 없는 노래다. 커피 광고의 배경음악으로 사용되면서 대중에게 친숙해졌고, 한국대중음악상 수상으로 음악성도 인정받았다. 웅산은 이 곡을 자신의 '인생곡'으로 꼽는다. 재즈가 낯설었던 대중에게 자신의 목소리를 알린 특별한 작품이기 때문이다.따뜻한 커피 한 잔과 함께 흐르던 잔잔한 선율은 광고가 끝난 뒤에도 긴 여운을 남겼다. 재즈를 잘 알지 못하는 사람들에게도 익숙한 멜로디로 다가갔고, 웅산이라는 이름을 기억하게 했다.그가 대중에게 자신의 이름을 알린 곡으로 '예스터데이'를 꼽는다면, 더 많은 사람에게 들려주고 싶은 노래는 '아임 낫 어 버터플라이 I'm Not a Butterfly'다. 미디어 아티스트 목진요의 작품에서 영감을 받아 만든 곡으로, 타인의 편견과 기대에서 벗어나 자신만의 삶을 살아가겠다는 메시지를 담고 있다.'예스터데이'가 대중에게 웅산이라는 이름을 알린 노래라면, '아임 낫 어 버터플라이'는 그의 삶의 태도와 음악적 철학을 담은 노래다.웅산의 음악적 탐구는 우리 전통음악인 국악으로도 이어졌다. 음악 활동 초기부터 국악인들과 협연할 기회가 있었지만, 당시에는 자신의 노래를 잘 부르는 데 집중했다. 그러나 시간이 흐르면서 함께 연주하는 음악의 깊이를 이해하고 싶어졌다.30년 가까이 재즈를 해왔지만, 웅산은 여전히 새로운 음악을 배우고 도전한다. 국악인들과의 교류도 이어가고 있다. 익숙한 음악에 머무르기보다 낯선 소리에서 새로운 가능성을 찾으려는 것이다.그는 새로운 음악을 배우는 과정이 결코 쉽지 않다는 것을 잘 알고 있다. 그러나 그 불편함을 견디고 낯선 세계로 한 걸음 나아갈 때 음악도 성장한다고 믿는다. 웅산에게 30년의 음악 경력은 배움의 끝이 아니다. 지금도 새로운 소리를 찾아가는 그는 무대 위의 가수이면서 동시에 배움을 멈추지 않는 학생이다.30년의 음악 인생에서 웅산이 유독 특별하게 기억하는 무대가 있다. 1997년 강원도 양양 낙산사에서 열린 산사음악회다.열일곱 살, 스님이 되겠다며 산으로 들어갔던 소녀가 세월이 흘러 재즈 가수가 되어 다시 산사를 찾았다. 이번에는 수행자가 아니라 노래하는 음악가로서였다.당시 웅산은 KBS국악관현악단과 함께 무대에 올랐다. 서양의 재즈와 우리 전통음악인 국악이 만나는 특별한 공연이었다. 재즈의 자유로운 선율에 국악기의 깊은 울림이 더해졌고, 산사의 고요한 분위기 속에서 서로 다른 음악이 하나로 어우러졌다.객석에는 스님들과 관객들이 자리했다. 한때 산사에서 수행하며 삶의 의미를 찾으려 했던 웅산에게 스님들 앞에서 노래하는 일은 남다른 감회로 다가왔다. 당시 공연을 떠올리며 웅산은 그날의 설렘을 전했다.자신의 노래를 다듬는 일과 함께 웅산이 힘을 쏟는 것은 동료 음악가들이 설 무대를 넓히는 일이다. 그는 2021년부터 한국재즈협회 회장을 맡아 매년 4월 30일 '세계 재즈의 날'을 기념하는 서울재즈페스타를 열고, 국내 재즈 아티스트들을 소개해 왔다고 설명했다.하지만 여전히 기회가 부족하다고 느낀다. 재즈 페스티벌이 늘어나도 정작 재즈 음악가들의 이름을 찾기 어려울 때는 속상하고 실망스럽다고 했다. 그가 자주 하는 말에는 그 아쉬움과 바람이 함께 담겨 있다. 더 많은 사람이 재즈를 알고, 직접 듣고, 즐겼으면 하는 마음이다. 그는 독자들에게도 라이브 재즈를 만나보라고 권했다.웅산은 음악을 통해 환경과 생태계를 지키는 일에도 앞장서고 있다. 재즈 보컬리스트 11명이 뜻을 모은 환경 프로젝트 그룹 '그린재즈무브먼트(Green Jazz Movement)'의 중심에 그가 있다. 처음 이름은 '지구수비대'였다. 환경파괴가 심각해지는 현실을 보며 음악가로서 할 수 있는 일을 고민하던 그는 동료들에게 뜻을 함께하자고 제안했다.그의 제안에 공감한 음악인들이 모였고, 2022년 서울그린아트페스티벌에서 환경을 주제로 한 공연을 선보였다. 웅산은 공연 기획부터 지원사업 신청까지 직접 참여했다. 익숙하지 않은 일을 준비하는 과정이 쉽지는 않았지만, 음악으로 환경의 소중함을 알리겠다는 마음만큼은 한결같았다. 리허설 도중 서로의 진심이 전해져 눈시울을 붉히기도 했다.환경을 생각하는 그의 마음은 일상에서도 드러난다. 물건을 버릴 때마다 그것이 어디로 가고 어떤 부담을 남길지 생각한다. 불필요한 옷을 사지 않고 전기 사용을 줄이며, 필요한 만큼만 소유하는 생활을 실천하고 있다. 그러면서 그는 음악가로서 할 수 있는 환경 활동을 계속 고민하고 있다.무대에서 수많은 관객과 만나는 웅산은 일상에서는 고요한 시간을 즐긴다. 사람이 많은 곳을 찾기보다 산책하거나 집에서 음악을 듣고 책을 읽으며 시간을 보낸다. 혼자 있는 시간은 세상과 단절하는 시간이 아니라 자신을 돌아보고 새로운 음악을 만나는 소중한 시간이다.그렇게 혼자만의 시간에 쌓아온 음악을 들고 다시 무대에서 관객들과 만난다. 자신의 노래를 듣고 위로받았다는 사람들, 음악을 통해 다시 살아갈 용기를 얻었다는 이야기를 들을 때면 음악가로 살아가는 의미를 되새긴다.경북 문경의 작은 동네 노래자랑에서 시작된 음악의 인연은 열일곱 살 산사생활과 헤비메탈의 열정을 거쳐 재즈로 이어졌다. 더 크고 강한 목소리를 내려고 애쓰던 소녀는 이제 자신의 소리를 믿고 다른 연주자들의 소리에 귀를 기울이는 음악가가 됐다.그는 여전히 새로운 음악을 듣고 공부한다. 무대에서는 관객들과 호흡하고, 공연이 끝나면 다시 혼자만의 시간으로 돌아간다. 노래를 듣는 사람들에게 위로와 용기를 전하고 싶다는 마음도 변하지 않았다.열일곱 살 산사에서 받은 이름 '웅산'. 그는 지금도 그 이름으로 무대에 오른다.