세계 10위권 성능 '한강' 떴다... 슈퍼컴 6호기 가동

큰사진보기 ▲국가 슈퍼컴퓨터 6호기 '한강'. ⓒ 한국과학기술정보연구원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국가슈퍼컴 5호기, 6호기 비교 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가 슈퍼컴퓨터 누리온. ⓒ 한국과학기술정보연구원 제공 관련사진보기

우리나라 과학기술 연구의 핵심 두뇌 역할을 할 국가 슈퍼컴퓨터 6호기 '한강'이 본격적인 가동에 들어갔다. 기존 5호기 '누리온'보다 이론연산성능은 24배, 저장공간은 10배 향상된 세계 10위권급 성능을 갖췄다.한강은 대규모 계산과학 연구는 물론 최신 그래픽처리장치(GPU)를 활용한 인공지능(AI) 기반 과학연구까지 지원해 국가 전략 연구개발(R&D)과 산업계 기술혁신을 뒷받침할 것으로 보인다.과학기술정보통신부와 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 2일 대전 KISTI 본원에서 국가 슈퍼컴퓨터 6호기 '한강' 가동식을 개최했다. '한강'은 2018년 도입돼 8년간 운영된 5호기 '누리온'을 대체하는 국가 핵심 연구 기반시설(인프라)다.'한강'의 가장 큰 특징은 AI 기반 과학연구를 지원할 수 있도록 성능을 대폭 강화했다는 점이다. 엔비디아(NVIDIA)의 CPU-GPU 통합 가속기 칩인 GH200 등 최신 GPU 8496개와 CPU 9936개를 탑재했다.이를 통해 이론연산성능은 614페타플롭스(PF·1초에 614경 번 연산)로, 기존 5호기보다 24배 향상됐다. 저장공간은 205페타바이트(PB)로 10배, 네트워크 성능은 400Gbps 이상으로 4배 높아졌다.세계 슈퍼컴퓨터 성능순위에서도 상위권 진입이 예상된다. 과기정통부는 오는 11월 초 국제슈퍼컴퓨팅컨퍼런스(SC2026)에서 발표될 전 세계 슈퍼컴퓨터 성능순위(Top500)에서 '한강'이 10위권에 이름을 올릴 것으로 전망했다.'한강'은 기존 슈퍼컴퓨터가 지원해 온 CPU 기반 대규모 계산과학·시뮬레이션 연구뿐 아니라 GPU를 활용한 AI 기반 연구까지 지원한다. 이에 따라 신소재와 신약 개발, 차세대 배터리, 기후변화 예측 등 다양한 분야에서 연구자들이 대규모 데이터와 복잡한 계산을 활용한 연구를 수행할 수 있을 것으로 기대된다.앞서 운영된 5호기 '누리온'도 국내 과학기술 연구 발전에 상당한 성과를 거뒀다. 도입 당시 세계 11위에 올랐던 '누리온'은 지난 8년간 모두 1730개 연구과제를 지원했으며, 이를 통해 1520편의 과학기술논문인용색인(SCI(E)) 논문이 게재됐다. 특히 세계적 학술지인 네이처(Nature)·사이언스(Science)·셀(Cell)과 자매지에 게재된 논문도 70편에 달했다.슈퍼컴퓨터는 방대한 데이터를 초고속으로 분석·처리하는 국가 핵심 연구시설이다. 우리나라는 1988년 1호기 도입 이후 슈퍼컴퓨터를 활용해 자동차 충돌 시뮬레이션과 엔진 설계, 기상예보, 액체로켓 엔진 연소 시뮬레이션, 차세대 배터리 개발, 극한기후 연구 등 다양한 분야의 기술 발전을 지원해 왔다.정부는 앞으로 '한강'을 K-문샷 등 국가전략 R&D를 중점 지원하는 인프라로 활용할 계획이다. 대학과 정부출연연구기관의 도전적인 기초·응용연구는 물론 기업의 기술개발까지 폭넓게 지원한다는 구상이다.이를 위해 지난 9월부터 이용 연구자를 모집했으며, 현재 시범서비스를 운영하고 있다. 공식서비스는 오는 12월 14일부터 시작할 예정이다.이식 KISTI 원장은 "6호기 '한강'이 국내 연구자들의 도전적인 연구를 뒷받침하는 기반이 될 수 있도록 그간의 슈퍼컴 운영경험을 토대로 안정적인 운영과 이용자 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.김성수 과기정통부 연구개발정책실장도 "'한강'은 AI와 과학기술의 융합을 지원해 새로운 과학적 발견을 이끌어 갈 핵심 기반"이라며 "K-문샷 등 국가적 난제 해결과 산·학·연의 혁신적인 연구를 적극 지원해 대한민국 과학기술 경쟁력을 높여 나가겠다"고 강조했다.한편, 산·학·연 및 유관기관 관계자 200여 명이 참석한 이날 행사에서는 국가 초고성능컴퓨팅 발전과 6호기 구축에 기여한 유공자들에게 표창과 공로패를 수여하고, 참석자들이 직접 슈퍼컴퓨터 시설과 운영 현황을 살펴봤다.