3·8만세운동 기리며 3.8km 걷는다

큰사진보기 ▲광복회 대구지부는 오는 31일 오전 대구신암선열공원에서 조양회관까지 3.8km 구간 '대구독립운동 역사의길' 걷기대회를 진행한다. ⓒ 광복회대구지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광복회 대구지부는 오는 31일 오전 대구신암선열공원에서 조양회관까지 3.8km 구간 '대구독립운동 역사의길' 걷기대회를 진행한다. ⓒ 광복회대구지부 관련사진보기

대구에서 1919년 3·8독립만세운동을 상징하는 3.8km를 걸으며 지역 독립운동의 역사를 되새기는 행사가 열린다.광복회 대구광역시지부는 오는 31일 오전 9시 국립신암선열공원에서 조양회관(광복회관)까지 걷는 '2026 대구 독립운동 역사의 길 걷기대회'를 진행한다.지난 2022년 시작돼 올해 5회째를 맞는 행사에는 우대현 지부장, 김종술 대구지방보훈청장 등과 광복회원, 중·고·대학생, 시민 등 약 200명이 참가할 예정이다.걷기 구간은 모두 3.8km이며 1919년 3월 8일 대구에서 일어난 독립만세운동 당시 서문시장에서 옛 달성군청 방향으로 이어진 시위 행진을 상징해 거리를 정했다.참가자들은 국립신암선열공원 단충사에서 헌화·분향한 뒤 우대현 지부장의 개회 선언을 시작으로 3개 조로 나눠 금호강변을 따라 이동하면서 전문해설가 3명으로부터 대구 독립운동사에 대한 설명도 듣는다.아양폭포를 거쳐 해맞이공원에 도착하면 독립운동을 주제로 한 공연과 역사자료 전시가 이어진다.또 지난 8월 대구지방보훈청이 주최한 '제11회 청소년 역사테마 단막극 및 뮤지컬 경연대회'에서 대상을 받은 대구상서고등학교 뮤지컬 동아리 '블랙홀'이 연극 '붉은 무명천, 잊혀진 이름들'을 선보인다. 공연은 한말 여성 의병장 윤희순의 삶과 활동을 다룬 작품이다.행사에서는 대구지역 독립운동 관련 역사 사진과 독립운동가 자료도 전시되고, 당시 생활상을 떠올릴 수 있는 먹거리 체험도 마련된다.조양회괸(광복회관)에 도착하면 대구·경북 항일독립운동기념탑 앞에서 만세삼창을 한 뒤 항일독립운동체험학습관으로 이동해 배재혁 통기타 연주자의 공연을 끝으로 행사를 마무리할 예정이다.우대현 광복회 대구시지부장은 "이번 걷기대회를 계기로 나라를 되찾기 위해 희생과 헌신을 아끼지 않으신 선열의 독립운동 정신을 되새기고, 우리 모두 선열의 정신을 잊지 않고 이어가야 한다"고 말했다.