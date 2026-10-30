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26.10.30 14:50최종 업데이트 26.10.30 14:50

"이걸 보도하면 구글과 똑같아진다"…기자가 보도에 앞서 한 일

[카드뉴스] 2026년 9월 민언련 좋은 보도상 수상자 인터뷰 : <한겨레> 신다은 기자

구글 검색 선호 출처로 추가
"이걸 보도하면 구글과 똑같아지는 것 아닌가."

<한겨레> 신다은 기자는 구글에 불법촬영물 삭제를 요청한 피해자들의 개인정보가 외부 사이트에 공개된 사실을 발견했습니다. 하지만 기사를 쓰기보다 피해자들의 신상정보가 더 퍼질까 걱정부터 앞섰습니다.

신 기자는 피해 정보를 삭제하지 못한다면 보도하지 않는 편이 낫겠다고 생각했습니다. 결국 보도에 앞서 정부에 피해 사실을 알리고 삭제를 요청했고, 13일 만에 관련 게시물 상당수가 삭제됐습니다.

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그렇다면 문제는 해결됐을까요?

구글은 피해자 정보를 삭제하고 새로운 확인 절차를 도입했지만, 삭제 요청서를 외부에 전달하는 기존 방식은 유지했습니다. 신 기자는 이러한 사후 조치가 '보여주기식 조치'에 가깝다고 지적했습니다.

취재과정에서는 디지털 성범죄 피해자에 대한 사회적 낙인 때문에 피해자의 목소리를 세상에 전달하는 일조차 어렵다는 사실도 확인했습니다.

"단 한 명의 피해자라도 같은 일을 다시 겪지 않도록."

민주언론시민연합(이하 민언련)은 피해자 보호를 우선하며 구글의 개인정보 유출 문제를 밝혀낸 <한겨레> 보도를 2026년 9월 '이달의 좋은 보도상'에 선정했습니다.

지난 10월 26일 오후 서울시 종로구 민언련 교육관에서 신다은 <한겨레> 기자를 만나 취재 과정의 고민과 구글의 사후 조치, 남은 과제를 들어봤습니다.

인터뷰 내용을 카드뉴스로 정리했습니다. 함께 살펴봐주세요.

[카드뉴스] “이걸 보도하면 구글과 똑같아진다”…기자가 보도에 앞서 한 일

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ⓒ 민주언론시민연합

덧붙이는 글 | 이 카드뉴스는 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.


#민주언론시민연합#민언련#한겨레#구글#좋은보도상

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