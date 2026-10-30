"이걸 보도하면 구글과 똑같아진다"…기자가 보도에 앞서 한 일

"이걸 보도하면 구글과 똑같아지는 것 아닌가."

AD

"단 한 명의 피해자라도 같은 일을 다시 겪지 않도록."

덧붙이는 글 | 이 카드뉴스는 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.

<한겨레> 신다은 기자는 구글에 불법촬영물 삭제를 요청한 피해자들의 개인정보가 외부 사이트에 공개된 사실을 발견했습니다. 하지만 기사를 쓰기보다 피해자들의 신상정보가 더 퍼질까 걱정부터 앞섰습니다.신 기자는 피해 정보를 삭제하지 못한다면 보도하지 않는 편이 낫겠다고 생각했습니다. 결국 보도에 앞서 정부에 피해 사실을 알리고 삭제를 요청했고, 13일 만에 관련 게시물 상당수가 삭제됐습니다.그렇다면 문제는 해결됐을까요?구글은 피해자 정보를 삭제하고 새로운 확인 절차를 도입했지만, 삭제 요청서를 외부에 전달하는 기존 방식은 유지했습니다. 신 기자는 이러한 사후 조치가 '보여주기식 조치'에 가깝다고 지적했습니다.취재과정에서는 디지털 성범죄 피해자에 대한 사회적 낙인 때문에 피해자의 목소리를 세상에 전달하는 일조차 어렵다는 사실도 확인했습니다.민주언론시민연합(이하 민언련)은 피해자 보호를 우선하며 구글의 개인정보 유출 문제를 밝혀낸 <한겨레> 보도를 2026년 9월 '이달의 좋은 보도상'에 선정했습니다.지난 10월 26일 오후 서울시 종로구 민언련 교육관에서 신다은 <한겨레> 기자를 만나 취재 과정의 고민과 구글의 사후 조치, 남은 과제를 들어봤습니다.인터뷰 내용을 카드뉴스로 정리했습니다. 함께 살펴봐주세요.