60대 노부부, AI가 짜준 일정으로 여수 2박 3일 다녀보니...

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10월 27일부터 29일까지 60대 부부가 2박 3일 ‘여수’ 자유여행 다녀오며 보고 느낀 것을 남겨봅니다.

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60대 부부가 2박 3일로 여수 여행 다녀올 예정이야. 숙소는 '소노캄 여수'이고 주로 대중교통을 이용할 예정이야. 첫날 오후부터 마지막 날 오전까지 맛집도 검색해서 여행 일정표 짜줘.

"여보, 이번 여행은 AI가 짜 준 일정대로 다녀 볼까요?"

"그렇게 해요. 너무 무리하지 말고 맛있는 것 먹으면서 여유롭게 즐기며 다녀요."

큰사진보기 ▲오동도 산책길잘 관리된 데크길을 따라 아름드리 곰솔(소나무)과 울창한 동백나무 숲 길을 걷는 것만으로도 힐링이 되었습니다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲오동도 산책길에서 만난 것들곰솔, 노란 꽃이 예쁜 털머위, 동백나무 군락지까지 오동도의 자연을 만끽할 수 있었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲오동도에서 마주한 멋진 풍경오동도 등대, 여수 관광 유람선인 '여수 거북선호', 동백 열차입니다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수 이순신 광장과 야경이순신 광장의 이순신 동상과 거북선 모형, 저녁에 먹은 서대회 무침과 장어탕 세트 그리고 여수 밤바다의 화려한 불빛입니다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲오동도 위에 뜬 보름달과 크루즈 불꽃 놀이 선물보름달과 폭죽이 마치 여수 여행 온 우리를 축하해 주는 것 같아서 더 뜻깊은 여수 여행 첫날 밤이었어요, ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

남편은 언제부터인가 '여수 밤바다'를 보고 싶다고 노래를 불렀다. 하지만 나는 노인 일자리 사업으로 초등학교에 전통 놀이 지도를 다녔고, 남편 역시 은퇴 후 교회 건축 위원으로 활동하느라 서로 시간을 맞추기가 좀처럼 쉽지 않았다. 여수를 제대로 둘러보려면 적어도 2박 3일은 시간을 빼야 하는데, 올해는 아무래도 어려울 것만 같아 마음을 비우고 있던 차였다.9월 말, 10월 전통 놀이지도 일정표를 확인하다 나도 모르게 "야호!" 하고 외쳤다. 간절히 바라면 이루어진다더니, 10월 말에 수업 없는 날이 연속으로 이틀이나 있었다. 하루만 연차를 내면 그토록 바라던 여수 여행이 충분히 가능한 상황이었다.남편에게 물으니 그 무렵이면 시간 맞추기가 가능하다고 해서 여행 계획을 세우기 시작했다. 그동안의 여행은 늘 단체로 가거나 패키지 상품을 이용했기에 그저 남들 따라다니기만 하면 그만이었다. 하지만 이번 여행은 오롯이 남편과 나, 둘이서 떠나는 길이었기에 하나부터 열까지 우리 힘으로 계획을 세워야 했다. 잘 해낼 수 있을까 살짝 걱정도 되었지만, 요즘은 인터넷에 정보가 넘쳐나는 세상 아닌가. 부지런히 검색하며 준비하다 보면 어떻게든 잘 다녀올 수 있을 거라 믿었다.인천에 사는 우리는 비행기로도 갈 수 있지만 KTX를 타고 가기로 했다. 평일에는 65세 이상 노인들에게 30%나 할인 혜택을 주니 교통비를 크게 아낄 수 있었다. 여행 일정이 확정되자마자 10월 초에 남편이 발 빠르게 KTX 표를 예매했다. 교통편을 해결했으니 다음은 숙소를 예약할 차례였다. 우리 부부의 여수 여행 소식을 들은 며느리가 고맙게도 선뜻 호텔을 예약해 주었다.며느리가 예약해 준 숙소는 바닷가에 자리한 '소노캄 여수'였는데, 일부러 시부모를 위해 바다 풍경이 한눈에 들어오는 오션뷰 객실로 잡아두었다고 했다. 며느리의 세심한 배려 덕분에 가장 큰 숙제였던 숙소까지 단번에 해결되었으니, 이제 2박 3일 동안 다녀올 명소와 맛집만 알아보면 됐다. 문득 요즘은 여행 갈 때 인공지능(AI)에게 일정을 물어보기도 한다는 이야기가 떠올랐다. 나 역시 호기심 반, 기대 반으로 인공지능에게 여수 여행 스케줄을 짜 달라고 부탁해 보았다.두 군데의 인공지능에 물어보았는데, 결과를 확인하고는 정말 감탄이 절로 나왔다. 60대 부부라는 점을 고려해 하루에 너무 많은 곳을 욕심내지 않고, 구역별로 묶어 여유 있게 다닐 수 있도록 동선을 짜 준 것이다. 명소와 이동 수단은 물론이고, 근처 맛집과 대표 메뉴, 심지어 식당 연락처까지 세심하게 알려주는 모습이 놀라웠다. 처음 떠나는 여수 자유여행이라 내심 막막하고 걱정도 되었는데, 꼼꼼하게 정리된 일정을 보는 순간 마음속에 자신감이 샘솟았다.남편과 여수로 여행 갈 날을 손꼽아 기다리며 설레는 마음으로 10월을 보냈다. 이번 여행 경비는 내가 전적으로 책임지기로 했다. 늘 남편은 내 글의 든든한 글감이 되어주었고, 기사에 필요한 사진을 찍어주었으며, 나의 글쓰기를 누구보다 적극적으로 응원해 주었기에 이번 기회에 제대로 은혜를 갚기로 한 것이다. 그동안 <오마이뉴스> 원고료를 착실히 모아 여행 경비로 든든하게 저축해 두었으니 믿는 구석도 있어 여행 경비는 걱정하지 말라고 큰소리친 것이다.드디어 10월 27일 여수로 떠나는 날 아침, 태풍 '참피'가 지나가고 날씨마저 우리 여행을 축하해 주듯 구름 한 점 없는 청명한 가을 날씨였다. 우린 가벼운 발걸음으로 지하철을 타고 용산역으로 향했다. 남편이 은퇴 전 KTX로 출장을 자주 다녔던 덕분에 열차 탑승길은 누구보다 훤히 꿰뚫고 있어, 나는 그저 남편을 따라가기만 하면 됐다. 용산역에서 출발한 KTX가 여수엑스포역에 닿기까지는 약 3시간. 하지만 여수에 대한 기대와 설렘 덕분인지 3시간이라는 시간이 조금도 지루하게 느껴지지 않았다.여수엑스포역에 내려 AI가 일러준 대로 택시를 타니 금방 '소노캄 여수' 숙소에 닿았다. 며느리가 미리 오션뷰로 예약해둔 덕분에, 바다가 시원하게 내려다 보이는 16층 고층 방을 배정받았다. 방 안 창가로 다가가자 오동도를 품은 푸른 바다가 눈앞에 펼쳐졌고, 그 풍경을 바라보는 것만으로도 긴 여정의 피로가 싹 가시며 온전한 힐링이 찾아왔다.AI가 짜준 여수에서의 첫 일정은 오동도 산책이었다. 마침 숙소에서 바로 오동도와 그 주변 바다가 한눈에 내려다 보여, 숙소를 잡아준 며느리에게 절로 고마운 마음이 우러났다. 오동도는 멀리서 보면 섬 모양이 마치 오동잎처럼 생기고, 옛날부터 오동나무가 유난히 많아 그런 이름이 붙었다고 한다. 예전엔 진짜 섬이었겠지만, 지금은 길게 뻗은 방파제로 육지와 연결되어 있어 발걸음 가볍게 걸어 들어갈 수 있었다.오동도 입구에서 '동백 열차'를 타거나 자전거를 빌려 들어갈 수도 있었지만, 남편과 바다를 바라보며 정답게 걷고 싶어 방파제 산책로를 선택했다. 하늘은 맑았으나 태풍 '참피'의 여파로 바닷바람이 꽤나 거세게 불어왔다. 가끔 모자가 훌렁 날아갈 것 같아 꼭 붙잡고 걸어야 할 정도였다.방파제 산책로는 약 800m 정도 이어져 있었는데, 오동도 섬에 도착하니 잘 가꿔진 나무 데크 길 덕분에 편안하게 산책을 이어갈 수 있었다. 남편이 무릎이 조금 안 좋아 내심 걱정했는데, "이 정도 길은 거뜬하다"라며 오히려 씩씩하게 앞장서서 걸어 주었다. 그 뒷모습을 바라보고 있자니 여수로 여행 오길 정말 잘했다는 뿌듯함이 밀려왔다.산책로 양옆으로는 아름드리 곰솔 소나무와 울창한 동백나무 숲이 장관을 이루고 있었다. 신선한 나무 그늘이 가득해 여름에 와도 참 좋겠고, 붉은 동백꽃이 흐드러지게 피어날 겨울에는 그야말로 환상적인 섬이 되겠구나 싶었다.숲길을 따라 올라가다 보니 '오동도 등대'가 모습을 드러냈다. 다행히 엘리베이터를 타고 편안하게 등대 전망대까지 올라갈 수 있었다. 전망대 위에서 내려다본 푸른 바다 위에 한가롭게 떠 있는 배들의 모습은 그야말로 한 폭의 그림이었다. 탁 트인 바다를 조망하고 있으니 그동안 일상에서 답답했던 가슴까지 시원하게 뻥 뚫리는 듯했다. 남편과 함께 셀카봉을 들고 사진을 찍으며 둘만의 여수 여행이 주는 즐거움을 마음껏 만끽했다.오동도를 여유롭게 산책하는 데 1시간 30분 정도 걸렸다. 섬 전체를 다 둘러보지는 못했지만, 등대 전망대까지 올랐다가 동백 열차 타는 승강장 쪽으로 천천히 내려왔다. 오동도에 들어올 때는 바다를 보며 걸어서 왔으니, 나가는 길에는 정겨운 동백 열차도 한번 경험해 보고 싶었다.동백 열차 요금은 편도 천 원인데, 만 65세 이상은 50%나 할인해 주어 우리 부부 둘이 합쳐 단돈 천 원이었다. 웬만한 버스비보다 저렴한 가격에 괜히 기분까지 뿌듯해졌다. 그렇게 오동도 산책을 기분 좋게 마치고 다음 목적지를 향해 발걸음을 옮겼다.오늘은 AI가 짜준 일정대로 움직여 보기로 마음먹었기에, 오동도를 나와 곧바로 택시를 타고 이순신광장으로 향했다. 광장 앞 바닷가 인근에는 조선시대 거북선을 실물 크기로 멋지게 재현한 '전라좌수영 거북선'이 자리 잡고 있었고, 광장 중심부에는 늠름한 자태의 이순신 장군 동상이 의젓하게 서서 우리를 반겨주었다.점심을 부실하게 먹었던 터라 둘 다 출출해져서, AI가 일러준 '서대회와 장어탕 세트'를 먹으러 식당을 찾아 나섰다. 그런데 막상 도착해 보니 가게가 아담하고 손님도 없어 살짝 의아했다. 알고 보니 본점은 따로 있고 우리가 찾아온 곳은 '광장 서대회 이순신 광장점'이었다. 본점까지 걸어가기엔 다리도 아프고 배도 너무 고파서 그냥 이곳에서 먹기로 했다. 아쉬운 마음에 갑오징어 숙회까지 추가해 맛을 보았는데, 시장이 반찬이어선지 뜻밖에 아주 훌륭하고 만족스러운 한 끼 식사가 되었다.든든하게 배를 채운 후, 남편이 오매불망 그리워하던 여수 밤바다를 보러 해안 산책로를 따라 종포해양공원으로 향했다. 마침내 마주한 여수 밤바다는 상상 이상으로 화려하고 낭만적이었다. 예전 홍콩 여행 때 바다 건너로 바라보았던 홍콩섬의 야경이 떠오를 정도였다.거북선대교 곁을 어둠 속에서 보석처럼 떠다니는 해상케이블카도 야경의 운치를 한껏 더해 주었다. 원래 내일 첫 일정으로 해상케이블카를 탈 예정이었는데, 이 화려한 밤바다를 바라보며 타면 훨씬 멋지지 않을까 하는 행복한 갈등이 시작되었다. 오늘 밤 숙소에서 남편과 깊이 고민해 봐야겠다.숙소로 돌아와 창밖으로 내려다본 여수의 밤바다 역시 여전히 아늑하고 멋졌다. 방에서 잠시 숨을 돌리며 쉬고 있는데, 갑자기 바다 쪽에서 "두두두두" 하는 우렁찬 소리가 들려왔다. 얼른 창밖을 내다보니, 깜깜한 바다 위에 떠 있는 배(크루즈)에서 오색 불꽃을 펑펑 터뜨리고 있는 게 아닌가.마치 여수에 도착한 우리 부부를 열렬히 환영해 주는 불꽃놀이 같아서 연신 감탄하며 휴대폰으로 동영상까지 담았다. 잠시 후 배가 자리를 조금 옮기더니 또 한 번 화려한 불꽃 쇼를 펼쳐주었다. 마치 여수에 온 걸 온 마음으로 축하받는 듯해서 기분 좋은 밤이었다.여수에서의 첫날은 AI가 짜준 일정대로 다녀보았는데, 식당을 찾아갈 때 작은 해프닝이 있기는 했지만, 전체적으로 순조롭고 알찬 하루였다. 마침 오동도 위에 떠 있는 보름달의 축복과 뜻밖의 불꽃 선물까지 받고 나니 괜히 내일 펼쳐질 여정이 더욱 기다려진다. 내일도 오늘처럼 마음 편안하고 순조로운 여행이 되기를 기원해 본다.