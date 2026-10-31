"작가가 아니라 디자이너" 이 기업이 이렇게 강조하는 이유

"이건 누구 작품인가요?"

큰사진보기 ▲오티스타 제품, 아크릴시계 ⓒ 오티스타 관련사진보기

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"작품이 아니라 오티스타의 디자인 제품이에요."

큰사진보기 ▲오티스타 디자이너 근무 모습 ⓒ 오티스타 관련사진보기

"자폐이기 때문에 갖게 되는 강점이 있어요. 이들이 가지고 있는 재능을 통해 사회에서 함께 살아갈 수 있게 하는 게 자폐인에게도, 사회에도 좋은 방향이라고 생각했어요."

"자폐인들도 일을 잘할 수 있다는 것을 보여주는 유일한 길은 실제 현장에서 취업해서 일하는 모습을 보여주는 것밖에 없더라고요."

큰사진보기 ▲디자이너들은 10시에 출근하여 5시에 퇴근하는 근무일정을 소화한다. ⓒ 안도빈 관련사진보기

"내가 할 수 있는 것 중에 제일 잘하는 것, 제일 좋아하는 것도 그 사람에게는 재능이라고 생각해요. 교육과 사회는 장애 여부와 상관없이 그걸 찾을 수 있도록 도와줘야 하고요."

"오티스타에서 일하고 싶어 하는 청년들은 많은데 모두 채용할 수 없을 때가 정말 안타깝죠."

"같이 여행을 가면 동물원은 필수 코스예요. 동물에 대한 지식이 정말 해박해서 이것저것 설명해주는데 너무 재미있어요."

"삶의 현장에 이들의 자리를 만들어주고, 직장동료로 인정하고 함께 살아가는 환경을 제공하는 거죠."

큰사진보기 ▲오티스타 디자인스쿨 과정 중 제주도에서 찍은 사진. ⓒ 오티스타 관련사진보기

"몇 명을 고용했는지가 중요한 게 아니에요. 단 한 명을 고용했더라도 그 사람과 가족, 주변 사람의 삶이 어떻게 변하는지를 보는 세상이 돼야 해요."

큰사진보기 ▲작업을 하는 오티스타 디자이너 근무 모습. ⓒ 오티스타 관련사진보기

"이 모델이 귀하다고 인정하는 순간 장애인을 바라보는 관점도 달라질 거라고 생각해요. 우리 사회에 원래 이들의 자리가 있었고, 그 자리에 이들의 재능에 맞춰 우리가 자리를 내주는 게 너무 당연하다는 거죠."

"그냥 디자인 회사로 인정받았으면 좋겠어요. '거기 디자인 예쁜 회사잖아. 그런데 알고 보니 그 안에서 일하는 사람들 중에 자폐인 디자이너가 그렇게 많대.' 이런 순서였으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲2026 마포구 크라우드펀딩 기획전 참여 이미지. ⓒ 오티스타 관련사진보기

"세상에 어떤 구성원들이 살아가고 있는지 고개를 들고 관심을 가져줬으면 좋겠어요. 그 관심이 하루하루 누적되면 서로가 같이 발전할 수 있지 않을까요."

덧붙이는 글 | 안도빈 기자는 마포구사회적경제통합지원센터에서 일하고 있습니다.

동물과 식물, 도시의 풍경이 선명한 색과 독특한 시선으로 담긴 노트와 컵, 가방을 보면 자연스럽게 나오는 질문이다. 오티스타의 제품을 처음 보는 사람들은 종종 이렇게도 묻는다. "이걸 사면 어떤 작가에게 도움이 가나요?"이소현 오티스타 대표는 이 질문에서 출발한다.오티스타에서 그림은 한 사람의 작품으로 끝나지 않는다. 누군가는 그림을 그리고, 누군가는 컴퓨터로 작업하고, 디자인팀이 색과 구성을 조정하고 수정한다. 하나의 제품을 완성하기까지 여러 사람의 일이 겹친다. 그래서 오티스타에서 일하는 자폐인 직원들은 자신을 '작가'가 아니라 '디자이너'라고 소개한다.서울 마포구에 자리한 오티스타는 자폐인 디자이너와 함께 일하는 디자인 회사다. 지난 10월 19일, 이곳을 직접 방문해 이소현 대표를 1시간가량 대면 인터뷰했다.이소현 대표는 특수교육 연구자로 오래 활동했다. 그 시간 동안 그가 품어온 질문이 하나 있었다.자폐인은 정보를 받아들이고 세상을 해석하는 방식에서 저마다 다른 특성을 보인다. 교육은 오랫동안 그 차이를 교정해야 할 것으로 보고 비슷하게 만드는 데 초점을 맞춰왔다. 하지만 이 대표는 다름이 언제나 결핍을 뜻하는 것은 아니라고 봤다.그가 주목한 것 중 하나가 시각적인 정보처리 방식이었다. 자폐인 가운데 눈으로 보는 정보를 편하게 받아들이거나, 전체보다 세부에 강하게 집중하는 사람들이 있다. 이런 특성이 특정 직무에서 강점으로 작용할 수 있다는 것이다.단, 이것이 '자폐인은 모두 그림을 잘 그린다'는 공식으로 이어져서는 안 된다고 그는 강조한다. 자폐 특성은 사람마다 다르고, 같은 특성도 환경과 직무에 따라 강점이 되기도, 어려움이 되기도 한다.그렇게 시작한 것이 강점 기반 직무 개발 연구였다. 그러나 연구만으로는 한계가 있었다. 자폐인도 실제 직장에서 경쟁력을 가질 수 있다는 것을 증명하려면 결국 일터가 필요했다.연구 프로젝트가 회사가 된 이유다. 오티스타는 자폐인이 자신이 잘하고 좋아하는 일을 직무로 연결해 사회에 기여하며 살아갈 수 있다는 가설 위에서 시작됐다.이 대표가 말하는 재능의 기준은 '남보다 압도적으로 뛰어난 것'이 아니다.그림을 좋아한다고 모두 디자이너가 되는 것은 아니다. 내 마음대로 그림을 그리는 것과 회사가 필요로 하는 그림을 그리는 것 사이에는 큰 차이가 있다.그래서 오티스타는 디자인스쿨을 운영한다. 그림을 처음부터 가르치는 곳이 아니다. 그림에 관심과 강점을 가진 사람이 그 강점을 '디자이너'라는 직업으로 연결할 수 있는지를 오티스타와 참여자가 함께 확인하는 과정이다. 디자인 프로그램 사용법을 익히고, 작업지시를 이해하고, 수정 의견을 반영하는 법을 자연스럽게 배운다.디자인스쿨을 거쳤다고 모두 오티스타에 취업하는 것은 아니다. 자리는 한정돼 있다. 다른 회사와 연결하거나 취업 가능성을 함께 찾기도 한다.오티스타에서 '취업'은 월급을 받는 것만을 뜻하지 않는다.디자이너가 되면 상사에게 업무지시를 받고 수정 요청을 주고받으며 동료와 협업한다. 혼자 출퇴근하고 점심 메뉴를 함께 정한다. 처음에는 혼자 있는 것을 편해하던 직원들도 시간이 지나며 같이 밥을 먹고, 전시회와 미술관을 찾고, 놀이공원에 가기도 한다. 직원들이 함께 휴가를 내 여행을 다녀온 적도 있다.이 대표가 강조하는 것은 이런 경험의 '따뜻함' 뿐만 아니다.그는 장애인을 고용했다고 하면서 실제 업무나 동료와의 접촉 없이 재택에 그치는 방식에 우려스러운 의견을 밝혔다. 월급을 주는 것만으로는 함께 일한다고 보기 어렵다는 것이다. 일터에서 동료와 부딪히고 수정 의견을 주고받고 관계를 맺는 경험도 고용의 중요한 부분이다. 직장생활이 곧 사회생활을 배우는 과정이기 때문이다.오티스타에는 현재 약 10명의 자폐인 디자이너가 일하고 있으며, 그중 3명가량은 10년 넘게 근속해왔다.이 대표가 숫자보다 강조하는 것이 있다.오티스타에서 이어온 경험은 연구로도 확인됐다. 이소현 대표 등이 2025년 국제학술지 <오티즘>(Autism)에 발표한 연구는 오티스타에서 일하는 자폐인 직원 12명과 부모 12명, 함께 일하는 동료 직원 5명의 이야기를 들여다봤다. 연구에서 중요하게 드러난 것은 '내가 이 회사의 구성원이라는 느낌', '내가 이 일을 해낼 수 있다는 자신감', '내 일을 스스로 선택하고 책임지는 경험'이었다. 연구에서는 이를 각각 소속감, 유능감, 주도성이라고 설명한다.자폐인의 특성은 어떤 상황에서는 어려움이 되지만, 다른 상황에서는 업무의 강점이 될 수도 있었다. 연구진은 자폐인 개인을 계속 훈련시키는 것만큼이나, 회사가 각자의 강점이 드러날 수 있도록 일하는 환경을 만드는 일이 중요하다고 봤다.이 대표는 오티스타의 방식을 '강점 기반 고용모델'이라고 표현한다. 사람을 기존 조직에 맞게 바꾸는 대신, 그 사람의 강점을 발견하고 그것이 직무가 될 수 있도록 자리를 만드는 방식이다.그렇다면 이런 일터의 존재가 바깥 사람들의 인식에도 영향을 줄 수 있을까.박혜성·이소현 등이 같은 학술지에 발표한 후속 연구는 지역사회 구성원 138명을 조사하고, 오티스타를 자주 접한 11명의 이야기를 더 깊게 들었다. 오티스타의 제품이나 전시, 회사 방문, 자폐인 직원과의 교류처럼 여러 방식으로 오티스타를 접한 사람일수록 자폐인에 대한 거리감과 부정적인 인식이 낮은 경향이 나타났다. 연구진은 자폐인의 강점을 실제로 보고, '나와 완전히 다른 사람이 아니다'라고 느끼는 경험에 주목했다.이 연구만으로 오티스타가 사람들의 인식을 바꿨다고 단정할 수는 없다. 다만 자폐인이 실제 일터에서 동료로 일하는 모습을 접하는 경험과 사람들의 인식 사이에 의미 있는 관계가 있다는 점은 보여준다.이 대표는 통합교육에 대해서도 비슷한 문제의식을 가지고 있다.어릴 때부터 학생들이 장애 여부와 관계없이 자연스럽게 함께 자라며 서로가 '우리 사회의 일원'이라는 감각을 갖는 것이 중요하다는 것이다. 특수학급이라는 별도의 공간만 강조되면 어린 시절부터 '저 아이는 나와 다른 곳에 속한 사람'이라는 경계가 생길 수 있다고 그는 말한다.같이 살아가는 법을 모두 배운 다음에야 함께 살 수 있는 것이 아니라, 같이 살아가는 과정에서 서로를 배우는 것에 가깝다는 이야기다.이 대표가 오티스타에 대해 사람들이 가장 먼저 기억했으면 하는 것은 단순하다.오티스타 제품을 보고 "이걸 만든 작가는 누구냐"고 묻는 사람에게도 같은 답을 건넨다. 이곳의 제품은 한 사람의 작품이 아니다. 그림을 그리고, 컴퓨터로 옮기고, 색을 고르고, 수정하고, 제품으로 완성하는 디자인팀 전체의 일이다.'작가'와 '디자이너'의 구분은 단순한 호칭의 차이가 아니다. 오티스타가 강조하는 것은 자신들이 작가의 작품 활동을 지원하는 조직이 아니라, 디자이너를 고용해 함께 제품을 만드는 회사라는 점이다. 자폐인 디자이너들은 자신의 재능으로 일하고 동료와 협업하며 결과물에 책임을 지는 직업인으로 일한다.오티스타는 오는 11월 4일 마포구청 광장에서 열리는 '2026 마포메이드'에서 마포 사회연대경제 활성화 유공자 표창을 받을 예정이다. 오랜 시간 자폐인의 강점을 실제 일자리로 연결하고, 장애인과 함께 일하는 일터를 만들어온 활동이 지역에서도 다시 한 번 주목받게 된 셈이다.마포의 사회적경제에 바라는 점을 묻자 이 대표는 먼저 "관심"이라고 답했다. 공무원, 사회적경제 당사자, 주민 모두가 내가 익숙한 세계만 보지 않고 고개를 들어 다른 구성원들이 어떻게 살아가는지 봐주길 바란다는 뜻이다.이 대표는 사회적경제 조직끼리 서로 돕고 연대하는 것도 중요하지만, '우리끼리 잘 지내는 것'이 끝은 아니라고 말했다. 그는 이를 통합교육에 빗대었다. 특수학교와 특수교육이 잘 운영되는 것도 중요하지만, 궁극적으로는 장애학생이 학교 밖 사회에 뿌리내리고 함께 살아가는 것이 목표이듯 사회적경제 역시 더 큰 경제와 지역사회 안으로 자연스럽게 스며들어야 한다는 것이다.오티스타가 마포에서 바라는 것도 거창한 지원만은 아니다. 서로 다른 사람들이 이미 이 지역에서 함께 살아가고 있다는 사실을 보고, 그들이 일할 수 있는 자리를 자연스럽게 만드는 것. 그런 관심이 지역의 일상과 기업의 일하는 방식으로 이어지는 것이다.재능을 특별한 사람만 가진 무엇으로 보는 대신, 누구에게나 자신이 잘하고 좋아하는 것이 있다고 믿는 것. 그리고 그것이 일이 될 수 있도록 사회가 자리를 내주는 것. 오티스타가 디자인 회사를 운영하며 보여주려 한 것은 어쩌면 그 단순한 가능성인지도 모른다.'마포를 바꾸는 사람들' 다음 편에서는 마포구의 또 다른 사회적경제 조직을 만난다. 사회문제를 발견하고 자신만의 방식으로 마포를 바꾸어가는 이들의 이야기는 계속된다.