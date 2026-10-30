김치를 직접 담그는 외국인이 늘어나는 이유

조리외식경영학과 박사 과정 중입니다. 우리 주변에 있는 다양한 음식 문화의 미학적인 접근을 시도합니다.

큰사진보기 ▲한국의 겨울철 김장모습, 양념장을 버무린 모습 ⓒ seiwa_ on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한국의 겨울철 김장모습, 배추소금절임 ⓒ seiwa_ on Unsplash 관련사진보기

지난 24일, 콩에 관한 책을 준비하며 전통 장(醬)에 대한 자료를 찾으러 경기도 파주 문산으로 가는 길이었다.마을회관처럼 보이는 곳에 긴 테이블을 사이에 두고 사람들이 분주한 모습을 봤다. 공터에 차를 세우고 보니 인근 군부대 장병과 군인 가족, 마을 주민이 함께 김장을 하고 있었다. 추위가 빨리 오는 전방이다 보니 온도와 훈련 일정 등을 감안해 다른 지역보다 빨리한다는 설명을 들었다. 그러고 보니 11월이 코앞이었다.앞치마를 두르고 분주한 모습에서 어린 시절에 배추를 나르던 기억이 떠올랐다. 평소에 보기 힘든 풍경을 지켜봤다. 소금에 절여진 300포기가 넘어 보이는 희멀건 배추는 테이블에서 젓갈과 무를 비롯한 각종 야채와 고춧가루로 버무려진 붉디붉은 양념을 묻히며 금세 빨개졌다.지켜보던 필자에게 마을 주민 한 분이 한입 먹어보라며 양념을 묻힌 배추에서 줄기 하나를 떼어 입에 넣어 주었다. 아직 맛이 들지 않아 재료가 제각각 따로 노는 맛이었으나 오랜만에 느끼는 정취였다.김장철이면 우리나라는 꽤 분주해진다. 뉴스는 배추를 비롯해 야채 가격 보도를 한다. 각 가정에서는 절임 배추를 주문하고, 고춧가루와 마늘·액젓이나 젓갈을 구입한다. 가족 대화방에는 김장 날짜가 공지된다. 우리의 김장은 단순히 겨울철 먹거리를 준비하는 게 아니다. 구성원이 모여 맛을 경험하고 김치를 나누는 문화행사다. 장독대에서 시작된 우리 김치 이야기가 세계인의 식탁으로 확장할 수 있는 이유가 바로 이런 정서 부분 때문이다.2013년 12월 5일, 아제르바이잔에서 열린 유네스코 무형문화유산 보호 정부 간 위원회는 '김장, 김치를 담그고 나누는 문화'를 인류무형문화유산 대표목록에 올렸다. 이들이 높게 평가한 것은 맛이나 제조법이 아니다. 계절이라는 시간 배열에 맞춰 자연이 제공한 산물을 갈무리하는 지혜와 함께, 이웃과 세대 구분 없이 모여 공동체를 위해 김장을 한 나눔을 본 거다.어른은 어려서부터 얻은 경험의 지혜와 기술을 김장을 통해 아이에게 전수하고 나누었다. 북한도 '김치 담그기 전통'을 2015년에 등재했다. 이름은 달라도 이웃과 함께 담그고 나누는 문화가 한민족의 전통으로 이어져 왔음을 다시 증명한 사례였다.우리나라는 2017년 '김치 담그기'를 국가무형문화재로 지정했다. 2020년에는 11월 22일을 '김치의 날'로 지정했다. 재료가 모여 22가지 이상의 효능을 낸다는 뜻을 담은 날짜로 음식이 법정기념일의 주인공이 된 첫 사례다.김치 맛은 어느 한 재료로 설명되지 않는다. 배추의 단맛, 무의 시원함, 고춧가루의 매운 통각과 향, 마늘과 생강의 알싸함, 젓갈의 감칠맛이 서로 부딪치며 어우러진다. 소금 농도, 절이는 시간, 버무릴 때 손끝 힘이 만드는 식감도 더해진다. 같은 재료가 집집마다 다른 맛을 내는 건 가풍과 손맛이 다르기 때문이다.지역에 따라서도 다르다. 해안 지역은 젓갈과 생선을 넉넉히 넣어 감칠맛이 깊다. 기온이 낮은 북부는 양념을 덜어 담백하다. 남도로 갈수록 진하고 풍성하다. 중부가 절충 지역이다. 어느 지역 김치가 더 낫다는 게 아니다. 기후와 농수산물, 환경이 서로 다른 강약으로 빚은 결과라는 거다.김치는 맛의 지리학이자 인문학이다. 음식을 다양한 관점에서 말하는 미식 분야가 최근 관심을 받고 있다. 세계적인 미쉐린이 말하는 것처럼 미식은 최고급을 상징하는 것처럼 알려졌으나 실상 추구하는 방향은 비싸고 희귀한 음식을 찾는 취향을 말하는 게 아니다.미식을 추구하는 관점은 스토리가 담겨 있다. 음식이 어디서 왔고, 누가 어떤 재료와 기술로 만들었으며 누구와 언제 어떻게 먹는지까지 아는 일이다. 그런 점에서 공동체와 김치를 나누는 김장은 미식이 말하려는 본질을 정확히 짚는 사례다.김장의 진짜 미학은 발효와 숙성에 있다. 갓 담근 김치는 채소와 양념이 각자 목소리를 낸다. 시간이 지나며 미생물이 활동하여 그 목소리를 조율한다. 풋내는 줄고 산미와 감칠맛은 깊어져 재료들은 구분하기 어려운 풍미로 합쳐진다.문산에서 맛본 그 겉도는 맛이 바로 이 과정의 출발점이다. 사람이 재료를 고르고 가공하여 버무리나 깃든 맛을 완성해 가는 것은 시간과 자연이다. 김장은 자연을 지배하는 기술이 아니라 자연 변화를 받아들이는 기다림이다.오래 이어온 김장에서 돌아볼 게 있다. 중심에는 여성이 있다는 거다. 재료를 고르고 간을 맞추고 숙성을 살피며 맛을 판단하여 다음 세대에 전한 문화의 주도적인 전승자는 주로 기혼 여성이었다. 시대가 바뀐 만큼 전통을 지킨다는 이유로 특정 성별과 세대의 희생을 당연하게 여기는 모습은 지양해야 하지 않을까?김장 풍경은 분명히 달라졌다. 핵가족과 1인 가구가 늘었다. 아파트는 김장과 먼 공간이 됐다. 마트에 가면 신선한 채소를 구할 수 있고 김치도 쉽게 구입한다. 절임 배추의 등장은 예전과 달라진 환경을 말한다. 예전에 비해 간편해졌다고 김장 문화까지 사라진 것은 아니다.부모는 자녀에게 김치를 보내고 이웃과 친구끼리 나누고 지역 행사에서 낯선 이들과 함께 담근다. 젊은 세대에게 김장은 엄마가 담그던 김치를 친구들과 경험해 보고 싶은 문화가 되었다. 이는 외국인도 마찬가지다. 김치는 이제 맛보는 음식을 넘어 직접 만들고 배우며 문화를 경험하는 K-Food로 포지셔닝 되었다.김치의 인기는 국경을 넘었다. 2021년 캘리포니아가 11월 22일을 '김치의 날'로 제정한 뒤 여러 지역에서 기념행사를 가졌다. 낯선 냄새와 강한 맛에 호불호가 있던 김치가 이제 건강하고 독특한 음식, 직접 만들고 싶은 음식이 되었다. 이후 아르헨티나가 국가기념일로 '김치의 날'을 지정(2023년)했다. 그 외에도 브라질, 잉글랜드, 프랑스가 '김치의 날'을 지정했으니 김치에 대한 관심이 어느 정도인지를 알 수 있다.많은 외국인들이 호기심에 한 번 먹어 보고 마트에서 사 먹다가 결국 직접 담그기까지 경험까지 하는 모습은 김치가 단순한 수출품이 아니라 현지인의 생활 속에 스며드는 과정으로 볼 수 있다. 단, 세계화가 빠르게 진행될수록 본질은 흐려지기 쉽다.본질을 이어가려면 우리는 자문(自問)해야 한다. 왜 김치를 함께 담그고 이웃과 나눌까? 그 이야기까지 전해져야 김치가 어디서 왔고 어떤 문화를 품고 있는지 제대로 정리하여 이해될 수 있다. 문화유산은 원형 보존에만 가치를 두지 않는다. 배추 수와 특정 조리 기술이 아니라 계절을 읽고 지역 재료를 존중하며 경험의 지혜를 전하여 완성되어 가는 맛을 주변과 나누는 태도가 김장의 본질이라는 데 이견이 없을 거다.형식은 시대에 맞게 바뀌어도 그 태도를 지킬 때 문화는 가치를 인정받고 생명을 이어갈 수 있다. 김장은 오래 이어왔던 질문을 다시 던진다. '좋은 맛이란 무엇일까?' 우리는 이미 답을 알고 있다. 좋은 맛은 혀에서만 완성되지 않는다. 함께 만들고 맛이 깃들기를 기다리며 기꺼이 나눌 때 정서적인 맛까지 채워진다.입이 느끼는 물리적인 맛에 마음이 느끼는 정서적인 맛까지 더해져 조화를 이룰 때 음식은 비로소 문화라는 가치를 품게 된다.