김건희에게 명품백 준 김기현 아내, 벌금 500만 원

큰사진보기 ▲당 대표 선거를 지원해준 대가로 김건희 여사에게 260만 원대 가방을 건넨 혐의로 기소된 김기현 국민의힘 의원이 30일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 3월 8일 국민의힘 당대표로 선출된 김기현 의원이 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제3차 전당대회에서 당기를 흔들고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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"(클러치백 전달 이전) 이씨와 김건희 친분관계가 형성돼 있다고 보이지 않고, (피고인 주장대로) '의례적 차원에서 (클러치백이) 사회상규상 합당하게 (대통령 배우자에게) 수수되는 물품이어서 정정당당하게 전달됐다면 그 경로를 상세히 밝혀야 한다. (그러나 이씨는 김건희에게) 전달한 일시와 경위에 대한 일체 진술을 거부하고 있는 점에 비춰보면 이 사건 클러치백이 은밀히 전달된 것으로 보지 않을 수 없다." - 조형우 재판장

김기현 국민의힘 의원의 아내가 남편의 당대표 당선 과정에서 대통령이던 윤석열의 도움을 받은 대가로 김건희에게 명품 가방을 선물해 벌금형을 선고받았다. 다만, 김 의원은 선물 전달에 가담한 직접 증거가 없다는 이유로 무죄가 선고됐다.30일 오후 서울중앙지방법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사)는 김 의원과 그의 아내 이아무개씨에 대한 청탁금지법 위반 사건 선고기일을 열고 이씨에게 벌금 500만 원, 김 의원에게 무죄를 선고했다. 김건희에게 전달된 267만원 상당 클러치백은 몰수했다.김건희특검(특별검사 민중기)은 김 의원에게 징역 1년, 이씨에게 징역 6개월을 구형한 반면 피고인 측은 무죄 또는 공소기각 판결을 재판부에 요청한 바 있다. 특검은 김 의원이 2023년 국민의힘 전당대회에서 당대표로 선출되는 과정에 전직 대통령 윤석열 부부의 도움을 받는 대가로, 그의 부인인 이씨가 267만 원 상당의 로저비비에 클러치백을 구입해 김건희씨에게 전달했다고 의심하고 있다. 김 의원과 이씨는 이 과정에서 공모한 혐의를 받는다.조 재판장은 2023년 국민의힘 당대표 선거에서 김 의원이 윤석열의 도움을 받았다고 인정했다.조 재판장은 "대통령은 평당원 지위에 불과하나 여당 내 실질적 영향력을 발휘하며, 여당 당대표 선출에 사실상 영향을 미칠 수 있는 직무상 지위에 있다고 볼 수 있다"며 "대통령은 정책 등을 수립함에 있어 국회의 법률·예산안 의결이 필수적인 바 여당의 안정적 협조가 반드시 필요하다"고 말했다.윤석열이 당대표 선거에 개입한 구체적 방법도 특정했다. 조 재판장은 "당시 (김 의원) 주요 경쟁후보였던 나경원(당시 대통령 직속 저출산고령사회위원회 부위원장)이 2023년 1월 6일 당대표 선거 출마의사를 밝히자, 대통령실은 당일 나경원의 '저출산 대출 탕감 정책'이 윤석열 정부 기조와 다르다고 비판했다"며 "이후 나경원이 사표를 내자 수리하지 않고 해임했으며 (이후) 국민의힘 소속 초선 의원 48명이 (나경원 불출마를 촉구하는) 성명서를 작성하는 등 갈등을 빚었다"고 말했다. 그 결과 "나경원이 같은해 1월 25일 불출마를 선언했다"는 것이다.이어 "주요 후보였던 안철수(국민의힘 의원)를 두고서는 대통령(윤석열) 본인이 '국정운영 방해꾼' 등의 발언을 하는 게 언론에 보도되는 등 대통령으로서 (김기현을 제외한) 주요 후보들에게 적대적 태도를 취해 국민의힘 내부적 압박을 받게 했다"며 "(반면 윤석열은) 김기현에게만 그러한 태도를 취하지 않음으로써 국민의힘 소속 의원과 당원들이 우호적 입장을 가지도록 하는 데 상당한 영향을 미치도록 했다고 보지 않을 수 없다"고 부연했다.조 재판장은 김 의원 당선 후인 2023년 3월 16일 이씨가 서울 강남 압구정 소재 백화점에서 클러치백을 구매하고 다음날 김건희에게 제공한 것으로 특정한 뒤 이 같은 선물이 "사회적·의례적 차원이었다"는 이씨의 주장을 배척했다.조 재판장은 "여러 사정을 종합하면 이 사건 클러치백 제공행위는 사회상규에 위배되지 않는 정당한 행위라 볼 수 없고, (대통령) 직무관련성과 위법성이 모두 인정된다"며 "청탁금지법 위반 유죄"라고 밝혔다."가장 높은 수준의 청렴함이 요구되는 대통령의 공정한 직무수행에 대한 국민 신뢰를 훼손해 죄책이 가볍지 않으며, 오랜 기간 국회의원 배우자로서 위법함을 잘 알고도 '사교와 의례'를 주장하며 책임 회피를 했다"고 질책하기도 했다. 다만 "267만 원이 매우 고액은 아닌 점과 감사 표시를 넘어 정치적 부당한 이득을 취하려고 보이지 않는 점" 등이 유리한 정상으로 참작됐다.조 재판장은 김 의원의 공모 여부에 대해선 무죄를 선고했다. 조 재판장은 "(김 의원) 급여 계좌로 (클러치백) 구매대금 결제된 점, 김 의원이 (윤석열에게) 보답하려는 동기나 이유를 가졌을 수 있고, 이씨와 부부로서 영부인 선물에 관해 함께 논의했을 수 있는 점" 등을 들어 "이 사건 클러치백 전달에 공모·가담했음을 의심할 정황이 있다"고 말했다.그러나 조 재판장은 "김 의원이 이 사건 공모에 관여한 직접적이고 객관적 증거가 이 사건에 없고, 관련자 진술에도 그런 내용이 전혀 나타나지 않는다"며 "이씨가 남편의 관여 없이 (김기현 의원실) 측근에게 클러치백 전달을 지시했을 가능성도 완전히 배제할 수 없다"며 무죄 이유를 설명했다.그러면서 "가장 걸리는 것은 부부로서 함께 논의했을 가능성이나 객관적 증거가 없는 상황에서 피고인들이 부부라는 사정만으로 공소사실(범행)을 행했다고 단정해 형사상 유죄 판결을 내리기 다소 부담스럽다"며 "김기현 공모와 가담에 대해서는 범죄의 증명이 없으므로 무죄를 선고한다"고 부연했다.