'콜오브듀티' 게임사 "참사 영상 삭제, 사과"... 유족 측 "조치 지켜볼 것"

큰사진보기 ▲미국 게임회사 '액티비전'의 최신작 '콜 오브 듀티 : 모던 워페어 4'. 이미지는 액티비전 홈페이지 갈무리. ⓒ 액티비전 관련사진보기

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북한의 대한민국 침공을 소재로 삼은 슈팅게임(FPS) '콜 오브 듀티 : 모던 워페어4'에 이태원 참사 당시 영상을 사용해 비판받은 미국 게임사 '액티비전'(Activision)이 유가족과 피해자에게 사과했다. 최초 문제 제기 이후 사흘만이다. 게임사 측은 또 11월 12일 있을 업데이트에서 해당 장면을 지우겠다고 알렸다.앞서 지난 23일 공개된 게임에는 이태원 참사 당시 영상이 담겼다. 전쟁 피해를 전하는 가상 뉴스 화면에 이태원 참사 당시 길에 쓰러진 사람들에게 심폐소생술을 하는 실제 방송 화면이 약 3초간 담기는 식이었다. 이에 이태원 참사 유족 측은 지난 27일부터 언론 보도와 입장문 등으로 문제를 제기했다. 그러나 당시 이 게임 배급사인 미국 액티비전은 '참사를 가볍게 다룰 의도는 전혀 없었다'라는 취지의 해명만 내놨지만 사흘이 지난 30일 공식 사과 입장을 밝혔다.엑티비전 측은 30일 오전 <오마이뉴스>에 보낸 입장문에서 "이번 일로 깊은 상처를 입으셨을 유가족과 피해자, 심려를 끼쳐드린 모든 분들께 머리 숙여 깊은 위로와 사과의 말씀을 올린다"라고 했다. 또 "(문제가 된) 해당 영상 자료는 오는 11월 12일 배포될 게임 업데이트를 통해 전면 삭제 조치될 예정"이라고 설명했다.그러면서도 "(이번 게임은) 현실적인 몰입감을 바탕으로 제작된 가상의 작품"이라며 "게임 내 실제 뉴스 보도 영상을 활용하면서, 이태원 참사를 비롯한 어떠한 비극적 사건도 연상시키거나 그 아픔을 경시하려는 의도가 결코 없었음을 분명히 밝힌다"라고 재차 강조했다.이미현 10.29이태원참사 시민대책회의 공동상황실장은 30일 <오마이뉴스>와 통화에서 "영상 삭제가 제대로 되는지 등 후속 조치가 책임 있게 진행되는지 지켜볼 것"이라고 밝혔다. 또한 "앞으로 그런 (참사) 영상을 (게임에) 쓰는 등의 일이 없어야 한다"라고도 말했다.10.29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의는 참사 4주기를 하루 앞둔 지난 28일 성명에서 "참사를 오락 목적의 게임 소재로 활용했다는 것 자체가 매우 부적절하며 몰상식한 행위"라면서 해당 영상의 삭제를 요구했다. 이어 "해당 게임의 배경 설정과 연관 지어 이태원 참사를 폄훼하는 혐오성 댓글 등 2차 가해도 퍼지고 있는 상황"이라고 전했다.한국게임이용자협회도 같은 날 성명에서 게임 맥락과 무관한 참사 영상 사용을 두고 "유가족 등에게 피해를 준 지점에 대해 액티비전의 명확한 경위 설명과 사과가 있어야 한다"라고 촉구한 바 있다.윤호중 행정안전부 장관은 참사 4주기였던 지난 29일 진행한 출입 기자 간담회에서 이 게임에 이태원 참사 영상이 들어간 일을 "2차 가해"로 규정하고 "적절한 제재가 있어야 한다"고 했다.윤 장관은 "(이태원 참사는) 사회적 참사이며, 개인이나 가정의 입장에서 보면 사랑하는 가족을 잃은 슬픔"이라며 "그런 걸 게임, 일종의 놀이 내지는 사업의 소재로 삼는 것은 인간의 도리로 삼가야 하는 일"이라고 지적했다. 이어 "처벌을 할지, 아니면 일반의 이용이 어렵도록 차단을 할지 관계 기관에서 판단해야 할 일이 아닌가 싶다"고 덧붙였다.<오마이뉴스>는 당초 액티비전 측에 '재발 방지 대책'도 질의했으나 30일 나온 입장문에는 재발 방지 대책에 대한 답변은 없었다. 또한 플스5, 닌텐도 스위치2 등 콘솔게임 버전에도 해당 장면 삭제 유무 등도 질의했으나 액티비전의 국내 홍보대행사 측은 "본사 확인이 필요해 답변까지 다소 시간이 걸릴 수 있다"고 밝혔다.