청와대 "호르무즈 관련 청해부대 역할 확대 검토 중"

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 29일 오후 서울 여의도 국회 운영위원회에서 열린 대통령실·국가안보실·대통령경호처에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김여정 북한 노동당 총무부장이 지난 19일 군사분계선(MDL) 침범에 대응한 한국군의 경고사격 등 조치에 반발하며 군사력 증강 배치와 대남 확성기방송 재개를 검토한다고 밝혔다. 20일 경기도 파주시 접경지역에서 바라본 북한 임진강변에 설치된 북한 대남 확성기. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

청와대가 호르무즈 해협 자유 항행 회복 문제와 관련해 아덴만에 파견된 청해부대의 작전 범위와 역할을 확대·강화하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.위성락 국가안보실장은 30일 청와대에서 열린 기자간담회에서 "(해당 문제와 관련해) 국제사회와 긴밀히 소통하는 가운데 우리 국민의 보호와 우리 경제 이익의 수호를 위해서 필요한 역할과 기여하는 방안을 지속적으로 모색하고 있다"면서 이를 언급했다.정부의 관련 검토가 마무리된 것은 아니다. 이에 대해 위 실장은 "어떠한 경우에도 전쟁에는 절대 관여·개입하지 않는다는 원칙과 우리 상선의 보호, 원유 수송로의 확보, 국민의 생명·안전 보호를 위해 필요한 최소한의 활동과 국제적인 기여를 해 나간다는 기조를 견지해 나갈 것이란 점을 재차 강조한다"고 먼저 전제했다.이어 영국·프랑스·일본 등 많은 국가들이 중동 전쟁 발발 전에도 선박 호송 및 안전 항해 지원 목적으로 구축함, 초계기 등의 주요 군 자산을 중동과 아프리카의 뿔 지역에 파견해 왔고, 호르무즈 해협 봉쇄 상황 발생 이후엔 주요국들의 함정 및 항공기 추가 전개 움직임이 있음을 짚었다.위 실장은 "우리 정부는 이러한 점도 함께 감안하며 필요한 최소한의 역할을 모색하고 있다"라며 "구체적인 방안이 수립되면 국민 여러분과 국회 앞에 투명하고 명확하게 설명드릴 것"이라고 밝혔다.북한군 포로 송환 비공개 합의 위반 문제로 불거진 우크라이나와의 외교 갈등에 대해서는 "관련 사실 관계를 분명히 하는 것이 양국 간 신뢰 회복과 관계 발전을 위해 필요하다는 입장이고 이에 입각해 협의를 계속 진행 중"이라고 밝혔다.우크라이나의 공식 해명과 사과가 이뤄져야 한다는 원칙을 유지하고 있다는 것. 그는 "대사 소환 및 공관원 일부 철수 등도 이러한 과정에서 현지 안전 문제 등 제반 상황까지를 감안해서 이뤄진 결정"이라고도 밝혔다.위 실장은 다만 이러한 방침을 우크라이나에 대한 인도적·재건 지원과 대러 제제 등과는 분리해서 봐야 한다고 했다.그는 "이 사안과 별개로 우리는 책임있는 국제사회의 일원으로서 우크라이나 지원을 위한 국제적인 노력에는 계속 동참한다는 입장"이라며 "러시아의 우크라이나 침공 이후에 국제사회와 긴밀히 공조하면서 대러 제재와 수출 통제를 일관되게 이행해 온 정책에도 변함이 없다"고 말했다.그러면서 "이것은 글로벌 책임강국으로서 우리 국민과 기업의 경제적 부담에도 불구하고 우리가 견지하고 있는 입장"이라고 덧붙였다.위 실장은 최근 논란이 된 전시작전통제권 전환 문제에 대해서는 내년 초 열릴 한미안보협의회의(SCM)을 통해 실질적인 성과를 거둘 수 있을 것으로 본다고 밝혔다.앞서 일각에서는 올해 예정됐던 SCM을 내년 초로 미루고 오는 12월 별도의 한미 국방장관 회담을 개최하기로 한 것을 두고 전작권 전환 일정 순연으로 풀이한 바 있다. 참고로 국방부는 이에 대해 국방장관 회담-SCM으로 이어지는 단계별 협의를 통해 합의의 완성도와 실행력을 높이려는 것이라고 했다.위 실장은 전작권 전환 조건 및 시기 등을 둘러싼 한미 양국 간 이견은 없다는 점을 강조했다. 올해 UFS(을지 자유의 방패) 연습을 통해 미래연합군사령부 완전운용능력(FOC) 검증을 위한 능력 평가를 완료한 바 있고, 지난 9월 열린 한미 정상회담 때나 지난 28일 열린 한미 국방장관 회담 때나 전작군 전환을 위한 양국의 의지를 확인했다는 것.그는 "특히 헤그세스 미 국방장관은 (회담 당시) 전작권 전환에 대한 미 측의 의지를 재확인했다"라며 "이를 위해서 양국 국방장관이 12월 워싱턴에서 회담을 갖고, 내년 초에는 한미안보협의회의(SCM)를 개최 예정인데 (이 때) 전작권 전환을 위한 실질적인 성과를 거둘 수 있을 것"이라고 했다.한편 위 실장은 서부전선 비무장지대 군사분계선(MDL) 이남 지역에서 발생한 북한군 지뢰 폭발과 관련해서는 "분명한 원칙을 갖고 필요한 조치를 지속적으로 취해 나갈 것"이라고 밝혔다.그는 이 문제와 관련해서 정부가 유엔군과의 공동조사를 통해 북한군의 지뢰가 정전협정 위반임을 밝히고 북한의 사과와 책임 있는 조치를 요구했음을 밝혔다. 또한 유엔 안보리에 서한을 보내는 등 외교적 대응을 함과 동시에 북한이 MDL을 넘어오는 행위에 대해서도 엄정히 대응 중이라고 말했다. 이재명 대통령이 지난 8일 참관한 극초음속 미사일 시험발사 등도 군의 대응태세를 점검하고 현시한 것이라고 설명했다.위 실장은 그러면서 '싸울 필요가 없는 평화'를 만들기 위한 노력을 강조했다. 이에 대해 그는 "MDL 일대 긴장 조성의 근본 원인인 'MDL 인식 불일치' 해소를 위해 남북 군사당국 회담을 수차례 제안했다"며 "정부는 평화공존 정책을 일관되게 추진해 '싸울 필요가 없는 평화'를 만드는 데 집중하겠다"고 밝혔다.