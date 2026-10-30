장애 아동 폭행한 30대 남성, 징역 2년 6개월 선고

큰사진보기 ▲대전지방법원 홍성지원 모습。 ⓒ 이재환 관련사진보기

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장애 아동을 폭행해 상해를 입힌 30대 남성에게 법원이 징역 2년 6개월이 선고했다.앞서 지난해 8월, 충남의 한 지역에서는 장애를 가진 7세 어린이가 엄마의 남자친구로부터 폭행을 당했다는 의혹이 제기됐다. 아이의 몸에서는 거대한 피멍이 발견됐고, 갈비뼈 골절도 확인됐다. 그러나 가해자로 지목된 남성 A씨(30대)는 범행 사실을 전면 부인했다. 하지만 검찰은 지난 9월 결심 공판에서 A씨에게 징역 10년을 구형했다. 법원의 선고에 이목이 쏠린 것도 그때문이다.대전지법 홍성지원 형사1단독(정우철 부장판사)은 30일 아동복지법 위반과 특수 폭행 등의 혐의로 기소된 A(30대)씨에게 징역 2년 6개월을 선고했다. 법원은 추가로 A씨에게 장애인 관련 기관 취업 3년 동안 할 수 없도독 제한했다. 하지만 법원은 피해 아동에게 상해를 입힌 도구를 특정할 수 없다며 특수폭행 혐의를 인정하지 않았다.정우철 부장 판사는 "피해 아동이 혼자 있을 때 다발성 멍이나 상처를 입는 것은 불가능하다"면서도 둔기나 범행 도구 등을 이용한 특수폭행이나 특수 상해에 대해서는 도구를 특정할 수 없다고 판단했다.그러면서 "(피해 아동은) 각별한 보호가 필요한 만 다섯살의 중증 자폐 증세를 앓고 있어서 보호가 필요한 상황이다. (A씨는) 피해 아동을 상대로 신체 부위를 가리지 않고 폭행해 아동은 온몸에 갖가지 상처를 입었을 뿐 아니라 성인 남성을 두려워하는 정서적 후유증까지 겪고 있다"며 "그럼에도 범행을 전면 부인하는 등 일말의 반성조차 하지 않고 있다. 불량한 죄질에 비추어 실형 선고가 불가피하다"고 밝혔다.공교롭게도 이날은 피해 아동의 생일이다. 해당 사건을 최초로 인지하고 수사기관에 수사를 의뢰한 B교사도 이날 선고 재판에 참석했다.선고와 관련해 B교사는 "오늘은 피해 아동의 생일이다. 검찰이 10년을 구형해서 높은 형량이 나올 것으로 기대했는데 처벌 수위가 낮아서 안타깝다. 아직 갈 길이 멀어 보인다. 특수상해 부분이 인정되지 않은 것은 아쉬운 대목이다"라고 말했다.B교사는 지난해 8월 피해 아동의 귀 뒤에 멍이 든 것을 발견했다. B교사는 이를 그냥 넘기지 않았다.당시 상황에 대해 B교사는 "귀 뒤쪽에 멍이 드는 것은 이례적인 일이다. 혹시나 해서 몸을 살펴봤더니 몸 전체에 멍이 들어 있었다. 그 뒤로도 매일 새로운 멍이 발견됐다"라며 "아동학대를 의심하고 수사기관에 신고를 한 것도 그 때문이다"라고 말했다.