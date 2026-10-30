인공지능의 주인이 되기 위한 수업

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큰사진보기 ▲정보 읽기를 끝내고, 정보 평가에 자기 생각을 담아내고 있는 학생들 ⓒ 정호갑 관련사진보기

"건의문을 살펴보면 채식으로 인해 학생들이 영양소를 균형 있게 섭취하지 못할까 봐 우려되는 학생을 위해 페스코 채식 식단을 대안으로 제시하고 있다. 이것은 글을 쓰는 취지에 어긋나는 것이다."

"육류 섭취가 왜 환경오염을 유발하는지에 대한 언급이 없다."

"건의문 본래의 목적에 충실하지 못하다. 왜냐하면 채식 식단을 하면 이를 좋아하지 않는 학생들을 위한 대안 마련에 건의문 초점을 맞추고 있다는 생각이 들기 때문이다."

인공지능 시대에 살고 있음을 실감하는 말들이 하루가 멀다 하고 귀에 들려온다. 이제 단순히 질문에 답하는 인공지능을 넘어, '피지컬 인공지능', '휴머노이드로봇' 등이 현실이 되고 있으며, 대학교 시험 기간에도 학생이 인공지능을 이용하여 부정행위를 하고, 수능에서도 이것을 어떻게 예방하느냐가 사회 문제로 떠오르고 있다.이제 일상생활에서도 인공지능의 도움받을 수밖에 없는 시기에 이르렀다. 개인의 일상적인 계획에서부터 여행이나 과제 등을 인공지능에 물어 설계하고, 문제를 해결하고 있다. 자기주장을 펼치거나 상대의 주장에 반박하기 위해 인공지능의 답변을 근거로 들이댄다.하지만 인공지능은 늘 정확한 정보를 제시하는 것이 아니라 아첨하는 문제점도 드러났다. 그리고 인공지능은 모르는 것을 모른다고 하지 않고 억지 답변도 한다. 무엇보다 인공지능은 자신이 제공한 정보에 책임을 지지 않는다.우리 아이들은 어떻게 하면 인공지능을 무조건 믿고 따라가는 노예가 되지 않고, 이용하는 주인이 될 수 있을까? 그렇게 하려면 '수업은 어떡해야 하지' 하는 생각이 절로 든다. 세상이 완전히 바뀌었는데도 내가 미처 따라가지 못하고, 이제 쓸모 없어진 것들을, 쓸모 없어질 내용들을 아이들에게 '중요하다', '시험에 나온다'라며 가르쳐야 하나?정보와 속도 능력이 경쟁력인 시대에 살고 있다. 컴퓨터가 나오기 전에는 내 머릿속에 들어있는 정보가 경쟁력이었다. 컴퓨터가 널리 보급되자 컴퓨터 속에 있는 지식과 정보를 찾아, 활용하는 능력이 경쟁력이 되었다. 이제는 찾고 고민할 필요가 없다. 인공지능에 물어보면 바로 정보를 제공해 준다.그런데 인공지능이 제공하는 정보가 정확하지 않을 수도 있고, 가치가 없을 수도 있다. 그러면 인공지능이 제공하는 정보를 읽고, 평가하고, 활용하는 능력이 이 시대의 경쟁력이 될 수 있지 않을까?교과서를 인공지능이 제공하는 정보로 여기고, 정보 읽기, 정보 평가, 정보 활용의 수업 계획을 짰다. 아이들의 문해력이 떨어진다는 말을 많이 한다. 이 말은 정보를 읽어낼 수 있는 능력이 없다는 말이다. 왜냐하면 자신이 알고자 하는 것을 인공지능에 물으면 바로 답해주는데, 굳이 머릿속에 넣기 위해 시간을 투자하고 힘을 기울일 필요가 없어진 것이다. 하지만 앞으로 내가 알아야 할 지식과 정보들은 한두 문장으로 끝이 나지 않을 것이다.인공지능이 제공하는 정보를 읽었지만, 무슨 말인지 그것을 요약할 수 없으면 아무리 인공지능이 좋은 정보를 제공하여 준 데도 그것을 내 것으로 만들 수 없다. 교과서에 있는 내용을 내가 설명하고, 아이들의 머릿속에 넣어 주기 위해 이제 힘을 쏟지 않기로 했다.스스로 정보를 읽을 수 있도록 했다. 그래서 아이들이 찾아야 할 정보를 중심으로 매시간 학습지를 만들었다. 수업 시작하면 아이들은 교과서를 읽고, 정보를 찾아 학습지에 쓰도록 하였다. 다 찾고 나면 내가 찾은 정보와 비교하는 시간을 갖는다. 아이들은 정보를 제대로 찾기 위해서는 교과서를 꼼꼼하게 읽어야만 한다. 이 과정에서 자연스레 읽기 능력(문해력)이 길러질 것이다.다음으로 찾은 정보를 평가하도록 했다. 평가 잣대는 주장과 근거의 일치, 현실적 가치, 그리고 다른 관점에서 바라보기다. 교과서라고 하지만 의외로 허점이 많다. 시작과 끝이 같지 않고, '굳이' 이렇게까지 하는 글도 있고, 다른 관점에서 보면 결론이 달라지는 경우도 많다. 아이들이 내린 평가 가운데 좋은 평가는 공유하였다. 이 과정에서 자연스레 비판력이 길러지게 될 것이다.마지막으로 정보 활용이다. 교과서에서 익힌 정보를 내 것으로 만드는 시간이다. 교과서에서 익힌 것을 내 것으로 활용할 수 있는 부분은 그렇게 많지 않다. 하지만 활용할 수 있는 정보는 최대한 활용하려 하였다.이런 과정 가운데, 정보 평가와 정보 활용을 중심으로 수행평가 10회를 실시하여 성적에 30% 반영하였다.중학교 2학년 국어 교과서에 건의문 작성하기가 있다. 교과서에 제공된 건의문 형식은 다음과 같다. 처음, 가운데, 끝으로 하며, 처음에는 인사말과 자기소개를 하고, 건의문을 쓰게 되는 이유를 밝힌다. 가운데에서는 문제의 심각성 및 해결 방안을 제시하고, 그 문제가 해결되었을 때 기대 효과를 제시한다. 끝에는 건의 내용의 요약정리하고, 마무리 인사를 한다. 이를 활용하기 위해 자기 것으로 만들게 한다.교과서에 이러한 내용을 바탕으로 작성한 건의문 사례를 보여 주고 있다. 이 건의문에 대한 평가이다. 건의할 주제는 급식실에 한 달에 한 번 채식 식단을 요청하는 것이다. 이것을 건의한 이유는 육류 위주의 식단이 청소년 건강을 위협하고 환경오염을 유발하기 때문이다.아이들에게 작성한 건의문을 평가하도록 하였다. 많은 아이들은 건의문 형식에 맞춰 잘 쓴 글이라고 평가한다. 하지만 이렇게 평가하는 아이들도 있다.정보 읽기와 정보 평가를 바탕으로 학생들에게 건의문을 작성하게 하였다. 학교 버스 시간 조정, 보건실과 행정실 공간 분리, 매점 유치, 전산실 컴퓨터의 노후, 교복 제정, 체육과 미술 시간 그리고 동아리 시간 확대 등 다양하게 제시하고 있다.아이들은 자기가 익힌 정보를 바탕으로, 자신이 필요하다고 생각하는 것을 건의문 형식에 맞춰 주장과 구체적인 근거를 제시하였다. 한 걸음 더 나아가 기대되는 효과도 제시하고 있다. 학교에 불만이 없어 보였는데, 자신들의 생각을 드러내어 주어 고마웠다. 그냥 묵힐 수 없어 교장 선생님께 말씀드리니 지금이라도 할 수 있는 것은 개선하여 보자며 흔쾌히 받아들인다.내가 생각하는 교육의 목표는 아이들에게 길을 열어 주는 것이다. 인공지능 시대를 맞이하여 우리 아이들이 인공지능의 노예가 아닌 주인으로서 삶을 살아갈 수 있도록 길을 열어 주어야 한다. 35년 이상을 학교에서 아이들과 함께 배우고 가르치고 있지만 새로운 길을 열어 주는 것은 나에게는 늘 버겁다. 이제 한 발 물러설 때가 다 된 것 같다.