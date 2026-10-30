특검, 오세훈 무죄에 상고... "'이틀 만에 의뢰' 판결 전제부터 틀렸다"

▲오세훈 서울시장이 23일 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고공판에서 선고 주문을 듣고 있다. 서울고법 형사7부(구회근 부장판사)는 '명태균 여론조사비 대납 의혹'으로 재판에 넘겨진 오 시장에게 무죄를 선고했다. ⓒ 서울고등법원 관련사진보기