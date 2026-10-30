특검, 오세훈 무죄에 상고... "'이틀 만에 의뢰' 판결 전제부터 틀렸다"

오세훈 서울시장의 '명태균 여론조사 비용 대납' 의혹 사건에서 항소심이 무죄를 선고하자 김건희 특검이 상고했다.
특검은 항소심이 오 시장과 명태균씨의 첫 만남 날짜를 잘못 판단해 명씨 진술의 신빙성을 부정했다고 주장했다. 항소심은 두 사람이 처음 만난 지 이틀 만에 여론조사를 의뢰했다는 진술을 믿기 어렵다고 봤지만, 특검이 제시한 첫 만남 날짜를 적용하면 실제로는 44일 뒤라는 것이다(관련기사 : "만난 지 이틀 만에 의뢰?" 오세훈 무죄 판결문 속 '42일 오류'
https://omn.kr/2kbga).
특검은 이와 함께 여론조사 의뢰와 비용 대납을 뒷받침하는 객관적 증거를 합리적 이유 없이 배척하고, 피고인 측이 수십 개 가운데 선별 제출한 통화녹음파일 6개를 평가하면서 나머지 파일은 확인하지 않은 점도 문제 삼았다.
특검은 상고 관련 설명자료에서 항소심 판단에 사실오인과 이유모순, 자유심증주의의 한계 위반, 심리미진의 위법이 있다고 지적했다. 무죄라는 결론뿐 아니라 그 결론에 이르는 판단 과정 자체를 대법원에서 다투겠다는 것이다.
앞서 1심은 여론조사 10회 가운데 5회, 2100만 원 상당의 비용 대납 혐의를 유죄로 인정해 오 시장에게 벌금 1000만 원과 추징금 2100만 원을 선고했다. 그러나 서울고법 형사7부(재판장 구회근)는 지난 23일 원심을 파기하고 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 김한정씨에게 모두 무죄를 선고했다.
오 시장과 명씨의 '첫 만남 날짜'
특검이 항소심 판결문에서 문제 삼은 것은 오 시장과 명씨의 '첫 만남 날짜'다. 항소심은 오 시장이 2021년 1월 20일 명씨를 처음 만났다는 전제에서, 불과 이틀 뒤인 22일 불법적인 비용 부담까지 언급하며 여론조사를 의뢰했다는 진술을 믿기 어렵다고 판단했다.
판결문 67쪽에는 "처음 만난 지 2일 만에 명태균에 대하여 어떠한 정보도 없는 상태에서" 여론조사를 의뢰했다는 것은 쉽게 받아들이기 어렵다는 취지의 판단이 담겼다.
그러나 특검에 따르면 두 사람의 첫 만남은 2020년 12월 9일이다. 김영선 전 의원의 소개로 처음 만난 뒤 연락처를 주고받고, 다시 만나거나 식사를 하는 등 관계를 이어갔다는 것이다. 그렇다면 여론조사를 의뢰했다는 2021년 1월 22일은 첫 만남으로부터 이틀이 아닌 44일 뒤다. 항소심이 명씨 진술의 신빙성을 부정한 주요 근거의 전제가 달라진다.
특검은 같은 판결문 57쪽에 첫 만남 날짜가 '2021년 12월 9일'로 적힌 점도 지적했다. 특검은 이를 2020년 12월 9일의 오기로 보면서, 판결문 안에서 첫 만남에 관한 판단이 충돌한다고 주장했다. 특검은 이를 단순한 오기가 아니라 사실인정의 오류이자 판결 이유의 모순이라고 규정했다.
"우리 돈 써서 남 좋은 일"... 왜 증거로 인정하지 않았나
특검은 항소심이 명씨의 진술을 뒷받침하는 객관적 증거를 충분히 평가하지 않았다고 주장했다.
2021년 1월 22일 오 시장이 명씨에게 전화를 시도한 기록이 있고, 같은 날 강철원 당시 캠프 비서실장이 명씨에게 국민의힘 경선 관련 자료를 전달한 카카오톡 메시지도 있다는 것이다.
명씨 측은 자금 사정으로 2020년 12월 22일 이후 약 한 달간 여론조사를 중단했다가 오 시장과 접촉한 뒤인 2021년 1월 22일부터 조사를 재개했다. 강 전 실장은 설문지와 결과지를 지속적으로 전달받았고, 표본 수에 문제를 제기한 뒤 보고서 기재가 수정되기도 했다. 공표용 조사에서는 언론사 연결에도 관여했다.
특검이 강조한 또 다른 증거는 캠프 내부 메시지다. 2021년 2월 22일 캠프 일정기획팀장 김아무개씨는 지인에게 "머니투데이는 사실 우리가 의뢰해서 만들어 놓은 것인데…"라며 "우리 돈 써서 남 좋은 일 시킨…"이라고 불만을 표시했다. 강 전 실장이 크게 화를 냈다는 내용도 전했다.
항소심도 캠프 내부에서 여론조사를 자신들이 의뢰하고 비용을 부담한 것으로 인식했다는 사실은 인정했다. 다만 이것만으로 오 시장이 사전에 조사를 의뢰했다고 단정할 수는 없다고 판단했다.
특검은 전화 기록, 조사 재개 시점, 강 전 실장의 관여, 내부 메시지를 종합하면 명씨 진술의 핵심 부분이 객관적 증거로 뒷받침된다고 반박했다.
특검은 항소심이 이러한 정황을 합리적 이유 없이 배척한 것은 논리와 경험법칙에 반하는 증거평가라고 주장했다.
"모르는 사람에게 1000만 원"… 대납 정황도 배척
오 시장의 후원자로 알려진 김한정씨가 명씨 측에 지급한 돈도 상고 이유에 포함됐다. 김씨는 2021년 2월 1일 미래한국연구소 직원 강혜경씨 계좌로 1000만 원을 송금했고, 같은 달 5일에도 550만 원을 지급했다.
항소심은 김씨가 명씨와 별다른 접점이 없는 상태에서 거액을 보냈고, 지급 경위도 납득할 만하게 설명하지 못했다는 사실을 인정했다. 오 시장의 부탁으로 돈을 지급한 것 아닌지 의심할 만한 사정이라고도 봤다.
그러나 김씨가 명씨와 개인적인 관계를 유지하기 위해 비용을 보전해 줬을 가능성을 배제할 수 없다며 대납 혐의를 인정하지 않았다.
특검은 이 판단이 상식에 어긋난다고 반박했다. 김씨는 돈을 지급한 뒤에도 상당 기간 여론조사 결과를 받지 못한 반면, 강 전 실장에게는 설문지와 결과지가 계속 전달됐다는 것이다. 또 김씨가 2024년 11월 오 시장 측 변호사와 면담하면서 명씨를 만나게 된 경위를 설명한 내용과, 항소심에 새로 제출된 통화녹음에 담긴 강 전 실장의 소개 관련 발언도 대납 정황을 뒷받침한다고 주장했다.
특검은 이러한 증거를 종합하면 김씨가 오 시장이 의뢰한 여론조사 비용을 대신 지급했다고 볼 수 있다고 강조했다.
특검 "김한정, 수십 개 통화녹음파일 중 6개만 제출"… "기만증거"
특검이 별도로 강하게 문제 삼은 것은 항소심에서 새로 제출된 통화녹음파일이다. 특검에 따르면 김씨는 명씨와의 통화녹음파일 수십 개를 보유하고 있었지만, 항소심에는 2021년 3월께 녹음한 파일 6개만 제출했다.
특검은 김씨가 수사 단계부터 녹음파일을 가지고 있었으면서도 휴대전화를 분실했다는 등의 이유로 제출하지 않다가, 1심 유죄 선고와 항소심 명씨 증인신문이 끝난 뒤 일부만 골라 제출했다고 주장했다.
특검은 이 파일들을 '기만증거'라고 규정했다. 항소심이 이러한 제출 경위를 충분히 고려하지 않은 채 일부 녹음파일에 높은 증거가치를 부여했다는 것이다.
특검은 나머지 녹음파일의 제출을 명령해 달라고 요청했고, 김씨 역시 재판부가 명하면 제출하겠다는 의사를 밝혔다는 입장이다. 그러나 항소심은 나머지 파일을 제출받지 않은 채 일부 녹음파일을 근거로 명씨 진술의 신빙성을 부정했다.
특검은 정치자금 기부와 같은 범죄는 은밀한 합의와 금전 거래로 이뤄지는 경우가 많아 직접증거를 확보하기 어렵다고 강조했다. 따라서 돈을 지급한 경위와 당사자들의 관계, 사건 전후 행적 등 간접증거를 종합해야 하는데, 항소심은 명씨 진술의 일부가 믿기 어렵다는 이유로 이를 뒷받침하는 핵심 정황증거까지 배척했다는 것이다.
결국 특검은 항소심이 첫 만남 날짜를 잘못 전제하고, 여론조사 의뢰와 비용 대납을 뒷받침하는 정황증거를 합리적 이유 없이 배척했으며, 피고인 측이 선별 제출한 녹음파일만 심리한 채 무죄를 선고했다고 주장한다. 대법원은 이러한 판단 과정에 판결을 파기할 법률상 위법이 있는지 심리하게 된다.