왜가리 몰렸던 이곳, 어떻게 지켜냈을까

대전환경운동연합은 지난 11일부터 16일까지 일본 홋카이도를 방문해 백로 서식지 보전을 위한 방안을 모색하고 국제적인 협력 활동을 이어갔다. 2024년 4월 첫 교류에 이어 이번 방문에서는 일본의 백로류 서식 현황과 보호 활동, 개체수 관리 정책 등을 공유하고, 한국과 일본을 비롯한 동아시아 차원의 보전 네트워크 구축 방안을 논의했다.

큰사진보기 ▲보호지역인 우토나이호의 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲우토나이호에 대한 설명중인 마쯔나가 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왜가리가 새겨진 시멘트 공장 ⓒ 이경호 관련사진보기

대전환경운동연합은 지난 11일 홋카이도 우토나이호를 찾았다. 한때 왜가리들이 무리를 이루어 번식했던 아케노(明野)와 그곳에서 시작된 자연보호운동의 역사를 살펴보는 일이었다. 호수와 습지에 찾아오는 새들을 만나는 것은 덤이 되었다.우토나이호와 아케노의 방문 과정에서 마쯔나가에게 들은 이야기는 새들이 살아가는 공간을 지키는 일이 무엇인지 되돌아보게 했다. 지금 눈앞에 펼쳐진 자연만으로는 그곳을 지키기 위해 누군가 감당해야 했던 상실과 갈등을 이야기하는 마쯔나가의 모습에서 우리의 모습이 보였고, 대한민국이 처한 백로가 겹쳐 보였다. 이미 사라진 서식지를 찾아가고, 그곳을 기억하는 사람의 이야기를 듣는 일이 더 특별한 경험이 되었다.우토나이호는 홋카이도 도마코마이시에 자리한 호수다. 호수 주변으로 습지와 초지, 숲이 이어져 다양한 생물이 살아가며, 철새들에게도 중요한 서식 공간이다. 일본야조회(日本野鳥の会)가 운영하는 우토나이호 생츄어리 네이처센터가 있었지만 평일에는 운영을 하지 않아 방문하지는 못했다. 일본야조회가 1981년 일본 최초로 조성한 생츄어리이다.우토나이호는 1982년 국가지정 야생생물보호구역 특별보호지구로 지정됐고, 1991년에는 람사르 습지로 등록됐다. 일본에서 네 번째로 등록된 람사르 습지다. 마쯔가나는 일본에서 구시로가 1호이고 우토나이호가가 2호로 지정된 습지보호지역이라고 설명했다."네이처센터에는 새를 관찰하는 것뿐만 아니라, 시민과 자연보호 활동가가 오랜 시간 지켜 온 공간"이라고 설명했다. 호수에 찾아오는 새들은 지금 우토나이호의 생명을 품고 능력을 입증해 주고 있었다. 현장에서는 잿빛개구리매, 큰고니, 큰기러기 등 다양한 조류가 서식하고 있었다.네이쳐센터가 우토나이호에 마련되고 보호지역으로 지정되는 과정은 아케노의 백로서식지 훼손과정과 이어져 있었다. 그래서 우리는 마쯔나가와 함께 아케노를 찾아갔다. 그곳에서 홋카이도의 왜가리와 자연보호운동의 역사를 들었다.아케노는 한때 홋카이도에서 왜가리들이 집단으로 번식하던 주요 서식지 가운데 하나였다. 1960년대 무렵까지 홋카이도에는 아케노를 비롯해 노포로(野幌), 우라호로(浦幌), 구시로습원(釧路湿原), 아바시리호 주변(網走湖畔) 5개의 번식지밖에 없었다. 아케노의 습지와 하천 주변의 숲은 왜가리들이 둥지를 틀고 새끼를 키우기에 적합한 환경이었다. 우토나이호 역시 왜가리의 배후 서식지였다.그러나 아케노는 개발을 피하지 못했다. 1951년 시작된 도마코마이항 굴착공사에서 나온 토사가 아케노 습지를 메우는 데 사용됐다. 항만 개발을 위해 파낸 흙이 생명이 살아가던 습지를 메운 것이다. 개발사업의 부산물이 다른 자연을 파괴하는 데 사용된 셈이다.아케노의 왜가리 서식지는 그렇게 점차 사라졌다. 마쯔나가는 "이곳에서 왜가리의 번식이 마지막으로 확인된 해는 1985년으로 여겨진다"면서 "한번 쇠퇴하기 시작하면 다시 번성하는 것은 좀처럼 어렵다. 그래도 아케노는 특유의 끈질김으로 오랫동안 버텨 온 것처럼 보인다"고 부연했다.서식지가 파괴되는 과정이 단번에 끝나는 일이 아님을 보여줬다. 생물은 남아 있는 공간에서 버티고, 사람들은 그 모습을 보면서도 개발이 어디까지 진행될지 알지 못한다. 그러다 어느 순간, 더는 번식이 확인되지 않는 곳이 된다.아케노를 지나는 도로에서 마쯔나가가 습관처럼 눈여겨보는 것은 시멘트 공장 사일로에 그려진 커다란 왜가리 그림이라고 한다. 한때 수많은 왜가리가 둥지를 틀었던 서식지는 사라졌고, 이제 그곳에 왜가리가 살았다는 사실을 떠올리게 하는 흔적은 그림으로만 남았다. 사라진 서식지를 생각하면 서글프지만, 그래도 누군가 왜가리를 기억하고 그림으로나마 남겨두었다는 사실은 고맙기도 하다.그런데 그 그림이 하필이면 습지를 메워 서식지를 사라지게 했던 개발의 흔적과 맞닿은 시멘트 공장의 사일로에 그려져 있다는 사실은 묘한 아이러니를 남긴다. 자연을 밀어내고 들어선 시설 위에 그려진 왜가리. 마쯔나가는 그 그림을 바라보며 잊힌 서식지와 그곳에서 살아갔던 생명들, 그리고 끝내 지켜내지 못한 자연을 매번 떠올렸을 거다. 이야기를 이어가던 그의 마음이 울컥하는 모습을 보며, 그 그림은 단순한 장식이 아니라 사라진 자연을 기억하는 이의 마음이 담긴 흔적이라는 생각이 들었다.아케노의 이야기가 더욱 무겁게 다가오는 이유는 이곳에서 자연보호운동이 이어져서다. 왜가리 서식지 보전을 위한 시민운동이 시작된 곳이라고 한다. 마쯔나가는 "안타깝게도 번식지가 사라지는 것을 막을 수는 없었지만, 이 보호운동이 홋카이도의 왜가리뿐 아니라 홋카이도의 자연보호 전체에 큰 계기를 마련한 것이 된 것은 틀림없다"고 단언했다. 아케노의 서식지는 사라졌지만, 그곳에서 벌어진 일과 사람들의 대응까지 모두 사라진 것은 아니었다. 자연을 잃은 경험은 이후 다른 장소를 지키기 위한 활동의 기억과 밑거름으로 남았다.우토나이호는 저절로 보전된 것이 아니다. 일본야조회가 1981년 생츄어리를 조성한 뒤, 이곳에서는 자연을 보전하기 위한 활동이 이어졌다. 1980년대에는 지토세강(千歳川) 방수로 계획에 반대하는 움직임이 일어났고, 1990년에는 계획에 반대하는 시민단체가 결성됐다. 이 과정에서 시민들의 목소리와 전국적인 자연보호 여론이 모였으며, 해당 계획은 결국 추진되지 않았다. 우토나이호의 보전이 시민들의 참여와 지속적인 활동을 통해 가능해졌음을 보여준다. 아케노의 왜가리 보호운동이 우토나이호 보전운동으로 연결되는 일련의 과정인 것이다.아케노에서 사라진 왜가리 서식지와 우토나이호에서 지켜낸 습지는 서로 다른 결과를 보여준다. 한곳에서는 번식지를 잃었고, 다른 한곳에서는 시민들의 노력으로 자연을 보전하기 위한 기반이 만들어졌다. 아케노를 돌아보고 우토나이호를 다시 생각하면서, 서식지를 보전하는 환경운동의 역사는 성공한 사례만으로 이루어지지 않는다는 사실을 새삼 느꼈다. 대한민국은 여전히 지키기 위한 환경활동가들의 처절한 현장이 주마등 처럼 스처 지나갔다.중요한 생명들의 서식처가 사라질 위기에 놓였을 때 누가 문제를 제기했고, 어떤 갈등을 겪었으며, 어떤 노력을 통해 지켜냈는지는 잘 알지 못하는 경우가 많다. 환경운동 역사를 찾아가는 일은 눈앞의 풍경 뒤에 놓인 사람과 시간의 소통 과정이다.아케노의 왜가리는 돌아오지 않았다. 왜가리 그림은 남았지만, 그림이 대신할 수 없는 습지와 생명의 공간은 사라졌다. 반면 우토나이호에는 지금도 다양한 새들이 찾아오고, 시민들의 노력으로 이어진 자연보호의 역사가 남아 있다.우리가 지금 지키려는 생태계 역시 누군가가 앞서 겪은 실패와 노력 위에 놓여 있는 것을 다시 한번 실감하는 여정이었다. 누군가 지키지 못했던 자연의 아픔을 기억하는 것, 그리고 같은 상실을 되풀이하지 않는 것 그것이 아케노에서 우리가 가져온 가장 큰 배움이었다. 지금 대한민국에서 일어나는 개발의 현장에 싸우고 있는 환경활동가 동지들에게 꼭 전해 주고 싶은 이야기이기도 하다.