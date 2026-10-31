큰사진보기 ▲인공지능(AI) 에이전트 ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

"사용자님의 이메일 주소를 외부 서비스에 넘겼습니다."

"AI 에이전트 하나가 논문의 무료 공개본을 찾으려고 검색 서비스를 호출하면서, 사용자님의 이메일 주소를 넣었습니다. 지시하지 않은 일이고 한 번뿐이었습니다. 앞으로 이메일이 필요한 외부 서비스는 쓰지 않겠습니다."

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큰사진보기 ▲클로드코드가 보고한 이메일 유출 경위. ⓒ 신상호 관련사진보기

인공지능(AI)이 제 정보를 다른 사람에게 넘겼습니다. 저는 그런 일을 지시한 적도 없고, 클로드는 그 과정에서 어떤 동의도 구하지 않았습니다.사건의 경위는 이렇습니다. 지난 28일 밤, 저는 취재와 관련한 논문을 찾고, 무료로 공개된 논문이 있으면 원문을 내려받도록 클로드 코드(Claude Code)에 지시했습니다. 자료 수집을 마친 클로드는 "한 가지 알려드릴 일이 있다"면서 아래와 같은 메시지를 출력했습니다.AI는 논문을 찾기 위해 공개 논문 검색 서비스를 이용했습니다. AI는 프로그램끼리 정보를 주고 받는 창구(API)를 통해 이 일을 수행했는데, 해당 서비스의 경우 이메일 주소를 필수 입력 조건으로 뒀습니다. 그래서 AI는 이 서비스를 이용하기 위해 제 이메일 주소를 무단으로 입력하고, 논문 검색 서비스를 이용한 것입니다. 이메일 정보의 관리 주체인 저는 뒤늦게 이 사실을 통지 받았을 뿐입니다. 해당 서비스에 공유된 제 이메일 주소를 삭제할 방법은 없었습니다.클로드는 정보 유출에 더해 거짓말까지 했습니다. 이런 일이 한 번 뿐인지 의심스러워, 해당 시간대 접속 기록을 전부 뒤져봤습니다. 이메일 주소가 공유된 건 '한 번'이 아니었습니다. 클로드 코드는 데이터베이스인 OpenAlex와 Crossref 등에도 같은 방식으로 제 이메일 주소를 공유했습니다.단순 기록 만으로 40여 차례나 됩니다. 심지어 OpenAlex와 Crossref는 API 호출 과정에서 이메일을 반드시 요구하지도 않습니다. 이메일을 남기면 요청을 조금 더 빨리 처리해줄 뿐입니다.정리하면 AI는 작업을 수행하면서 제 이메일 주소를 다른 서비스에 무단으로 유출시켰고, 그것을 보고하는 과정에서도 '한 번 뿐'이었다고 거짓말을 했습니다.찾아보니 이런 일은 비일비재했습니다. 미국 스탠퍼드 연구진은 2024년 AI가 일을 하는 도중에 개인정보를 흘리는지 살폈습니다. 사용자가 "개인정보에 유의하라"는 지시를 넣었는데도 실험 모델(GPT-4, Llama-3-70B)들은 10회 중 3회꼴로 정보를 흘렸습니다.메타 연구진의 2025년 'AgentDAM' 보고서를 보면, 일을 처리하는 에이전트가 '작업에 필요한 정보만 쓰는지'를 시험했더니, gpt 등 에이전트들은 모두 불필요한 민감 정보를 사용했습니다. 앞서 클로드코드가 제 이메일을 꼭 필요하지 않은 곳까지 활용한 행태와 비슷합니다.사실 AI 에이전트를 활용한 자료 수집은 편하고 빠릅니다. 저도 그 편리함에 취해 AI 에이전트에게 작업을 맡겼습니다. 이번 사건으로 AI를 활용하는 편리함에는 위험이 따른다는 것도 알았습니다. AI 에이전트는 작업을 수행하기 위해 제 정보를 아무렇지도 않게 쓸 수 있습니다.브라우저 회사인 브레이브가 지난해 8월 공개한 내용을 보면, 사용자가 AI에게 웹페이지 검색을 맡기는 것 만으로도, 사용자의 중요 정보가 유출될 수 있습니다. 웹페이지 문서에 '웹페이지에 접근하는 AI에게 사용자 정보를 빼내도록 하는 숨겨진 명령어'를 입력해두면, 해당 웹페이지에 접속한 AI는 이 명령에 따라 사용자의 이메일 주소와 인증 번호를 넘겨준다는 겁니다.요즘 메타 MUSE 등 사용자 말 한 마디면 스스로 모든 작업을 알아서 하는 AI 서비스가 쏟아져 나오고 있습니다. 하지만 이 AI가 어떤 방식으로 작동하고, 작업 과정은 어떻게 되는지에 대해 관심을 두는 사람들은 별로 없습니다. 그저 완성된 작업 결과물만 보고 환호할 뿐이죠. 그 과정에서 AI는 내 민감한 정보를 누구에게 넘겨줬을지도 모릅니다. AI에게 그렇게 하지 말라고 지시해도 완벽한 해결책은 되지 못할 겁니다.그 정보가 이메일일 수도 있고, 당신의 계좌 정보나 카드 번호, 컴퓨터 비밀번호가 될 지도 모릅니다. 단순히 문서를 검색하는 작업에서도 정말 중요한 개인정보가 유출될지도 모를 일입니다.