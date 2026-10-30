주민수용성 우려도… '미래항공연구센터' 어디까지 왔나

큰사진보기 ▲무인기활주로 조성을 골자로 하는 미래항공연구센터 조감도‘미래항공연구센터’는 국방과학연구소(ADD)가 충남 태안군 남면 달산리 일원의 1,463,423㎡(약 44만평) 부지에 3294억 원의 예산을 투입해 2032년까지 2.7km의 활주로와 격납고, 정비고, 관제탑, 연구시설이 들어선다. ⓒ 충남도 설명회자료 관련사진보기

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큰사진보기 ▲태안 특화산단 구성안미래항공연구센터 입지와 발맞춰 무인기 활주로 인근에 들어설 예정인 태안특화산단 구성안 배치도. ⓒ 충남도 설명자료 관련사진보기

큰사진보기 ▲미래항공연구센터 관련 '주민수용성' 강조하는 김영인 태안군의회의장태안군의회가 전략사업담당관 소관 업무구상 보고 청취 자리에서 무인기 연구개발 전용 활주로 구축을 골자로 하는 ‘K-미래항공산업 메가클러스터 구축’과 관련해 주민수용성 확보를 위한 전방위적인 노력을 집행부에 당부했다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

민선 9기 윤희신 충남 태안군수의 핵심공약이면서 지난 22대 총선에서 성일종 국회의원의 태안 지역 핵심공약이었던 '미래항공연구센터'가 한국국방연구원으로부터 지난해 11월 사업 타당성을 조건부로 인정받았다. 이런 가운데 해당 시설이 입지하는 남면 주민들 중심으로 반대 목소리가 높아지며 주민수용성을 우려하는 목소리가 나왔다. 태안군의회에서도 사업추진의 가장 중요한 요건이기도 한 주민수용성을 우려했다.태안군의회가 지난 19일부터 제324회 임시회를 개회하고 회기에 돌입한 가운데 지난 26일부터는 각 부서에 대한 '2027년 업무구상 보고'를 청취했다.특히, 태안군의회는 전략사업담당관 소관 업무구상 보고 청취 자리에서 무인기 연구개발 전용 활주로 구축을 골자로 하는 'K-미래항공산업 메가클러스터 구축'과 관련한 이계명 담당관의 보고를 청취했다. 이후 해당 사업의 상세한 추진상황과 함께 주민수용성 확보를 위한 전방위적인 노력을 집행부에 당부했다.한국국방연구원으로부터 조건부로 사업타당성을 인정받은 '미래항공연구센터'는 어떻게 추진되고 있을까.충남도에서 추진한 국방 미래항공연구센터와 연계한 충남(태안) 투자 설명자료에 따르면 '미래항공연구센터'는 국방과학연구소(ADD)가 충남 태안군 남면 달산리 일원의 1,463,423㎡(약 44만평) 부지에 3294억 원의 예산을 투입해 2032년까지 2.7km의 활주로와 격납고, 정비고, 관제탑, 연구시설이 들어선다.이와 관련해 한국국방연구원(KIDA)은 지난해 11월 13일 사업타당성 조사 최종결과 발표를 통해 사업 목적과 필요성, 규모, 비행소요 등 전 분야에 걸쳐 사업타당성을 '인정'했다. 다만 4가지 전제조건을 내걸었다.4가지 조건은 ▲도시개발계획과 부합되도록 사업계획 조정 ▲야생생물 보호구역, 철새, 소음 등 환경성 검토 완료 ▲비행 안전구역에 저촉되는 장애물에 대한 조치계획 수립, 시행 ▲상수·오수관 연결을 위하여 지자체와 협의, 사업계획 조정 등이다. 이 4가지 조건을 전제로 한국국방연구원은 '타당성이 확보된 것으로 판단'했다. 기획재정부도 이 전제조건 해소를 전제로 설계비 17억 원을 조건부 승인했다.이와 관련해 기자는 국방과학연구소에 4가지 전제조건 해소방안에 대해 질의했지만, 돌아온 답변은 "국방 등 국익침해" 소지가 있다며 답변을 비공개 처리했다.그러면서 "국방에 관계된 사항으로서 무기체계 발전방향과 연구인프라 확보 부지매입에 관한 사항이 포함되어 있어 공개될 경우, 국방(연구개발)에 현저한 지장을 초래하고, 부동산 투기 우려가 있다"고 사유를 밝혀왔다. 덧붙여 "다만, 해당 사업추진과 관련하여 공개적인 주민의견 수렴 기회를 개최할 예정이오니 참석하시어 추진현황을 확인하여 주시기 바란다"고 밝혀 향후 주민공청회가 개최 예정임을 전했다.한편, 이와 맞물려 태안군도 윤 군수의 공약사항으로 'K-미래항공산업 메가클러스터 구축'을 추진한다. 이날 이계명 담당관의 보고에 따르면 이는 미래항공연구센터와 연계해 기업도시 주변 등에 산업단지를 조성, 미래항공 분야 핵심기업 및 관련 기업을 적극 유치해 연구·생산·사업화가 집적된 미래항공산업 혁신 거점을 구축하겠다는 복안이다.'K-미래항공산업 메가클러스터'는 남면 신장리 일원 913,180㎡(27.6만평)에 2086억 원의 예산을 투입해 무인항공기 및 관계사 등 기업유치를 위한 산업단지를 조성하는 사업이다. 그동안 산업단지 관련 용역을 추진했고, 충남도 및 충남개발공사와 산업단지 조성 방향을 협의했다.산업단지의 핵심은 국방과학연구소의 '무인기 연구개발 전용 활주로'로, 태안군은 본 사업과 연계해 산업단지 실수요자 확보에 나서는 한편 사업방식과 시행자를 결정하고 선정한 뒤 산업단지 개발 기본계획을 수립하겠다는 로드맵이다."궁금해하는 분들, 우려하는 분들이 많은 것이 사실"이라면서 상세한 사업 설명을 요구하는 홍상금 의원의 질의에 이계명 전략사업담당관은 "크게는 두 축"이라고 전제한 뒤 "ADD에서 추진하고 있는 무인기 연구개발 사업 BC(비용편익비)가 1.3정도로 아주 잘 나왔다. 국방연구원에서 사업타당성 조건부로 승인했다. 설계비 17억 원은 ADD서 확보했지만, 실행예산은 아직 확보가 안 됐고, 내년 상반기 중 예정"이라며 미래항공연구센터의 추진 상황을 보고했다.이 담당관은 이어 이와 연계돼 태안군이 추진하고 있는 태안 특화산단과 관련해 "이와 연계해서 군의 공약이 지방산업단지 조성으로, BC가 대략 1.04 나왔는데 잘 나온 편이다. 국토연구원에서 '타당성이 있다'고 2026년 2월경 확정됐다. 27만평 규모"라면서 "모태가 되는 ADD 미래항공연구센터 사업이 내년 상반기 확정될 때 연계사업이 탄력받게 될 것"이라고 전망했다. 덧붙여 "다양한 고려와 군민들의 합의, 행정의 노력이 결집 되어야 한다고 생각한다"고 했다.김영인 태안군의회의장은 '주민수용성'을 강조했다. 김 의장은 "주민수용성 확보는 어떻게 추진하고 있나. 군에서 직접적으로 주민들과 대화하고 있나"라고 물은 뒤 "전략사업담당관께서 민선 9기 태안군정을 설명하면서 K-미래항공산업 메가클러스터 구축을 첫 번째로 제안했다"면서 "주민수용성이 중요하고 부서에서 잘 움직여달라"고 주문했다.이에 이계명 담당관은 "(무인기 연구개발 활주로에 대해) 일부 반대하는 분들이 있는데 찬성하는 분들도 있다"면서 "ADD에서 제도적으로 두세 번 정도 공청회를 갖기는 했는데 앞으로 더 있을 수도 있다. 다양한 채널과 다양한 논리가 함께 어우러질 수 있도록 노력하겠다"고 의지를 전했다.이에 더해 "(반대하는) 주민들과 개별적으로 만난 사실이 있고, 현재는 국방과학연구소의 사업비 실행예산이 확정되면 움직일 텐데, 내년 봄까지는 지켜볼 예정"이라고 밝혔다.한편, 미래항공연구센터 건설과 관련해 지역사회에서는 찬-반의 목소리가 충돌하고 있다. 찬성 측인 '미래항공연구센터 유치추진위원회' 측은 "화력발전소 폐지 이후 산업 구조 변화와 인구 감소 위기에 직면한 태안에 미래항공연구센터가 새로운 성장동력이 될 것"이라는 기대감과 함께 "첨단 무인기 산업 육성을 통해 청년 일자리 창출과 지역 경제 활성화에 기여할 것"이라고 긍정적인 파급효과를 논리로 내세우고 있다.반면 미래항공연구센터가 입지하는 남면주민들로 구성된 '군사비행장건설 반대투쟁위원회' 측은 "주민의 삶을 짓밟는 재앙"이라며 반발하고 있다. ▲극심한 소음 폭탄으로 주거권·생활권 침해 ▲비행금지·고도제한·접근금지구역에 묶여 주민 재산권 침해 ▲검증되지 않은 미완성 비행체 실험장 ▲추락시 주민의 생명을 위협하는 흉기가 될 것이라는 이유를 들어 "백해무익한 최악의 기피·군사시설 유치"라고 반대 목소리를 높이고 있다.국방과학연구소 안흥사격장의 소음, 한서대 비행장의 일상적 소음 등 남면주민들이 수십 년간 감내해 온 소음 피해에 반투위는 "왜 태안만 소음과 위험만 가득한 비행장을 떠안아야 하나"라며 "태안군민을 바보로 아는 밀실 행정과 독단적 추진을 당장 중단하라"고 했다.