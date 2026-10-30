대전 갈마동서 화재 발생... 소방 대응 1단계 발령

큰사진보기 ▲대전 서구 갈마동의 한 자동차 정비업체에서 30일 오전 10시께 불이나 소방당국이 진화 중이다. ⓒ 심규상 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전 서구 갈마동의 한 자동차 정비업체에서 30일 오전 10시께 불이나 소방당국이 진화 중이다. ⓒ 심규상 관련사진보기

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대전 서구 갈마동의 한 자동차 정비업체에서 30일 오전 10시께 불이나 소방당국이 진화 중이다.불은 처음 자동차 정비업체에서 시작됐지만 타이어 등으로 옮겨 붙으면서 불길이 거세졌고, 옆 건물로도 옮겨 붙였다.정비업체 직원들은 모두 대피한 것으로 알려졌지만 옆 건물 입주자들의 인명피해 여부는 확인되지 않고 있다.소방당국은 대응 1단계를 발령한 후 장비 26대와 인력 60명을 투입했다.