사회대전충청 26.10.30 11:26ㅣ최종 업데이트 26.10.30 11:57 대전 갈마동서 화재 발생... 소방 대응 1단계 발령 심규상(djsim) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲대전 서구 갈마동의 한 자동차 정비업체에서 30일 오전 10시께 불이나 소방당국이 진화 중이다. ⓒ 심규상 관련사진보기 대전 서구 갈마동의 한 자동차 정비업체에서 30일 오전 10시께 불이나 소방당국이 진화 중이다. 불은 처음 자동차 정비업체에서 시작됐지만 타이어 등으로 옮겨 붙으면서 불길이 거세졌고, 옆 건물로도 옮겨 붙였다. 정비업체 직원들은 모두 대피한 것으로 알려졌지만 옆 건물 입주자들의 인명피해 여부는 확인되지 않고 있다. 소방당국은 대응 1단계를 발령한 후 장비 26대와 인력 60명을 투입했다. ▲대전 서구 화재 발생 심규상 관련영상보기 큰사진보기 ▲대전 서구 갈마동의 한 자동차 정비업체에서 30일 오전 10시께 불이나 소방당국이 진화 중이다. ⓒ 심규상 관련사진보기 큰사진보기 ▲대전 서구 갈마동의 한 자동차 정비업체에서 30일 오전 10시께 불이나 소방당국이 진화 중이다. ⓒ 심규상 관련사진보기 AD #대전#화재#갈마동 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 추천 영상뉴스영상뉴스 전체보기 재생하기 청와대 관저 설계도 요구한 국힘, 호통친 김준형 "절대로 내놓으면 안 돼" 재생하기 [영상] 애기봉에서 본 북한군... '놀라운 모습'을 포착했다 재생하기 오세훈 "한강버스 공익제보? 동기 불순"... 수사 의뢰 왜 안 했나? "6층 정무에서 결정" 재생하기 누리꾼 시끌... 구회근 판사 '파묘' 시작 10만인클럽 10만인클럽 회원글 심규상 (djsim) 내방 아이콘구독하기 우보천리 (牛步千里). 소걸음으로 천리를 가듯 천천히, 우직하게 가려고 합니다. 말은 느리지만 취재는 빠른 충청도가 생활권입니다. 이 기자의 최신기사민주당 노인위원장 선거 '임명장 논란' 갤러리 오마이포토 한성숙 국무총리가 남긴 이태원참사 희생자 추모의 글 1/17 이전 다음 이전 다음 국정감사 나온 박진영 박정희기념관 달려간 국힘, <암살자(들)> "패륜적 각색" 맹비난 고 김진석 소방위 영결식 "숭고한 희생 잊지 않겠습니다" 아리셀 대표 징역 4년 확정에 울분 터뜨린 유가족 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.