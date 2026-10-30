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정치

26.10.30 11:14최종 업데이트 26.10.30 11:47

오세훈 무죄 선고, "잘된 판결" 34% - "잘못된 판결" 37%

[한국갤럽] 중도층 평가도 엇비슷하게 나타나... "전월세보다 집값 안정 더 중요" 56%

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중계방송되는 오세훈 서울시장 항소심 판결 선고 오세훈 서울시장에 대한 '명태균 여론조사 비용 대납' 사건 항소심 판결 선고가 23일 서울역 대합실에 마련된 텔레비전을 통해 방송되고 있다.
중계방송되는 오세훈 서울시장 항소심 판결 선고오세훈 서울시장에 대한 '명태균 여론조사 비용 대납' 사건 항소심 판결 선고가 23일 서울역 대합실에 마련된 텔레비전을 통해 방송되고 있다. ⓒ 이정민

오세훈 서울시장의 '여론조사비 대납 의혹' 사건 항소심 무죄 선고에 대한 긍·부정 평가가 30일 발표된 한국갤럽 조사에서 팽팽하게 나타났다.

한국갤럽이 지난 27~29일 전국 만 18세 이상 1000명(총 통화 9586명, 응답률 10.4%)에게 해당 판결에 대해 어떻게 느끼는지 물은 결과다(휴대전화 가상 번호 활용 전화 조사원 인터뷰, 오차 범위 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p).

"잘된 판결"이라고 한 응답은 34%, "잘못된 판결"이라고 한 응답은 37%, "모름/응답 거절"을 택한 응답은 29%로 나타났다. 긍·부정 평가가 오차 범위 내로 엇비슷하게 나타난 것.

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연령별로 봤을 때 "잘못된 판결"이란 응답은 40대(49%), 50대(58%)에서 우세했고, "잘된 판결"이란 응답은 60대(47%), 70대 이상(48%)에서 높았다. 18·19세 이상 20대의 53%는 "모름/응답 거절"을 택했다.

지지 정당·이념 성향별 답변은 엇갈렸다. 더불어민주당 지지층의 69%와 진보층의 76%가 "잘못된 판결"이라 했다. 반대로 국민의힘 지지층의 68%와 보수층의 61%가 "잘된 판결"이라고 봤다.

무당층에서는 51%가 모름/응답 거절을 택했고, "잘된 판결" 27%, "잘못된 판결" 22%로 나타났다. 중도층에서는 "잘된 판결" 34%, "잘못된 판결" 36%, "모름/응답 거절" 30%로 조사됐다.

한편, 한국갤럽은 이번 조사에서 "집값·주택 매매 가격 안정과 전월세·주택 임대료 안정 중 정부의 주택 시장 정책 방향에서 무엇이 더 중요하다고 보느냐"고도 물었다.

그 결과, "집값·주택 매매 가격 안정이 더 중요하다"는 응답이 56%로 높게 나타났다. "전월세·주택 임대료 안정이 더 중요하다"는 응답은 32%였고, 11%는 의견을 유보했다. 한국갤럽은 "단 무주택자(n=403)의 경우 집값(49%) 못지않게 전월세(37%) 안정을 바랐다는 것을 주목할 만하다"고 짚었다.

자세한 조사 개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


#오세훈#한국갤럽#주택정책#여론조사

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사청와대 "호르무즈 관련 청해부대 역할 확대 검토 중"


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