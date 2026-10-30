속도전에 제동... 교사·시민 2662명 "무분별한 AI교육 반대"

교육부가 '인공지능(AI) 선도학교' 정책 등으로 AI교육 속도전에 나선 가운데, 서울 지역 교사와 시민 2662명이 "무분별한 AI 활용 교육 반대(OUT) 선언"에 나섰다. 교사와 시민이 이처럼 무분별한 AI 활용 교육에 제동을 건 것은 처음 있는 일이다. (관련 기사: 서울 중고생 57% "AI로 생각 능력 줄어든 것 같아"
https://omn.kr/2k8f7)
"'AI 없는 AI 교육' 먼저 진행해야"
전국교직원노동조합(전교조) 서울지부는 30일, "지난 9월 1일부터 10월 24일까지 추진한 교사·시민 선언에 서울 교사와 시민 2662명(서울교사 1458명, 서울시민 1204명)이 참여했다"라고 밝혔다.
참여자들은 선언문에서 "우리는 어린이와 청소년을 대상으로 한 무분별한 AI 활용 교육에 반대한다. AI는 편리한 도구이지만, 의존과 중독을 유발할 가능성, 부정확한 정보와 혐오·차별·성적 콘텐츠에 노출될 위험을 안고 있다"라면서 "특히 어린이·청소년에게 AI를 보편적으로 사용하도록 하는 것은 신중해야 한다"라고 밝혔다. 그러면서 "스스로 읽고 쓰고 생각하며 타인과 대화하고 갈등을 해결하는 경험을 생성형 AI에 맡길 경우, 사고의 외주화와 인지능력 위축, 자기 판단력 저하가 나타날 수 있다"라고 우려했다.
이어 참여자들은 "AI는 학생들의 정신 건강과 사회적 관계에도 악영향을 미칠 수 있다"라면서 "AI를 친구나 상담자처럼 의인화하고 과도하게 의존하면 직접 대화하고 관계를 맺으며 갈등을 해결하는 능력이 약화될 수 있다"라고 지적했다.
이에 따라 참여자들은 "'AI 활용 교육'에 앞서 'AI 없는 AI 교육'이 먼저 이루어져야 한다"라면서 "학생들에게 필요한 것은 단순한 사용법이 아니라 AI를 맹신하지 않고, 인격화하지 않으며, 오류와 편향을 비판적으로 판단하는 태도"라고 강조했다. "이를 위해 AI 이해·AI 윤리·AI 문해 교육을 우선하고, 연령별 발달 단계에 맞는 가이드라인을 제작·배포해야 한다"라고도 했다.
참여자들은 교육부와 서울시교육청에 ▲ 어린이·청소년 발달에 적합한 AI 교육 가이드라인 제작·배포 ▲ 초등학교 수업에서 생성형 AI의 학생 사용을 전면 금지 ▲ 중·고등학교 수업에서 생성형 AI의 학생 사용을 제한(생성형 AI의 '디지털 쉼표') ▲ AI 활용 교육 연수가 아니라 AI 교육 방향에 대한 성찰 중심으로 교사 연수 전환 등을 요구했다.
홍순희 전교조 서울지부장은 "이번 선언에 많은 교사와 시민이 동참한 것은 현 정부의 AI 교육정책이 어린이·청소년 발달에도 맞지 않고 세계적 흐름에도 역행한다는 것을 방증한다"라면서 "속도전으로 AI 활용 교육을 계속 밀어붙인다면, 그 폐해로 인해 결국 AI교과서 정책처럼 교육 주체들의 저항으로 퇴출될 것"이라고 내다봤다.
노르웨이, 프랑스, 미국 뉴욕시 등은 학생에게 AI 사용 금지
전교조 서울지부에 따르면 노르웨이와 프랑스는 13세 이하 생성형 AI 사용 금지를, 미국 뉴욕시는 초·중학교 학생 약 60만 명의 생성형 AI 직접 사용 1년간 제한을, 핀란드는 학교 내 휴대폰과 디지털기기 사용 제한을, 미국·프랑스·호주·그리스 등은 15~16세 미만 청소년의 소셜미디어 이용을 금지하거나 제한하는 법안을 추진 중이다.
앞으로 전교조 서울지부는 무분별한 생성형 AI 사용을 제한하는 교육부와 교육청의 가이라인 제작에 직접 참여하며 'AI·디지털 디톡스(해독) 학교' 운영 등을 제안하는 활동을 벌일 예정이다.