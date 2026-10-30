시민모임 봄, 일본 조선학교에 후원금 전달

큰사진보기 ▲조선학교와 함께하는 시민모임 봄 하상윤 상임대표가 일본시민단체인 조선학교 무상화실현 기타규슈야마구치 무상화 네트워크 쥬이키 미노루 사무국장에서 후원금을 전달했다 ⓒ 김지운 관련사진보기

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큰사진보기 ▲10월 25일 야마구치현 우베시 장생탄광 희생자 추모비 앞에서 조선학교와 함께하는 시민모임 봄 하상윤 상임대표가 일본 시민단체인 장생탄광 수몰사고를 역사에 새기는 모임 이노우에 요코 대표에게 지원금을 전달했다. ⓒ 김지운 관련사진보기

덧붙이는 글 | 조선학교와 함께하는 시민모임 '봄' 회원 및 조선학교 후원 문의

전화: 051-465-1112

지난 10월 26일, 필자가 운영위원장을 맡고 있는 '조선학교와 함께하는 시민모임 봄'에서 지난 1년 동안 회원들의 정성으로 모은 후원금 330만 엔(2700여 만원)을 일본 현지에 전달했다.후원금 가운데 300만 엔은 후쿠오카·규슈·야마구치 지역 조선학교의 교육기자재 마련과 학생 급식 지원에 사용된다. 이와 별도로 야마구치 조선학교 놀이터 개보수 크라우드펀딩에 20만 엔을 전달했으며, 장생탄광 조선인 희생자 유골 발굴조사사업에도 10만 엔을 지원했다. 조선학교 지원금은 일본 시민단체인 '조선학교 무상화실현 기타규슈·야마구치 네트워크'를 통해 해당 학교들에 전달될 예정이다.조선학교의 역사는 1945년 해방 직후로 거슬러 올라간다. 일본에 남겨진 재일조선인들은 자녀들에게 빼앗겼던 우리말과 글, 역사와 문화를 가르치기 위해 일본 곳곳에 국어강습소와 민족학교를 세웠다. 1948년 일본 당국의 학교 폐쇄 조치에 맞선 4·24 한신교육투쟁을 비롯해 수많은 탄압과 저항의 역사를 거치며 오늘날까지 민족교육의 명맥을 이어오고 있다.하지만 해방 80여 년이 지난 지금도 차별은 계속되고 있다. 일본 정부는 조선학교를 고등학교 수업료 무상화와 유아교육·보육 무상화 대상에서 제외하고 있으며, 공적 교육지원에서도 배제하고 있다.학생 수 감소도 심각하다. 한때 4만 명이 넘었던 조선학교 학생 수는 현재 3천여 명 수준으로 줄어들었다. 제도적 차별과 교육비 부담, 저출산 및 재일동포 사회의 변화 등이 복합적으로 작용하면서 학교 운영에도 어려움이 커지고 있다. 일부 학교는 통폐합되거나 휴교하는 상황에 놓여 있다.조선학교는 단순한 교육기관이 아니다. 재일동포들이 지켜온 언어와 역사, 문화를 다음 세대에 전하는 삶의 터전이다. 아이들이 자신의 뿌리를 배우고 우리말로 꿈을 키워가는 공간이기도 하다.이번 후원에는 조선학교 지원뿐 아니라 장생탄광 조선인 희생자 유골 발굴조사사업 지원도 포함됐다.일본 야마구치현 우베시에 있는 장생탄광에서는 1942년 2월 3일 해저 갱도가 침수되는 사고로 조선인 136명을 포함해 모두 183명이 희생됐다. 오랜 세월 바다 아래 묻혀 있던 희생자들의 유골을 수습하고 신원을 확인하기 위한 시민들의 노력은 지금도 이어지고 있다.조선학교와 함께하는 시민모임 봄 하상윤 상임대표는 "교육과 급식, 문화예술 활동, 역사적 진실을 밝히는 일까지 후원의 대상은 서로 다르지만 지향하는 바는 같다. 민족교육의 현장을 지키는 일과 식민지 역사의 아픔을 기억하고 희생자들의 존엄을 되찾는 일은 서로 맞닿아 있다"고 말했다.이어 "앞으로도 조선학교에 대한 꾸준한 지원을 이어가기 위해 회원을 확대하고 후원 기반을 넓혀갈 계획이다. 지난 1년간 채워온 곳간을 다시 채우고, 더 많은 시민과 함께 이 길을 걸어가고자 한다"고 밝혔다.시민모임 봄은 2018년 창립 이후 조선학교와 재일동포 사회를 위한 다양한 연대 활동을 이어오고 있다. 회원들의 정기적인 회비를 모아 일본 각지 조선학교에 교육기자재와 급식비 등을 지원하고 있으며, 조선학교 차별 문제를 알리기 위한 활동도 꾸준히 펼치고 있다.