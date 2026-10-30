이 대통령 국정지지율 39%, 서울 지역 긍정평가는 상승

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국민생명안전위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.10.28 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 30일 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. 오른쪽은 한병도 원내대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 30일 발표된 한국갤럽 10월 5주차 조사에서 전 주 조사 대비 1%p 내린 39%로 나타났다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가도 전주 대비 1%p 내린 49%로 집계됐다. 모름/무응답으로 의견을 유보한 응답은 12%였다.한국갤럽이 지난 27~29일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 9586명, 응답률 10.4%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).지난주 조사와 비교할 땐 횡보에 가깝다. 긍·부정평가 사유도 전주와 비교할 때 큰 변화가 없었다. 국정수행 긍정평가자들은 '외교'(17%), '경제/민생'(14%), '소통'(8%), '전반적으로 잘한다'(5%) 등으로 평가 이유를 꼽았고, 부정평가자들은 '부동산 정책'(19%), '경제/민생'(17%), '국방/안보/대북'(10%), '전반적으로 잘못한다'(6%) 순으로 평가 이유를 꼽았다.다만 한국갤럽 조사기준 8월 4주차 이후 처음으로 부정평가가 50% 아래로 집계된 결과인 점이 주목된다.지역별로는 서울(7%p↑, 30%→37%, 부정평가 52%)과 인천/경기(2%p↑, 35%→37%, 부정평가 51%) 등 수도권의 긍정평가가 전주 조사 대비 오르면서 30% 후반대로 나타났다. 반면, 전남광주/전북(4%p↓, 72%→68%, 부정평가 22%)와 부산/울산/경남(2%p↓, 41%→39%, 부정평가 46%)의 긍정평가는 전주 조사 대비 하락하면서 각각 60% 후반대, 30% 후반대로 집계됐다.대전/세종/충청(3%p↓, 46%→43%, 부정평가 45%)의 긍정평가는 40%대, 대구/경북(7%p↓, 28%→21%, 부정평가 66%)의 긍정평가는 20% 초반대로 조사됐다.연령별로는 18·19세 포함 20대(4%p↑, 24%→28%, 부정평가 46%)와 30대(9%p↑, 22%→31%, 부정평가 59%)의 긍정평가가 전주 대비 오르면서 각각 20% 후반대, 30% 초반대로 나타났다.40대(4%p↑, 49%→53%, 부정평가 36%)와 50대(4%p↓, 57%→53%, 부정평가 40%)의 긍정평가는 50%대로 집계됐다. 60대(8%p↓, 42%→34%, 부정평가 60%)와 70대 이상(8%p↓, 38%→30%, 부정평가 55%)의 긍정평가는 전주 조사 대비 하락하면서 30%대로 조사됐다.더불어민주당 지지층(n=354)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 오른 78%(부정평가 16%), 국민의힘 지지층(n=303)의 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 오른 8%(부정평가 86%)였다. 무당층(n=278)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 오른 23%(부정평가 49%)로 집계됐다.보수층(n=272)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 내린 17%(부정평가 78%), 진보층(n=236)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 오른 70%(부정평가 24%)로 조사됐다. 중도층(n=334)의 긍정평가는 전주 조사 대비 변화 없는 40%, 부정평가는 전주 조사 대비 2%p 오른 49%로 나타났다.한편 현재 지지하는 정당을 물은 결과(당명 로테이션, 재질문 1회), 더불어민주당과 국민의힘의 지지도 격차는 현 정부 출범 이후 최소치로 나타났다.민주당 지지도는 전주 조사 대비 2%p 내린 35%, 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 2%p 오른 30%로 나타났다. 한국갤럽 조사기준, 현 정부 출범 이후 민주당 지지도는 최저치(올해 10월 2주차 조사와 동률), 국민의힘 지지도는 최고치(올해 9월 1주차 조사와 동률)다.그 외에는 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당, 이외 정당/단체 각각 1%, 지지하는 정당 없는 무당층 28%로 나타났다.이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.