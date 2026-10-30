어느 장단에 춤을 추랴... 고단한 대통령의 소통법

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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나는 이재명 대통령의 소셜네트워크서비스(SNS) 소통을 긍정적으로 바라보는 편이다. 최고 권력자가 자신의 철학과 국정 현안을 국민에게 직접 설명하려는 시도 자체를 굳이 평가절하할 이유가 없기 때문이다.물론 대통령의 언어는 그 무게가 다르다. 말 한마디가 정책의 향방을 가르고, 시장과 외교에 파장을 일으킬 수 있다. 그렇기에 신중해야 하며, 잘못된 발언에는 당연히 엄중한 비판이 뒤따라야 마땅하다. 하지만 발언의 전체 맥락을 소거한 채 단어 하나, 표현 하나를 발췌해 정치적 공방의 땔감으로 소비하는 것은 전혀 다른 문제다.우리는 그동안 '불통의 리더십'에 얼마나 답답해했던가. 기자회견이 적다고 비판했고, 국민 앞에 좀 더 자주 나서 자신의 생각을 설명하라고 요구하기도 했다. 그런데 정작 대통령이 SNS를 통해 자주 자신의 생각을 밝히고 국민과 직접 소통하려 하자 이번에는 말이 너무 많다며 문제를 삼는다.그렇다면 대통령은 도대체 어떻게 소통해야 하는 것일까. 말을 아끼면 불통이라 하고, 자주 이야기하면 말이 많다고 한다. 국민에게 직접 설명하면 가볍다고 하고, 참모를 통해 전달하면 뒤에 숨는다고 한다.물론 대통령이라는 자리는 그런 비판과 부담까지 감당해야 하는 자리다. 그렇다고 해서 국민과 언론이 대통령의 모든 말에서 흠을 찾아내는 것을 권력 감시라고 여겨도 되는지는 별개의 문제다. 비판은 필요하지만, 비판을 위한 비판까지 민주주의의 미덕일 수는 없기 때문이다.언제부터인가 우리 사회는 정치인의 말과 행동을 평가하는 것을 넘어, 상대가 실수하기를 기다렸다가 그 한마디를 붙잡고 공격하는 일이 정치의 중요한 부분처럼 되어버린 듯하다. 대통령뿐 아니라 여야 정치인 모두에게 비슷한 일이 반복된다.사람은 누구나 말을 하다 보면 표현을 잘못 선택할 수 있다. 중요한 것은 그 사람이 무엇을 말하려 했는지, 실제로 어떤 정책을 추진했고 그 의미와 결과가 어떠했는지를 살펴보는 일이 먼저라고 생각한다. 물론 권력자의 말실수를 무조건 덮어주자는 이야기가 아니다. 잘못된 정책과 발언은 얼마든지 비판해야 한다.특히 필자는 대통령에 대한 평가가 너무 쉽게 진영의 문제로 매몰된 요즘 현실이 아쉽다. 일반적으로 '저 사람이 싫다'는 감정이 먼저 생기고 나면 그 사람이 무슨 말을 해도 부정적으로 들린다. 반대로 자신이 지지하는 정치인이라면 비슷한 실수를 해도 너그러워진다. 더 심각한 것은 왜 싫어하는지 스스로 충분히 생각해보기도 전에 주변 사람들이 비난하니 '나쁜 사람인가 보다' 하고 따라가는 분위기다.이런 정치문화에서는 결국 정책이 사라지고 그 사람에 대한 호불호만 남는다. 그러다 보니 최근 기사나 뉴스를 접할 때마다 이런 생각까지 든다. 여야를 막론하고 국회의원들이 정파를 나누고 상대 진영을 공격하는 일 말고, 실제로 국민을 위해 무슨 일을 하고 있는지 유권자의 한 사람으로서 제대로 한번 보고받고 싶다는 생각 말이다.목소리를 높여 누구를 공격했고 어떤 말로 논란을 만들었는지가 아니라, 어떤 법안을 만들었고 어떤 민생 문제를 해결했으며 자신의 지역과 국민을 위해 무엇을 바꾸었는지를 말이다. 누군가를 공격하고 망신 주는 모습, 시민들이 혹할 만한 말만 골라 하며 정의로운 사람처럼 자신을 포장하는 모습이 미디어에 자주 등장한다고 해서 그것이 곧 좋은 정치인의 증거는 아닐 것이다.정치인은 연예인이 아니고, 유권자는 그 팬클럽 회원이 아니다. 정치인의 화려한 언변이나 통쾌한 한마디에 열광하며 어느 순간 정치를 팬덤의 영역으로 만들어가는 것은 경계해야 한다. 오히려 더 집요하게 따져봐야 한다.그 사람이 말하는 정의와 원칙을 스스로도 지키며 살아왔는지, 공직자로서 부적절한 행동이나 이해관계는 없었는지 검증하고 또 확인해야 한다. 그리고 중대한 잘못이 사실로 확인됐다면 내가 좋아하고 지지했던 정치인이라 해도 그에 합당한 책임을 물을 수 있어야 한다."정치하는 사람들이 원래 그렇지", "정치에는 그들만의 이해관계가 있는 법이지"라며 이해하고 넘어가서는 안 된다. 상대편의 잘못에는 분노하면서 내 편의 잘못에는 이유를 만들어주고, 결국 다시 표를 주는 일이 반복되는 순간 정치는 퇴보하고 또 퇴보한다. 안타깝게도 지금 우리 사회에는 그런 모습이 적지 않다. 정치인의 잘못보다 어느 편의 정치인인가를 먼저 따지고, 잘못의 크기보다 내가 좋아하는 사람인가 싫어하는 사람인가에 따라 판단의 잣대마저 달라지는 모습 말이다.그렇다고 나는 대통령을 무조건 믿어주어야 한다고 생각하지 않는다. 민주사회에서 대통령은 끊임없이 감시 받아야 하고 권력에 대한 비판은 반드시 필요하다. 대통령을 지지한다는 이유로 잘못까지 눈감아주는 것 역시 내가 바라는 시민의 모습은 아니다. 내가 지금 말하고 싶은 것은 그 비판이 조금 더 본질을 향했으면 좋겠다는 것이다.말꼬리보다 정책을, 표현 하나보다 국정의 결과를 따져 물었으면 한다. 대통령에게도 국회의원에게도 우리가 물어야 할 가장 중요한 질문은 결국 하나라고 생각한다. "그래서 당신은 국민을 위해 무슨 일을 했습니까?"대통령이 SNS에 어떤 단어를 썼는지를 하루 종일 논쟁하기보다 그가 어떤 정책을 추진하고 있는지, 그 정책이 국민의 삶을 실제로 나아지게 했는지 따져 묻는 편이 훨씬 중요하다. 그리고 자신이 뽑지 않은 대통령이라고 해도 임기 동안 대한민국을 이끌어야 할 대통령이라는 사실은 달라지지 않는다.잘못하면 따끔하게 비판하되, 잘하는 일까지 실패하기를 바라지는 않는 것. 정책이 옳다면 지지하고 잘못됐다면 반대하는 것. 그것이 민주사회에서 시민이 정치권력을 대하는 조금 더 성숙한 태도가 아닐까.정책은 말 한마디와 달리 그 성과를 확인하기까지 시간이 필요할 때도 있다. 시작부터 실패를 단정하고 비난하기보다 제대로 추진되고 있는지 지켜볼 필요도 있다. 필요한 시간은 주되 그 결과에 대해서는 냉정하게 평가하는 것, 나는 그것이 무조건적인 지지와 무조건적인 비판 사이에서 시민이 취할 수 있는 합리적인 태도라고 생각한다.그래서 필자는 소통하지 않는 대통령보다 소통하는 대통령이 좋다. 그러나 더 좋은 것은 대통령이 편하게 국민에게 이야기할 수 있고, 국민 역시 그 말을 무조건 찬양하거나 무조건 꼬투리 잡지 않고 내용과 결과로 평가하는 사회일 것이다.권력과 정치인을 비판하는 시민은 민주주의에 꼭 필요하다. 하지만 누군가의 실수를 기다렸다가 득달같이 달려드는 사회보다는, 그가 실제로 무엇을 하고 있는지를 지켜보는 시민이 더 많아졌으면 한다.대통령의 SNS보다 어쩌면 우리가 먼저 돌아봐야 할 것은 정치인의 말 한마디 한마디를 호불호로 나누고, 내 편과 네 편을 가르는 잣대로 삼는 우리의 정치문화인지도 모르겠다. 그렇게 서로를 갈라놓는 정치 집단의 장단에 우리는 언제까지 함께 춤추고 있어야 할까.