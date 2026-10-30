지난해 장애인학대 신고 6600건 넘었다... 피해자 본인 신고 31%↑

큰사진보기 ▲보건복지부와 중앙장애인권익옹호기관이 30일 발간한 '2025 장애인학대 현황보고서'에 따르면, 2025년 장애인학대 관련 신고건수는 6608건이며, 이 중 학대의심사례는 3,375건(51.1%)이었다. ⓒ jontyson on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲학대의심사례 외 장애인차별사례, 복지상담 또는 정보문의, 개인 간 다툼이나 분쟁은 ‘일반사례’로 분류 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲피해장애인이 한 사건에서 여러 유형의 학대를 동시에 경험한 경우를 각각의 학대 유형에 중복 산정하여 집계한 결과 1942건으로 나타났으며, 학대사례건수 1505건보다 많음 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲'2025 장애인학대 현황보고서' 주요 통계 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

지난해 장애인학대 신고 건수가 6600건을 넘어선 것으로 나타났다. 전년 대비 10% 가까이 증가한 수치다.특히 학대 피해 장애인이 직접 신고한 사례가 1년 새 31.7% 늘었으며, 이 가운데 지적장애인의 본인 신고는 53.1%나 증가했다. 장애인학대 피해자의 4명 중 3명은 발달장애인이었고, 학대가 다시 발생한 재학대 사례도 전체의 15.8%를 차지했다.30일 보건복지부와 중앙장애인권익옹호기관이 발간한 '2025 장애인학대 현황보고서'에 따르면 전국 장애인권익옹호기관에 접수된 장애인학대 관련 신고는 모두 6608건으로, 전년(6028건)보다 9.6% 증가했다. 이 가운데 학대가 의심돼 조사 대상이 된 사례는 3375건으로 전체 신고의 51.1%를 차지했다. 전년보다 11.3% 늘어난 규모다.눈에 띄는 것은 피해 장애인 본인의 신고 증가다. 지난해 피해 장애인이 직접 학대를 신고한 사례는 806건으로 전년(612건)보다 31.7% 증가했다. 2023년 530건, 2024년 612건에 이어 3년 연속 증가세다.지적장애인의 본인 신고는 493건으로 전년(322건)보다 53.1% 급증했다. 전체 학대의심사례 3375건 가운데 피해자 본인 신고가 차지하는 비율은 23.9%다.신고의무자와 비신고의무자의 신고 격차도 컸다. 학대의심사례 가운데 신고의무자 신고는 895건(26.5%), 비신고의무자 신고는 2480건(73.5%)이었다. 비신고의무자의 신고가 신고의무자보다 약 2.8배 많았다.장애인권익옹호기관은 학대의심사례 3375건 중 3313건에 대해 조사를 실시했다. 조사 실시율은 98.2%였으며, 조사 횟수는 7520회로 전년보다 9.7% 증가했다. 조사 결과 실제 장애인학대로 판정된 사례는 1505건으로 전년(1449건)보다 3.9% 늘었다.학대 피해자의 특성을 보면 발달장애인이 압도적으로 많았다. 주장애 유형이 지적장애 또는 자폐성장애인 피해자는 1147건으로 전체 학대판정사례의 76.2%를 차지했다. 지적장애인이 1055건(70.1%), 자폐성장애인이 92건(6.1%)이었다.연령별로는 30대 이하가 전체 피해자의 65.2%를 차지했다. 특히 20대 피해자는 370건으로 전년보다 12.8% 증가했다.학대 행위자는 지인이 21.4%로 가장 많았고 부모(19.5%), 사회복지시설 종사자(13.5%)가 뒤를 이었다. 학대 발생 장소는 피해 장애인의 거주지가 47.6%로 가장 많았다. 장애인복지시설이 12.8%, 학대 행위자 거주지가 6.4%였다.학대 유형별로는 신체적 학대가 668건(34.4%)으로 가장 많았으며, 정서적 학대 521건(26.8%), 경제적 착취 394건(20.3%) 순이었다. 두 가지 이상의 학대를 동시에 경험한 중복 학대사례도 372건으로 전체의 24.7%에 달했다.경제적 착취 가운데 임금을 지급하지 않고 일을 시키는 등의 노동력 착취는 81건으로 전년(74건)보다 9.5% 증가했다. 피해자의 75.3%인 61건은 지적장애인이었다.재학대 증가도 우려되는 대목이다. 지난해 전체 학대판정사례 중 재학대 사례는 238건(15.8%)으로 전년(189건·13.0%)보다 49건 늘었다. 재학대 피해자의 88.2%(210건)는 발달장애인이었다. 재학대 사례는 2020년 49건에서 2025년 238건으로 5년 사이 약 4.9배 증가했다.학대가 반복될수록 피해가 장기화하는 경향도 확인됐다. 학대가 1~2회 이하 발생한 사례는 90.7%가 3개월 미만 지속됐지만, 거의 매일 학대가 발생한 사례는 48.5%가 3년 이상 이어졌다.장애인권익옹호기관은 지난해 학대판정사례 1505건에 대해 상담과 피해자 보호·회복 지원을 모두 1만5274회 실시했다. 거주지원과 사법지원, 복지지원 등이 제공됐다. 다만 학대의심사례와 기존 지원 사례를 합친 전체 지원 대상은 4571건으로 전년보다 12.1% 증가한 반면, 상담·지원 횟수는 0.7% 증가하는 데 그쳐 대응 인력과 역량 확충 필요성도 제기된다.보건복지부는 장애인학대 예방과 피해자 보호를 위해 대응체계를 강화할 계획이다. 앞서 지난 4월 관계부처 합동으로 '장애인 거주시설 학대 예방 및 인권 강화 종합대책'을 마련하고, 연 2회 합동점검과 중점관리시설 특별관리, 장애인권익옹호기관의 대응 역량 강화 등을 추진하고 있다.또한 장애인학대 신고의무자가 직무상 학대 사실을 알고도 신고하지 않을 경우 과태료 상한을 기존 300만 원에서 1000만 원으로 높이는 내용의 장애인복지법 개정안이 지난 8월 공포돼 2027년 2월 시행을 앞두고 있다.차전경 복지부 장애인정책국장은 "장애인학대는 조기 발견과 신고가 중요하고, 피해 이후에는 회복과 재학대 방지를 위한 지속적인 지원이 필요하다"며 "현장의 대응 역량을 높이고 피해장애인 보호가 실질적으로 이루어질 수 있도록 관련 제도와 지원체계를 지속 보완해 나가겠다"고 밝혔다.