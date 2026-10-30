박근혜·윤석열까지 거론한 유시민... 가장 의아한 건

큰사진보기 ▲유시민 작가유시민 작가가 10월 28일 박시영TV에 출연해 발언하는 모습. ⓒ 박시영TV 화면 캡쳐 관련사진보기

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유시민 작가가 최근 박시영TV에 출연해 이재명 대통령의 지지율이 낮게 고착되면 임기를 채우지 못할 수도 있다고 경고했다. 윤석열 전 대통령처럼 집권 기반을 스스로 허문다는 것이다. 나아가 김민석 민주당 대표를 향해 진영을 박살 내는 데 앞장서고 있다고 비판한 반면, 조국혁신당은 민주 진보 세력의 '구명정' 역할을 하고 있다고 진단했다. 표면적으로는 현 정부의 앞날을 걱정하는 모양새지만, 결과적으로는 진영의 주도권을 누가 쥐어야 하는지 규정하려는 발언으로 읽힌다.대통령의 국정 운영은 당연히 비판의 대상이 될 수 있다. 만약 검찰 개혁이 후퇴했다면 구체적으로 무엇이, 어떻게 후퇴했는지 논증하면 된다. 지지층의 반발이 거세다면 그 원인을 짚는 것이 우선이다. 그러나 유 작가는 지지율 하락을 곧장 국민의 불신임으로 치환했다. '극단적인 경우'라는 단서를 달긴 했으나, 박근혜·윤석열 두 전직 대통령의 중도 퇴진까지 거론한 것은 지나치다. 두 전직 대통령은 단순히 지지율 하락 때문이 아니라 국정 농단과 비상계엄이라는 중대한 위헌·위법 행위로 파면되었다. 따라서 국정 운영에 대한 평가와 지지율 하락을 곧바로 탄핵에 빗대는 것은 논리적 비약이다.수치를 인용하는 방식 또한 자의적으로 보인다. 유 작가는 해당 방송에서 30%대 지지율을 거론하며 위기론을 제기했다. 리얼미터 조사(35.3%)를 근거로 한 만큼 완전히 터무니없는 주장은 아니다. 그러나 같은 기간(26~28일) 진행된 전국지표조사(NBS) 결과 이 대통령의 긍정 평가는 직전보다 2% 포인트 오른 46%, 부정 평가는 5% 포인트 하락한 44%로 나타났다. 물론 단일 조사 수치만으로 국정 동력이 회복되었다고 단정할 수는 없으며, 지난 4월의 69%에 비하면 크게 하락한 것도 사실이다. 하지만 조사 기관마다 결과가 엇갈리는 상황에서는 추세를 종합적으로 판단해야 한다. 진정한 위기를 경고하고자 했다면 유리한 수치 하나에만 의존할 것이 아니라 보다 폭넓은 근거를 제시했어야 마땅하다.무엇보다 의아한 대목은 유 작가가 그토록 '진영의 해체'에 민감하게 반응한다는 점이다. 그의 정치 이력을 돌아보면 정당의 창당과 해산, 탈당과 분당이 끊임없이 교차했다. 2002년 개혁국민정당 창당을 주도했던 그는 불과 1년 만에 당을 깨고 열린우리당에 합류했다. 2007년에는 대통합민주신당으로 당적을 옮겼으나 2008년 다시 탈당했다. 새로운 정당을 만들고 미련 없이 떠나는 일련의 과정은 유 작가에게 전혀 낯선 행보가 아니었다.노무현 전 대통령 서거 이후 국민참여당을 창당했고, 2011년에는 민주노동당 등과 합당해 통합진보당 출범에 앞장서기도 했다. 그러나 비례대표 부정 경선 논란과 당내 폭력 사태가 발생하자 2012년 또다시 탈당하여 진보정의당 창당에 참여했다. 약 10년에 걸친 이러한 궤적 때문에 그에게 '정당 브레이커'라는 꼬리표가 붙은 것도 사실이다. 매 순간 개혁과 통합이라는 나름의 명분이 있었을 것이며, 통합진보당 사태의 책임을 유 작가 개인에게만 전가할 수는 없다. 그럼에도 불구하고 수차례 이합집산을 주도했던 인물이 이제 와서 '진영의 결속'을 지상 과제인 양 강조하는 모습은 선뜻 납득하기 어렵다.물론 정당을 떠나는 행위 자체가 무조건 잘못된 것은 아니다. 정치적 신념이 바뀌었거나 당내 민주주의가 훼손되었다면 결별도 불가피한 선택일 수 있다. 유 작가 역시 자신의 과거 행보를 그런 논리로 합리화해 왔다. 그렇다면 이재명 대통령이나 김민석 대표에게도 국정 및 당내 상황에 따라 독자적으로 판단하고 결정할 여지를 인정하는 것이 마땅하다. 자신이 내린 결정은 '노선 차이에 따른 고뇌에 찬 결단'이고, 타인의 선택은 '진영을 박살 내는 배해 행위'로 규정한다면 누가 공감하겠는가. 과거 정당 개혁을 명분으로 분열을 불사했던 인물이 타인의 노선 조정에는 진영 파괴라는 엄격한 잣대를 들이대는 것은 전형적인 '내로남불'이라는 비판을 피하기 어렵다.대통령은 핵심 지지층에 대해 정치적 책임을 지는 자리지만, 결코 '지지층만을 위한 대통령'이 되어서는 안 된다. 생각이 다른 다수 국민까지 설득하며 국정을 이끌어야 할 책임이 있다. 상황 변화에 따라 개혁의 속도와 방향을 유연하게 조정할 수 있으며, 그 과정에서 나타난 실책은 정책적으로 비판하고 바로잡으면 될 일이다. 그러나 유 작가는 무엇이 문제인지 구체적으로 지적하기보다는 딱정벌레와 돌고래의 자해 행위에 빗대는 등 감정적인 언사를 동원했고, 심지어 당의 유튜브 채널 운영 방식마저 진영 파괴의 근거로 삼았다. 이러한 방식으로는 반대편은 물론 합리적인 시민들을 설득하기 어렵다.이번 발언의 숨은 의도를 예단할 수는 없으나, 그 정치적 파장은 결코 가볍지 않다. 대통령에게는 특정 지지층의 요구를 무조건 수용하라고 압박하는 동시에, 당 대표를 향해서는 당원 주권 행사를 명분으로 지도부 교체 가능성까지 시사한 것으로 해석될 여지가 다분하다.유 작가의 과거 이력이 현재 그의 주장을 무조건 깎아내리는 근거가 될 수는 없다. 하지만 타인을 향해 진영을 파괴한다고 날 선 비판을 가하려면, 과거 스스로 끊임없이 반복했던 결별과 분당의 역사부터 같은 잣대로 성찰해야 한다. 지금 민주 진보 진영에 진정으로 필요한 것은 누가 더 진영 논리에 충실한지 가려내는 낡은 사상 검증이 아니다. 현실적 한계 속에서 정책을 다듬고 이견을 조율해 실질적인 성과를 내는 정치적 역량이다.대통령의 안위를 걱정한다면서 중도 퇴진의 그림자를 앞세우고, 통합을 강조하면서 당 지도부 흔들기에 나서는 것은 자기모순일 뿐이다. 정당과 진영의 앞날을 결정하는 것은 특정 논객의 예언이나 경고가 아니라 당원과 유권자의 냉철한 판단이다. 유 작가에게 지금 필요한 것은 타인의 진영 충성도를 심판할 게 아니라, 자신의 발언이 오히려 진영 내의 또 다른 분열과 갈등을 부추기고 있지는 않은지 스스로 돌아보는 것이다.