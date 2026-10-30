캐나다 한인 청년의 '한반도 평화 청원', 연방 하원서 공식 발표

▲이번 청원을 발의한 최혁 민주평통 토론토협의회 청년위원(개인 자격으로 발의)이 오타와 의회에서 본인 지역구 의원인 매기 치 의원을 만나 청원 설명을 하고 사진 촬영을 하고 있다. ⓒ 민주평통 토론토협의회 관련사진보기