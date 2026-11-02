126만 평의 한강이 사라졌다, 강남 아파트 시대 개막

큰사진보기 ▲한강 매립으로 대규모 아파트 단지를 이룬 서빙고동과 동부이촌동의 2010년 6월의 모습. 경원선에서 한강 쪽으로 메워진 땅이다. ⓒ 서울연구데이터서비스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'한강 매립택지 조성공사' 기공식 장면(1962.09.20). 뒤로 일꾼인 듯 한 사람들의 모습이 보인다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울시 매립지에 공무원 아파트 기공식이 열리는 모습(1966.08.10). 마포아파트 도면을 가져다 지은 공무원 아파트는'66년, '67년, '68년, '69년에 각각 지어진다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲'한강 매립택지 조성공사' 당시 백사장을 파헤치는 모습(1962.09.20). 용산 앞 백사장으로 추정된다. 뒤로 한강대교가 보인다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립중앙박물관이 공사중이고, 동부이촌동 공무원아파트는 재건축이 완료된 1999년 10월의 모습이다. ⓒ 서울연구데이터서비스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이촌로와 동작대교가 만나는 지점. 주변 재건축이 완료되었거나 공사 중이다. 2차선 지하도가 동작대교 밑을 통과 해 서빙고동으로 이어진다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲한강맨션 등 아파트가 지어진 동부이촌동(1973년). ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲동부이촌동의 1989년 아파트 현황. 아직 재건축이 이뤄지지 않은 당시가 그림으로 잘 표현되어 있다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲길 쪽으로 노선 상가를 이룬 한강맨션의 특이한 구조. 이촌로의 가로변 상업활동은 이런 모습으로 이뤄지고 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

한강의 옛 모습을 아시나요? 한강은 철 따라 넓어졌다 좁아지기를 반복하는 자연 하천이었다. 천변만화하며 흘렀고 사람들은 강에서 뛰놀고, 일하고, 즐겼다. 어느 해 대선 땐 수십만 명이 백사장에 모여 "못 살겠다, 갈아 보자"라는 시대의 연설을 듣기도 했다. 짙푸른 강물과 금빛 백사장이 어우러진 말 그대로 수려한 풍광이었다.언젠가부터 서울이 늘어나는 인구로 몸살을 앓기 시작했고, 한강은 여름만 되면 넘쳐흘러 인명과 재산을 앗아갔다. 그랬어도 매립이 유일한 해법이었을까. 1962년 건설부가 한강 백사장을 매립, 시가지를 조성하겠다는 계획을 발표한다. 근거 법률로 '공유수면매립법'이 그해 제정·공포된다. 일련의 흐름이 흐린 앞날을 예비하고 있었다.치수 대상이던 한강을 개발 가능한 땅이자 도시용지로 인식하기 시작한 때이기도 하다. 매립은 택지조성사업 이상이었다. 자연이 만든 물길을 인간이 의도한 대로 틀 수 있다는 오만이자 과시였다. 이후 한강이 급격한 변화에 맞닥뜨린다.1960년대 들어 한강이 동시다발적으로 파헤쳐져 매립되기 시작했다. 노량진(강변 1로)과 여의도 윤중제에 매일 트럭이 오갔다. 여의도를 둘러싼 제방에 도시가 들어찼다. 불도저라 불리던 서울시장이 가리킨 한강은 급박하게 물길을 틀고 메워졌다. 시장이 바뀌어도 마찬가지였다.공학적으로 한강 매립은, 둔치나 백사장 쪽으로 제방을 들여쌓는 행위다. 홍수로부터 안전한 택지를 만들겠다는 토목공사다. 결과로 재해 위험이 사라지고 드넓고 값비싼 택지를 얻었다. 거꾸로 아름답고 풍요로운 강을 잃었다. 푸르른 강기슭과 빛나는 백사장이 사라졌다. 강물 넘실거리던 둔치가 인공제방에 갇혔다. 일정한 폭을 가진 규격화한 한강이라는 틀이 그렇게 만들어졌다.제방이 쌓이고 그 위로 강변도로가 났다. 관성처럼 이촌동과 압구정, 반포, 잠실과 광진, 뚝섬에 이르기까지 한강이 쉼 없이 메워져 나갔다. 불과 15년 사이 한강의 흐름이 완전히 뒤바뀌고, 곳곳에 택지가 생겨났다. 한강은 그렇게 성형되었다.한강이 범람하면 둔치나 섬에 살던 이들이 옮겨왔다는 移村洞(이촌동)이 나중 二村洞(이촌동)으로 바뀐다. 이름이 여럿이었으나, 서부와 동부로 나뉜 지금이 이름대로 된 셈이다. 동부가 이촌1동, 서부가 이촌2동이다. 용산 앞 드넓은 백사장을 파내, 먼저 동부이촌동이 매립된다.시작은 소소했다. 대한양회공업(주)이 지금의 동작대교 북단 매립에 나선다. 택지조성 목적으로 1만 4153평을 신청(1962.10), 2년 후 완료하여 레미콘공장을 짓는다. 한강에 모래가 지천일 때다. 이 공장이 1975년 쌍용양회에 팔렸다가 1985년에 폐쇄된다. 동작대교가 놓이면서 이 땅 대부분이 전용된다.1962년 창립된 대한주택공사가 마포 도화동에 단지(團地)형 아파트를 지었다. 중산층을 수용한 마포아파트다. 근사한 공동주택의 실험이었고, 이후 아파트의 표본으로 자리매김하게 된다.용산 부근은 경원선 철도가 제방 역할을 겸하고 있었다. 서울시 의도였을까. 아니면 강을 메우는 연습을 이곳으로 삼아서였을까. 1962년 9월 '한강 매립택지 조성공사'라는 이름으로 경원선 제방에 덧대어 한강을 메워 나간다.이른바 '관광시가(觀光市街)'를 조성한다는 명분이다. 명칭이 낯설다. 2개년 계획으로 사업비 1억 4천만 원이 투자된다. 그러나 4년 후인 1966년에야 완공된다. 10만여 평에 호텔과 아파트, 공원과 도로(폭 6~10m)를 계획했었다. 대한양회의 매립과 유사한 시기라 어떤 게 최초 매립인지 구별이 어려울 지경이다.서울시는 이 땅에 마포아파트 평면과 입면 도면을 가져다가 몇 년간 대규모 아파트를 짓는다. 그게 동부이촌동 절반을 차지했던 '공무원 아파트'다. 1960년대 후반 분양가가 흥미롭다. 15평형이 118만 원, 17평형이 136만 원, 20평형이 158만 원이다. 표준형인 17평 평면은 2.9평짜리 온돌방 3개 3.64평 마루방 1개, 발코니, 부엌, 욕실로 구성되었다. 1312호의 공무원 아파트는 1990년대 중반 재건축으로 사라진다.한 번 강을 메우고 나자 두 번째부터는 어렵지 않았다. 변화요 발전이라 여겼다. 위정자는 물론 시민과 도시마저 그렇게 믿었다. 한강 상류에 큰 댐을 지어 홍수를 관리하겠다는 목표를 설정한다. 소양강댐이다. 그 댐을 만들 비용을 수혜자(?)인 한강 매립으로 마련하자는 발상이다.1967년 11월 설립된 '한국수자원개발공사'에게 임무가 맡겨진다. 소양강에 댐을 지을 주체이니, 그 돈을 한강을 메워 벌어들이라는 논리다. 나라가 땅장사로 나선 셈이다. 이촌로가 서울시가 메운 땅과 수자원개발공사가 메운 땅의 경계다.1968년 5월 수자원개발공사 1호 사업으로 동부이촌동 10만 2953평 매립을 신청한다. 인가를 받고 11월에 착공, 198일 만인 1969년 6월 15일 준공한다. 결과는 인가면적보다 늘어난 12만 1189평이다.5억 원 투입으로 개발이익 5억 원을 예상했으나, 그 3배가 넘는 17억 원의 수익을 낸 것으로 알려졌다. 이로써 한강 매립은 황금알을 낳는 거위임이 드러나게 되었다. 치수라는 명분이, 강과 모래를 택지와 돈으로 바라보게 된 계기였다. 수자원개발공사는 한강 모래 270만㎥를 파내어 빈 땅을 메웠다. 엄청난 양의 모래가 값비싼 택지로 치환된 순간이다.동부이촌동이 보여준 결과가 더 과감한 매립으로 이어졌다. 성공(?)한 개발은 이제 의심받지 않았다. 더 빨리, 더 넓게, 더 많이 메워야 발전이라고 믿게 되었다. 치수라는 명분은 가히 전가의 보도였다. 한강 물은 이제 영영 그곳에 가닿지 못하는데 말이다. 1978년까지 126만 평의 한강이 메워졌다.이촌동 동쪽엔 꽁꽁 언 한강 얼음을 베어다가 한여름 왕실 사용에 충당했던 얼음창고가 있었다. 동빙고동과 서빙고동이다. 이중 한강 변의 서빙고동에 매립이 이뤄진다. 골재 채취 전문업체인 '공영사'가 1970년 9월에 착공하여 1973년 9월까지 9만 4900평을 메운다. 이 땅 위엔 1983년 신동아 아파트 1326호가 들어선다.동부이촌동에서 서빙고동까지 매립은 하나의 테제였다. 거침이 없었다. 매립이 첫 실험이었다면, 아파트라는 또 다른 실험이 이곳에서 성대하게 펼쳐진다. 서울시 매립지에 공무원'아파트'가 터줏대감 역할을 하고 있었다.그 남쪽 수자원개발공사 매립지는 마치 공동주택 전시장을 방불했다. 700호의 한강'맨션' 23개 동이 선언처럼 들어선다. 평형도 32~55평으로 중상류층을 겨냥했다. 완성품이 아닌 도면으로 집을 사고파는 희한한(?) 방식의 '사전 분양'도 이때 시작된다. 외인아파트 500호도 들어선다.그 외에도 동부이촌동엔 민간아파트의 백가쟁명이었다. 1970년대 강남 아파트 시대를 연 도화선이었을까. 공동주택 전시장이자 실험무대 다름 아니었다. 시민아파트, 시영아파트, 시범아파트 등 숱한 아파트가 여길 발판으로 탄생하였다.한강을 막아 아파트가 줄지어 들어서는 계기이기도 했다. 아파트로 풍경을 가리기 시작한 게 이때부터 하나의 경향으로 굳어졌다. 유사시 한강을 방어막 삼을 군사용으로 아파트를 배치했다는 말까지 떠돌았다.결과적으로 한강의 얼굴을 뒤바꾼 실험이었다. 이게 발전의 척도라며 선전했다. 제방도로가 우후죽순 생겨나고, 그 안쪽은 택지가 되었으며 강과 나란히 아파트가 숲을 이뤘다. 그렇게 메워진 땅이 재벌들 주머니를 두둑이 채워 주었다.동부이촌동과 서빙고동에서 시작되어 메울 수 있는 곳은 메우고, 펼 수 있는 강은 펴는 게 당연시되었다. 이후 매립은 예정된 순서일 뿐이었고, 이는 곧 강의 변형이었다. 이제 되돌아갈 방법은 영영 막혀 버렸다. 자산가치로 환산된 한강은 아득한 옛 모습을 기억이나 하고 있을까?