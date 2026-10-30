큰사진보기 ▲서산시 성연면 주민자치회가 29일 왕정리 생태터널에서 주민 주도형 벽화 그리기 사업을 진행했다. ⓒ 성연면 관련사진보기

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▲“우리 마을엔 주민 갈등, 지역 소멸 걱정 없어요” 방관식 관련영상보기

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서산시 성연면 주민자치회가 29일 왕정리 생태터널에서 주민 주도형 벽화 그리기 사업을 성황리에 개최하며, 신·구 주민 간 화합과 지역 생기 조성에 나섰다.이번 사업은 대규모 산업단지 조성 이후 급격한 인구 유입으로 형성된 원주민과 이주민 간의 소통 공백 매우고, 마을에 대한 애착과 공동체 의식을 고취하기 위해 기획했다.단순한 마을 미관 개선을 넘어 기획부터 채색까지 주민과 아이들이 직접 참여하며 '함께 만드는 마을'의 의미를 더했다.벽화에는 성연면을 대표하는 다채로운 자원과 일상이 차곡차곡 담겼다. ▲자동차 제조업 생산 차량과 한화 야구장 ▲여름·겨울 테마파크 ▲성연면의 대표 출산 장려 사업인 '도담도담성연' 등 지역의 정체성과 활력이 고스란히 표현됐다.특히, 행사 중 진행된 '알록달록 손도장 찍기' 퍼포먼스에는 아이들과 주민들이 함께 어우러져 따뜻한 마을 공동체의 온기를 나눴다.이날 현장을 찾은 이완섭 시장은 벽화 한쪽에 성연면의 상징적 출산 지원 정책인 '도담도담성연' 문구를 직접 친필로 써 남기며 '아이 키우기 좋은 성연면' 만들기에 힘을 실었다.성연면은 면 단위 지역임에도 불구하고 전국적으로 손꼽히는 높은 출산율을 기록하며, 지방소멸 위기 속에서 드물게 역동적인 성장세를 이어가고 있는 곳이다. 이번 행사 역시 아이들과 부모, 원주민이 한데 어우러지는 화합의 장을 만들어, 출산율 제고와 지속 가능한 지역 발전의 선순환 모델을 보여줬다는 평가를 받았다.김선호 주민자치회장은 "이번 벽화 그리기는 신·구 주민이 한자리에 모여 마을의 이야기를 함께 담아내고 소통하는 매우 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 주민들이 정을 나누고 화합할 수 있는 계기를 지속적으로 만들어 가겠다"고 밝혔다.이완섭 시장도 "이번 벽화가 단순히 지나가는 터널을 넘어, 주민들이 발걸음을 멈추고 다시 찾아오고 싶은 따뜻한 공간으로 거듭나길 바란다"며 "주민과 행정, 아이들이 함께 마음을 모아 만든 공간인 만큼, 이 벽화에 담긴 이야기가 성연면의 자긍심을 높이고 이웃 간의 정을 더욱 두텁게 만드는 밑거름이 되길 기대한다"고 전했다.