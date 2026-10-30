백두산함 인수한 해군 제독, 가평 677고지 지킨 캐나다 지휘관… 11월의 전쟁영웅

큰사진보기 ▲2026년 11월의 6.25전쟁영웅으로 선정된 박옥규 해군 중장(1901~1971). 대한민국 해군 최초의 전투함인 백두산함의 인수함장을 맡았으며, 6.25전쟁 당시 해상봉쇄작전과 국군 철수작전에 기여했다. 이후 제2대 해군참모총장을 지냈다. ⓒ 국가보훈부 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 11월의 6.25전쟁영웅으로 선정된 제임스 R. 스톤 캐나다 육군 중령(1908~2005). 1951년 4월 가평전투에서 캐나다 프린세스 패트리샤 경보병연대 제2대대를 지휘하며 중공군의 거듭된 공격을 막아냈다. 이 부대는 전공을 인정받아 미국 대통령 부대표창을 받았다. ⓒ 국가보훈부 제공 관련사진보기

대한민국 해군 최초의 전투함인 백두산함을 국내로 들여오고 6.25전쟁에서 해상작전을 지휘했던 박옥규 해군 중장과, 중공군의 대규모 공세를 막아낸 가평전투의 캐나다군 지휘관 제임스 R. 스톤 중령이 '11월의 6.25전쟁영웅'으로 선정됐다.국가보훈부는 30일 박옥규(1901~1971) 중장과 제임스 R. 스톤(1908~2005) 중령을 '2026년 11월의 6.25전쟁영웅'으로 선정했다고 밝혔다.박 제독은 전쟁 초기 해상봉쇄와 국군 철수작전에 기여했고, 스톤 중령은 1951년 4월 가평전투에서 캐나다군을 지휘하며 중공군의 진격을 저지했다.박옥규 중장은 대한민국 해군이 창설될 당시 뛰어난 조함술을 갖춘 장교로 평가받았다.그는 대한민국 해군 최초의 전투함인 백두산함의 인수함장을 맡았다. 백두산함은 1949년 12월 미국 뉴욕항을 출발해 하와이를 거쳐 이듬해 4월 진해에 도착했다.박 중장은 이후에도 여러 군함을 인수하며 신생 해군이 전력을 갖추는 데 기여했다.6.25전쟁이 발발한 뒤에는 압록강함 함장으로 해상봉쇄작전을 수행했다.특히 중공군의 참전으로 유엔군이 철수하던 시기에는 함경북도 성진에 집결한 국군 제3사단과 수도사단 일부 병력이 바다를 통해 철수할 수 있도록 엄호했다. 국군이 병력을 보존하고 이후 전투를 이어가는 데 기여한 작전이었다.1953년 5월 제1함대사령관에 오른 박 중장은 동해·서해·남해전대 등을 지휘하며 유엔 해군과 함께 한반도 해상 통제작전을 수행했다. 국가보훈부는 이 같은 활동이 대한민국이 유리한 여건에서 휴전협상을 진행하는 데 기여했다고 평가했다.그는 같은 해 6월 제2대 해군참모총장에 취임해 전쟁 이후 해군의 조직과 전력을 정비했다. 1957년 중장으로 예편했으며, 정부는 그의 공훈을 기려 1954년 태극무공훈장을 수여했다.제임스 R. 스톤 중령은 캐나다 육군 프린세스 패트리샤 경보병연대 제2대대를 이끌고 6.25전쟁에 참전한 지휘관이다.그는 1950년 12월 캐나다 지상군 선발대를 이끌고 한국에 도착했다. 부산에 상륙한 제2대대는 밀양 일대에서 산악전 훈련을 받고 정찰 활동을 수행하며 전선 투입을 준비했다.이듬해 2월에는 유엔군의 킬러 작전에, 3월에는 리퍼 작전에 참가했다. 제2대대는 주요 고지를 점령하며 유엔군의 북진에 기여했고, 이 과정에서 쌓은 전투 경험은 뒤이어 한국에 파병된 캐나다 제25여단이 전선에 적응하는 데 도움이 됐다.스톤 중령이 지휘한 제2대대의 가장 대표적인 전공은 1951년 4월 가평전투에서 나왔다.당시 중공군은 대규모 춘계공세를 시작하며 유엔군 방어선을 돌파하려 했다. 스톤 중령은 제2대대를 가평 677고지에 배치했다.4월 23일부터 25일까지 중공군의 공격이 거듭됐고, 캐나다군은 고립된 상황에서도 진지를 지켜냈다.가평은 서울로 향하는 진격로와 연결되는 중요한 지역이었다. 캐나다군을 비롯한 영연방군이 이곳에서 중공군의 진격을 저지한 것은 유엔군 방어선의 붕괴를 막는 데 중요한 역할을 했다.스톤 중령이 지휘한 제2대대는 가평전투의 공로를 인정받아 캐나다 부대로서는 처음으로 미국 대통령 부대표창을 받았다.