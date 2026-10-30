총 대신 전파로 일제와 맞선 독립운동가

큰사진보기 ▲2026년 11월의 독립운동가로 선정된 문석준·성기석·홍익범 선생(왼쪽부터). 세 사람은 일제강점기 말 해외 단파방송을 통해 독립운동 소식과 국제정세를 국내에 전달했다. ⓒ 국가보훈부 제공 관련사진보기

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일제강점기 말, 일본의 패전 가능성과 해외 독립운동 소식을 몰래 듣고 국내에 전파했던 독립운동가 3명이 '11월의 독립운동가'로 선정됐다. 일제의 감시를 피해 단파수신기를 만들고 해외 방송 내용을 전달했던 이들은 결국 체포돼 옥고를 치렀으며, 이 가운데 2명은 고문 후유증으로 숨졌다.국가보훈부는 30일 문석준(1894~1944)·성기석(1920~1990)·홍익범(1897~1944) 선생을 '2026년 11월의 독립운동가'로 선정했다고 밝혔다.세 사람은 일제 말 해외 단파방송을 몰래 듣고 그 내용을 국내에 전파한 '단파방송 수신사건' 관련 독립운동가들이다.1940년 8월 <동아일보>와 <조선일보>가 강제 폐간되는 등 일제의 언론 통제가 강화되면서 국내에서는 해외 독립운동 소식과 전쟁 상황을 제대로 파악하기 어려워졌다.특히 태평양전쟁이 시작된 뒤 일제는 일본군에 불리한 전황이 알려지는 것을 막기 위해 외국 단파방송 청취를 엄격하게 통제했다. 외국인 선교사들이 가지고 있던 단파수신기까지 압수했다.하지만 일부 방송 기술자와 언론인, 민족운동가들은 일제의 감시를 피해 해외 방송을 들었다.당시 중국 충칭에서는 대한민국임시정부의 한국어 방송이 송출됐고, 미국의 소리(VOA) 방송도 해외 정세와 전쟁 소식을 전했다. 이들이 몰래 청취한 방송 내용은 국내의 다른 독립운동가들에게 전달됐다.해외에서 벌어지는 전쟁과 독립운동의 움직임을 알리는 일은 일제가 독점하던 정보의 통로를 깨뜨리는 활동이었다.그러나 1942년 12월 단파방송 청취 사실이 드러나면서 관련자들에 대한 대대적인 검거와 탄압이 시작됐다.문석준 선생은 역사학자이자 교육자였다. 일본 유학 시절부터 국내 강연 등을 통해 민족운동에 참여했고, 한국사 관련 저술도 남겼다.그는 미국의 소리 방송을 통해 알게 된 해외 독립운동 동향과 조선의 독립 가능성에 관한 소식을 국내 민족운동가들에게 전달했다.1943년 일제에 체포돼 징역 1년 2개월을 선고받았다. 이후 병보석으로 풀려났지만, 석방 다음 날 고문 후유증으로 숨졌다. 정부는 2017년 건국훈장 애국장을 추서했다.성기석 선생은 방송 기술을 독립운동에 활용했다.1940년 조선방송국 기술직으로 근무하던 그는 부속품을 직접 만들어 단파수신기를 제작했다. 이를 통해 중국 충칭에서 송출한 대한민국임시정부의 한국어 방송을 듣고, 그 내용을 국내 지인들에게 전달했다.여기에 그치지 않고 단파수신기 2대를 추가로 만들어 다른 사람들에게 제공했다. 해외 방송을 들을 수 있는 사람이 늘어나면서 독립운동 관련 정보도 더 널리 퍼질 수 있었다.성 선생은 1942년 체포돼 고문을 당하고 징역 2년을 선고받았다. 이후 광복을 맞아 출옥했다. 정부는 1990년 건국훈장 애족장을 추서했다.홍익범 선생은 미국 유학 시절부터 민족운동에 참여했으며, 귀국한 뒤 <동아일보> 기자로 활동했다.1940년 <동아일보>가 폐간된 뒤에는 경성방송국 관계자들을 통해 입수한 미국의 소리와 중국 충칭 방송 내용을 국내에 전달했다. 그가 소식을 전한 대상에는 민족주의 계열뿐 아니라 사회주의 계열 인사들도 포함돼 있었다.홍 선생은 1943년 체포돼 징역 2년을 선고받았다. 이후 서대문형무소에서 복역하다 고문 후유증으로 숨졌다. 정부는 1990년 건국훈장 애족장을 추서했다.단파방송 수신사건은 방송국 기술자들이 수신기를 만들고 해외 방송을 청취하면, 언론인과 민족운동가들이 그 내용을 다른 사람들에게 전달하는 방식으로 이뤄졌다.일제가 언론을 통제하고 해외 소식의 유입을 막으려 했지만, 단파방송은 국내와 해외 독립운동을 이어주는 통로가 됐다.국가보훈부는 이 사건이 일제의 정보 통제 속에서도 독립운동 소식과 국제정세를 알리고 광복에 대한 기대를 확산했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 조선어학회 사건과 함께 전시체제기 대표적인 항일 사건으로도 평가했다.