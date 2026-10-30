"DMZ를 세계 참전국과 남북전사자들의 국립묘지, 추모지대로 보존하자"

큰사진보기 ▲DMZ는 생태계가 우수한 공간이라는 의미를 넘어 전쟁으로 폐허됐던 자연이 스스로 회복되는 것을 전 세계가 지켜보는 희망의 공간이다. 숲이 된 DMZ 산악지대를 보여주는 최태영 국립생태원 연구위원. ⓒ 노현기 관련사진보기

"DMZ 전 구간은 수십만 명의 전사자들이 묻혀있습니다. 시체 위에 시체가 쌓여있는데 유해발굴은 한도 끝도 없습니다. 유해발굴을 할 것이 아니라 지금 이대로 DMZ전체를 국립묘지로 하고 추모지대로 보존해야 합니다."

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"DMZ의 가치는 단지 생태계의 우수성에 있지 않습니다. 파괴된 자연 스스로의 회복력을 전 세계가 지켜보며 희망을 찾았다는 점도 중요합니다."

큰사진보기 ▲임진강 여울에서 쉬고 있는 연천 두루미들. 두루미는 재두루미보다 늦게 오기에 올해는 아직 오지 않았다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"연천 율무농가 지원은 단순히 농업지원을 넘어 두루미 서식지와 DMZ생태계 보전을 위한 투자입니다."

큰사진보기 ▲율무 먹는 두루미는 연천에서만 볼 수 있는데 율무밭이 줄어들고 있다며 두루미 보호를 위해 농민들에게 투자해야 한다고 이수동교수는 주장했다. 율무를 먹고 있는 연천두루미. ⓒ 노현기 관련사진보기

"농업경관은 단순한 생산공간을 넘어 이동성 야생동물의 중요한 서식지입니다. 생물다양성과 지역사회가 공존하는 관리가 필요합니다."

"백령도에서 여기 토론회에 참석하기 위해 저는 이틀 전에 미리 와야했습니다. 날씨가 안 좋아 배가 못 뜰 거라고 해서 미리 나왔습니다. 육지로 나오는데 네시간 이상 배를 타야 합니다. 전문가들이 점박이물범 조사와 보호를 위해 백령도까지 오기 힘들지요. 정책적으로 주민들이 조사하고 보호할 수 있도록 해야 합니다."

덧붙이는 글 | DMZ와 민간인통제구역은 전쟁의 희생자들 피의 댓가로 지켜진 공간입니다. 우리가 성급히 이용하려고 하기보다 생태와 평화 그리고 뒷 세대를 위해 유보된 공간이 되었으면 좋겠습니다.

경기도가 주최하고 남북민간교류협의회가 주관한 2026 동북아 스마트 생태도시 국제세미나에서 국립생태원 최태영 연구위원이 제안한 내용이다.최태영 연구위원은 '한반도 평화생태협력 : DMZ에서 시베리아로'라는 주제로 10월 28일 고양에서 열린 국제세미나 '남북을 잇는 접경지역 야생동물' 전문가 세션에서 'DMZ 야생동물 보호의 의미'를 발표하며 이같이 말했다. 이 자리에서 그는 DMZ를 바라보는 새로운 시각을 제시했다.그는 한국전쟁 당시 치열한 고지전을 벌여 폐허가 된 DMZ가 73년이 지난 지금 어떻게 회복했는지를 비교해 보여줬다. 숲이 된 산악지대, 숲 한가운데 초지가 있는 평평한 지역, 과거 논이 자연습지로 변한 지역을 차례로 보여줬다. 국립생태원이 군과 협력해 2014년부터 시작한 DMZ 생태조사를 하면서 직접 촬영한 사진들이다.무인센서카메라를 설치 운용하면서 DMZ 내에 반달가슴곰과 사향노루가 사는 것도 처음 촬영했다. 사향노루는 뿔이 고급향수 재료여서 밀렵의 희생물이 돼 멸종위기가 된 동물이다. 최태영 연구위원은 서해 점박이물범, 저어새, 두루미, 사향노루, 반달곰을 DMZ가 살려낸 생명들로 꼽았다.점박이물범은 서해 바다를 회유하는 포유류이고, 저어새는 인천, 김포, 파주일대 강뻘과 주변 논에서 여름을 보내고 새끼를 키워 겨울에는 제주 남단과 그 아래 섬에서 겨울을 난다. 두루미는 시베리아 접경지역에서 여름을 나고 겨울에는 강화, 파주, 연천, 철원 등 DMZ까지만 내려온다. 재두루미나 흑두루미 같은 두루미들이 DMZ일대에서 먹이를 보충하고 더 남쪽으로 내려가는 것과 비교된다.자연 지형으로도 생태가 구분되는데 한북정맥 동쪽은 한강유역이면서 산악, 산림지대가 원시림으로 변화하는 중이며 산양, 사향노루, 반달곰 따위의 포유류가 살고 있다고 했다. 그에 비해 한북정맥 서쪽지역은 임진강유역으로 평지와 농경지이며 양서류와 철새들의 서식지이다.최태영 연구위원은 DMZ는 파괴된 자연이 스스로 회복력을 믿고 전 세계가 지켜보는 곳이며 우수하지 않은 곳도 계속 관찰이 필요하다고 했다. 그는 통일이나 평화정착 후에도 지뢰지대로 개발이 어려우니 '한시적인 장벽'이 필요하다고도 주장했다.그에 비해 민간인통제구역(CCZ)는 DMZ를 위한 완충지역이자 DMZ생태가 연장된 공간으로 일부 지역은 DMZ보다 우수하게 보전되고 산불도 적다. 그런데 철원, 연천, 파주 지역은 농경지가 많아 언제든 개발이 가능한 지역이라고 했다.또 DMZ남방한계선은 3중 철책이 있어 야생동물의 이동을 막고 있고, 북쪽은 없던 철조망을 치고 있는 현실이다. 전문가세션 진행을 맡았던 추장민 한국환경연구원 연구원은 남쪽은 개발하고 북한은 철조망을 쳐 DMZ를 위협하고 있는 것이 한반도 현실이라고 안타까워했다.전문가 세션에서 '연천DMZ 두루미 이동 모니터링'을 한 국립경상대 이수동 교수도 의미있는 제안을 했다. 강화, 파주, 연천, 철원의 토지피복도와 두루미류 서식을 10년 넘게 조사하면서 농작물에 따라 두루미류 삶이 어떻게 달라지는지 연구하고 있다. 이수동 교수에 따르면 지역별로 두루미들의 먹이가 다르다고 한다.강화 두루미는 갯벌에서 먹이 활동도하고 잠도 잔다. 콩게, 펄콩게 따위의 갯벌에 사는 작은 갑각류를 먹는데 갯벌은 잠자리로 써도 천적을 방어할 수 있다. 이에 비해 철원 두루미들은 무논이나 토교저수지에서 자고 논에서 볍씨를 먹는다. 파주 두루미들은 논에서 볍씨도 먹고 임진강에서 갯벌 생명이나 물고기도 먹고 잠은 임진강이나 DMZ 안에 있는 습지에서 잔다.헌데 연천 두루미들은 율무를 먹고 잠은 임진강 여울에서 잔다. 율무를 먹는 두루미들은 세계에서도 연천이 거의 유일하다고 한다. 문제는 율무 농사가 참깨나 들깨, 인삼 같은 작물들에 비해 소득이 적다 보니 율무밭 면적이 해마다 줄고 있는 것으로 조사됐다는 점. 두루미 먹이가 줄어들고 있다는 말이다.이런 상황에서 잠자리터는 보호를 하는데 먹이터를 보호하는 정책은 없다. 먹이터와 잠자리터가 동시에 보호돼야 두루미가 보호될 수 있다고 이수동 교수는 말한다. 이에 두루미 보호를 위해 연천 율무농가 지원이 필요하다고 이 교수는 말한다.이같은 주장은 기후환경정책과 에너지 전환 정책이 생물다양성과 서식지 기능을 함께 고려하는 정책이 필요하다는 전제에서 출발한다. 기후·환경·에너지 정책에 생태계 보전관점을 통합하는 관점을 가져야 한다는 것이다.이수동 교수는 강조했다. 접경지역에서 생태보전활동을 하고 있는 사례를 공유하는 시민사회세션에서 민간인통제구역과 백령도는 전문가들 조사에 한계가 있기 때문에 가까이 있는 환경단체나 지역 주민들이 조사 및 생태보호 활동을 할 수 있도록 지원하는 것이 필요하다는 주장도 나왔다.군부대에서 사전에 출입허가를 받아야 하고, 해뜨고 난 뒤에 들어가 해지기 전 나와야 하는 민간인통제구역도 전문가조사가 쉽지 않다. 곤충과 양서류는 야간조사가 반드시 필요한데 불가능하다. 이에 비해 파주환경운동연합은 10년 넘게 일 주일에 한 번씩 조사를 했고, 출입영농인들은 매일같이 민통선 안으로 농사지으러 간다.해마루촌, 통일촌, 대성동 주민들은 불켜진 집 유리창이나 가로등에 날아온 곤충을 밤에도 볼 수 있다. 멸종위기종 2급 애기뿔소똥구리도 해마루촌 가로등 불빛 아래 죽어있는 것을 발견해 채집까지 할 수 있었다. DMZ생태계 보전을 위한 투자의 관점에서도 민통선 지역 농업 지원을 해야 하는 이유다.