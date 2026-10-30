이 대통령 "우리 시대의 아버지, 최불암 선생님 기억하겠습니다"

큰사진보기 ▲한국의 아버지상을 대표해 '국민 아버지'로 불린 배우 최불암(본명 최영한)이 별세했다. 향년 87세. 30일 방송계에 따르면 최불암은 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료 중 29일 밤 10시께 세상을 떠났다. 사진은 2013년 1월 3일 연합뉴스와의 인터뷰에서 포즈를 취하는 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 30일 최불암 배우의 별세에 깊은 애도를 표하며 "우리 시대의 아버지로 오랜 세월 국민 곁을 지켜주신 선생님을 기억하겠습니다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 X(엑스)에 '우리 시대의 아버지, 최불암 선생님의 명복을 기원합니다'라는 제목의 추모 메시지를 올려 "연극 무대에서 출발해 '수사반장'의 박영한 반장과 '전원일기'의 김 회장으로 오랜 세월 국민의 사랑을 받아오신 선생님"이라고 했다. 이어 "정의를 지키는 형사로, 정겨운 아버지로 우리 곁에 함께해 주신 선생님의 모습은 오래도록 국민의 마음속에 남을 것"이라고 덧붙였다.이 대통령은 "'좋은 배우가 되려면 자신이 먼저 사람이 돼야 한다'는 말씀처럼, 선생님은 연기를 넘어 사람과 세상을 향한 따뜻한 마음을 보여주셨다"며 "사회의 그늘을 살피고 어려운 이웃의 아픔을 돌아보려 하셨던 선생님의 뜻을 깊이 새기겠다"고 했다.그러면서 "선생님께서 출연하신 작품 속 인자한 목소리와 호탕한 웃음소리가 여전히 생생하다"라며 "선생님, 부디 평안히 쉬십시오"라고 글을 맺었다.한성숙 국무총리도 X를 통해 "국민 아버지로 오랜 시간 우리와 함께했던 최불암 배우님이 별세하셨다"며 "고인의 연기 인생은 대한민국 문화예술사 자체였다"고 말했다.한 총리는 "연기활동뿐 아니라 취약계층 아동 및 난치병 아동 후원, 미아찾기 등 고인께서 생전 베푼 사랑은 우리 사회에 큰 귀감이 됐다"며 "국민의 마음을 따뜻하게 해주신 배우님의 모습을 국민과 함께 기억하겠습니다"고 했다.김민석 더불어민주당 대표는 X에 "위대한 연기자 최불암 선생님께 작별 인사드린다"며 "국민은 영원히 대한민국 수사반장으로, 양촌리 이장님으로, 한국인의 밥상을 안내하는 모두의 아버지, 할아버지로 기억할 것"이라고 말했다.김 대표는 "30년 전 영등포 국회의원 선거에서 '국보급 배우'인 선생님과 경쟁했던 것은 영광이었다"며 "경쟁하면서도 따뜻한 관계를 유지할 수 있음을 알려주셨다"고 회고했다. 이어 "선거가 끝난 후 제게 '국보급 정치인'이 되어달라고 당부해주신 덕담에 한참 못 미치지만 그 말씀 소중히 간직하겠다"며 "선거 후에도 뵐 때마다 참 반갑고 좋았다"고 했다.최불암 배우는 1996년 제15대 총선에서 신한국당 후보로 서울 영등포을에 출마했으나 낙선했고, 새정치국민회의 후보로 나선 김 대표가 당선됐다. 그는 앞서 1992년 정주영 현대그룹 명예회장이 창당한 통일국민당의 전국구 의원으로 14대 국회에 입성했고, 15대 총선 낙선 뒤 MBC <전원일기>로 연기에 복귀했다.언론 보도에 따르면, 최불암 배우는 지난 29일 밤 10시께 서울의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 숨을 거뒀다. 향년 87세. 지난해 3월 허리디스크 수술 후 거동이 불편해져 14년간 진행해 온 KBS 1TV <한국인의 밥상>에서 물러났고, 재활에 힘써왔으나 최근 건강이 급격히 나빠진 것으로 전해졌다.1939년(호적상 1940년) 인천에서 태어난 최불암 배우는 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔했다. 1967년 서울중앙방송(현 KBS) 특채 탤런트로 TV에 진출한 뒤 MBC <수사반장>의 박영한 반장, 22년간 방영된 <전원일기>의 양촌리 김 회장 등을 연기하며 '국민 아버지'로 불렸다.