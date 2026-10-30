영재원 대비반 대신, 새벽 1시에 공을 떨어뜨렸다

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"엄마, 영재교육원은 뭐 하는 데야?"

큰사진보기 ▲딸이 학교에서 받아 온 2027학년도 영재교육원 모집 안내문. ⓒ 백수경 관련사진보기

"응? 영재들 교육하는 데겠지."

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"그러니까 거기 가면 뭘 하냐고."

"나 이거 해 볼래. 근데 시험엔 뭐가 나와?"

"궁금한 걸 끝까지 따라가 보는 데 아닐까. 그건 우리 집 식탁에서도 해 볼 수 있더라."

덧붙이는 글 | 글에 소개한 '에브리 줄(Every Joule)'은 Techartist라는 이름으로 활동하는 개인 제작자가 만든 웹 책으로, 공교육에서 검증된 교재는 아닙니다. 별도의 가입이나 결제 없이 볼 수 있으며, 필자는 제작자와 아무 관계가 없습니다.

지난 29일 저녁, TV를 보는데 딸이 종이 한 장을 흔들며 물었다. 학교에서 받아 온 '2027학년도 영재교육원 초등 영재교육대상자 모집 안내(6학년)'였다.말해 놓고 보니 하나 마나 한 대답이었다. 딸도 그걸 아는 눈치였다.솔직히 나도 몰랐다. 우리 집과는 상관없는 단어라고 여겨 왔으니까. 지원할 생각도, 따로 준비해 본 적도 없었다. 딸 생각은 달랐다.아이를 재우고 휴대전화를 들어 검색창에 '영재교육원'을 쳤다.화면을 채운 건 '대비'라는 말이었다. 대비반, 기출 유형, 면접 준비. 지원하는 아이들은 언제부터 이걸 준비했던 걸까. 나만 모르고 있었던 걸까. 스크롤을 내릴수록 마음이 쪼그라들었다.더 보고 있기가 싫었다. 딸이 물은 건 시험에 뭐가 나오느냐였지, 어떻게 대비하느냐가 아니었다. 광고를 피해 '과학 창의력', '물리 개념'으로 검색어를 바꿔 가며 링크를 따라 들어갔다. 그러다 엉뚱한 화면 하나에서 손가락이 멈췄다.책상 위에 하얀 책이 펼쳐져 있다. 페이지에서 잉크 선으로 그린 발전소가 스르륵 일어선다. 거기서 나온 주황빛, 푸른빛이 전선을 타고 흐르더니, 맞은편 페이지의 전구에 불이 켜진다.영재원을 알아보다가 웬 팝업북인가 싶었다. 그런데 이상하게 눈을 뗄 수가 없었다.책 이름은 '에브리 줄(Every Joule)'. 에너지 단위 '줄(J)'에서 따온 이름이다. 종이책이 아니라 웹 브라우저에서 펼쳐지는 3D 책으로, 개인이 AI의 도움을 받아 만들었다. 영국 중등교육자격시험(GCSE) 물리의 '에너지' 단원을 열 개 장으로 나눠 담았는데, 우리로 치면 중3에서 고1 무렵 배우는 내용이다.열 개 장 가운데 '튀는 공은 왜 결국 멈출까'를 눌렀다. 첫 화면은 질문이었다. 공을 떨어뜨리면 처음 높이까지 다시 튀어 오를까?물리는 내게 공식으로만 남아 있다. 위치에너지는 mgh, 운동에너지는 2분의 1 mv². 시험 전날 외웠다가 시험이 끝나면 기가 막히게 빨리 잊어버리던 글자들이다. 질문은 쉬웠다. 당연히 아니다. 딸이 어릴 때 거실에서 던지고 놀던 공도 몇 번 튀다 결국 소파 밑으로 굴러 들어갔다. 그런데 화면이 다시 물었다. 그럼 처음 공이 갖고 있던 에너지는 어디로 갔을까? 이번엔 말문이 막혔다. 그냥 없어지는 거 아닌가. 나는 '사라진다'에 걸었다.틀렸다. 공은 튈 때마다 조금씩 낮아지다 멈췄지만, 에너지는 어딘가로 옮겨 가고 있었다. 화면은 그 에너지를 빛으로 보여 줬다. 높이에 담겨 있던 빛이 떨어지는 속도로 옮겨 갔고, 공이 바닥에 닿아 찌그러지는 순간 한데 모였다가 다시 튀어 올랐다. 그런데 튈 때마다 빛이 한 줌씩 바닥과 공 속으로 새어 나가 흩어졌다.종이 날개를 들추자 답이 나왔다. 에너지는 사라지지 않았다. 열과 소리가 되어 주변으로 흩어졌을 뿐이다. 문득 놀이터가 떠올랐다. 어린 딸을 그네에 태우면, 내가 등을 밀어 주지 않는 한 그네는 조금씩 낮아지다 멈췄다. 그네가 계속 높이 올랐던 건 내 손이 매번 잃은 만큼을 채워 줬기 때문이었다.새벽 1시, 마흔 넘은 엄마가 중3 물리 문제 하나를 틀리고 혼자 웃었다. 스무 해도 더 전에 외운 '에너지 보존 법칙'이 그제야 무슨 뜻인지 보였다.다시 안내문을 펼쳤다. 원서는 11월 4일부터 11일까지 영재교육종합데이터베이스(GED) 사이트에서 낸다. 전형료 4만 원을 가상계좌로 내야 접수가 끝나고, 담임 선생님은 아이의 영재행동특성 체크리스트를 따로 작성해 제출한다. 서울시교육청 산하 영재교육원 가운데 단 한 곳에만 지원할 수 있고, 최종 합격자 발표는 내년 2월이다.시험은 12월 5일 토요일 아침이다. 수학·과학·AI·정보·발명 분야 시간표를 따라가던 눈이 한 줄에서 멈췄다. 창의적 문제해결력 평가, 60분. 저녁엔 그냥 지나쳤던 말이었다. 여전히 나는 영재원에서 무엇을 가르치는지 다 알지 못한다. 하지만 새벽에 공 하나를 떨어뜨려 보며 짐작은 해 봤다. 먼저 생각해 보고, 직접 확인하고, 틀리면 왜 틀렸는지 들여다보는 것. 창의적 문제해결력이 꼭 거창한 데서 길러지는 게 아니라면, 아마 이런 데서 시작하지 않을까.원서는 내기로 했다. 준비는 하나도 안 했다. 그네를 밀어 주듯 뒤에서 이것저것 대비시켜 줄 수도 있겠지만, 이번엔 딸이 스스로 발을 굴러 보게 두고 싶다. 대신 내일은 식탁에 노트북을 펴 놓고 딸을 앉혀 볼 생각이다. 공이 다시 올라올지 물어보고, 딸이 뭐라고 답하는지 들어 볼 것이다. 엄마처럼 틀려도 괜찮다.딸에게 하나 마나 한 대답을 한 게 내내 마음에 걸렸었는데 이제야 해 주고 싶은 대답이 생겼다.