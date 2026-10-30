투병 중인 어머니 위해 약재 달이던 시절 떠올리며 쓴 시

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큰사진보기 ▲겨울나무에 자리 잡은 겨우살이겨울나무에 단단히 붙어 푸른빛을 잃지 않는 겨우살이 ⓒ Manfred Richter, Pixabay 관련사진보기

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손끝에 무엇이 젖은 채 붙어 있었는지

끝내 확인하지 않았다



불리지 않은 채 매달린 것들이

어디서부터 살아나기 시작했는지



- 시 <착생(着生)에 관하여> 중에서

원인이 닿기 전에

결과가 먼저 와 있었고



그 까닭을 묻지 않았다



흐르는 물은 너를 비켜 흘렀고

구름은 제 몸을 접어 잠시 지나갔다



붙들지 않아도 떨어지지 않는 것

떼어내려는 힘 없이 번지는 밀착

- 시 <착생(着生)에 관하여> 중에서

시 전문

착생(着生)에 관하여

송현준

손끝에 무엇이 젖은 채 붙어 있었는지 끝내 확인하지 않았다

불리지 않은 채 매달린 것들이

어디서부터 살아나기 시작했는지

설산의 흰빛이 그늘을 넓혀 갈 때

그 빛에 끝내 섞이지 않는 청색(靑色).

차가운 잎 하나

숨을 삼키듯 미세하게 떨리는 결

환대도 조건도 없었는데

이미 그 자리를 차지하고 있었다

원인이 닿기 전에

결과가 먼저 와 있었고

그 까닭을 묻지 않았다

흐르는 물은 너를 비켜 흘렀고

구름은 제 몸을 접어 잠시 지나갔다

붙들지 않아도 떨어지지 않는 것

떼어내려는 힘 없이 번지는 밀착

지속(持續)

끝내 답이 도착하지 않는 공백을 받아들인다

그 자리에 붙어 있고

푸른 흉터를 비켜

나만 홀로 빙벽을 건너간다

세월은 야속할 정도로 정직하게 흘러, 마침내 내 나이가 어머니의 옛 나이에 닿았다. 어머니가 처음 암이라는 청천벽력 같은 병을 마주했던 바로 그 나이다.그 나이가 되어서야 겨울나무 높은 가지에 매달린 식물 하나가 눈에 들어왔다. 겨우살이였다. 주변의 나무들은 잎을 떨구고 앙상한 가지를 드러냈지만, 겨우살이는 그 위에서 여전히 푸른빛을 간직하고 있었다. 차가운 겨울 풍경 속에서도 좀처럼 사라지지 않는 그 모습이 오래도록 눈에남았다.어쩌면 그 푸른빛은 지우고 싶어도 지워지지 않는 기억의 색깔인지도 몰랐다. 어머니가 병을 마주했던 시간, 그 곁에서 아무것도 해줄 수 없었던 자식의 마음이 겨우살이의 모습에 겹쳐 보였다.어머니가 암 투병을 하던 시절, 항암에 좋다는 겨우살이를 참 열심히도 사다 나르곤 했다. 겨울나무에 붙어 살아가는 그 식물이 어머니에게 조금이라도 도움이 되기를 바랐다. 무엇이든해드리고 싶었지만, 병 앞에서 자식이 할 수 있는 일은 생각보다 많지 않았다.어머니에게 가져갈 약재를 준비하고 달이는 일은 내가 할 수 있는 몇 안 되는 일이었다. 그때는그렇게라도 해야 무엇인가를 할 수 있다는 생각이 들었다. 어머니의 병이 나을 수 있다는 희망을 놓고 싶지 않았고, 그 마음으로 하루하루를 버텼다.최근 열린 2026년 월하백일장에서 동상을 받은 나의 시 <착생(着生)에 관하여>는 그 시절의기억과 오랫동안 마음에 남아 있던 감정에서 출발했다.그 시절 내 손끝에는 늘 무언가 젖은 채 묻어 있었다. 어머니를 위해 만지던 약재의 물기였을까.아니면 어머니 앞에서는 차마 흘리지 못하고 돌아서서 손등으로 훔쳐내던 눈물이었을까.나는 끝내 그것이 무엇이었는지 확인하지 않았다. 병이 찾아온 이유를 알 수 없었고, 앞으로 어떤 시간이 펼쳐질지도 알 수 없었다. 그저 어머니가 조금이라도 더 오래 곁에 계시기를 바랐다.어머니는 끝내 세상을 떠나셨다. 그렇게 시간이 흘렀지만, 그때의 기억은 내 안에서 좀처럼 떨어져 나가지 않았다.어머니가 떠난 뒤에도 슬픔은 사라지지 않았다. 억지로 떼어내려 할수록 오히려 더 깊숙이 남았다. 시간이 지나면 무뎌질 것이라 생각했지만, 어떤 기억은 시간이 흐른다고 해서 저절로 사라지지않았다.시의 제목인 '착생(着生)'은 다른 식물이나 물체에 붙어 살아가는 생태를 가리킨다. 겨우살이가겨울나무에 붙어 살아가는 모습처럼, 내게도 쉽게 떨어지지 않는 기억이 있었다. 어머니를 잃은슬픔은 어느새 내 삶에 붙어 함께 살아가는 감정이 되어 있었다.돌이켜보면 병은 원인을 이해할 시간도 주지 않은 채 우리 가족의 일상에 들어와 있었다. 왜 어머니에게 그런 일이 생겼는지, 왜 우리 가족이 그 시간을 지나야 했는지 묻고 싶었던 순간도 많았다. 하지만 모든 일에 답이 있는 것은 아니었다.시에서 말하는 '지속'은 슬픔을 극복했다는 의미가 아니다. 잊지 못하는 기억을 억지로 밀어내지않고, 내 삶의 일부로 받아들이는 일에 가깝다.어머니가 암을 마주했던 나이에 이른 지금, 나는 그때의 어머니를 조금 다른 마음으로 바라보게된다. 당시에는 미처 헤아리지 못했던 어머니의 두려움과 외로움이 이제야 조금씩 마음에 닿는다. 그렇다고 그 시간을 온전히 이해할 수 있는 것은 아니다. 어머니가 어떤 마음으로 하루하루를견뎌냈을지 생각할수록 오히려 알 수 없는 것들이 더 많아진다.어머니가 떠난 뒤에도 나는 살아가고, 어머니가 남긴 기억은 내 안에 남아 있다. 겨우살이가겨울나무에 붙어 있듯 그 기억도 내 삶에서 완전히 떨어져 나가지 않는다.이 시가 나만의 사별 기록으로만 남지는 않았으면 한다. 저마다의 마음에 지워지지 않는 상실을품고 살아가는 사람들이 있을 것이다. 누군가는 부모를 떠나보냈고, 누군가는 사랑하는 사람을잃었으며, 또 누군가는 설명할 수 없는 슬픔을 안고 계절을 건너고 있을 것이다.상실을 겪은 뒤에도 삶은 계속된다. 그렇다고 남겨진 사람이 반드시 슬픔을 이겨내야 하는 것은아닐 것이다. 때로는 그 기억을 품은 채 살아가는 것만으로도 충분하다.이제 어머니가 처음 암을 마주했던 그 나이에 이르렀다. 겨울나무의 높은 가지에 붙어 있던겨우살이를 한참 바라보았다. 예전에는 어머니에게 가져다드릴 약재로 보였던 식물이 이제는다른 모습으로 다가온다.어머니가 지나온 시간과 내가 지나온 시간이 그곳에서 잠시 겹쳐 보였다. 겨울나무는 잎을 떨구었지만, 그 위에 붙은 푸른 것은 여전히 살아 있었다.