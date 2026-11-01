쫄지 마십시오, 교육감이 지켜야 할 건 따로 있습니다

역사를 잊는 민족에게 미래가 있을까. 요즘 이 물음이 무겁게 다가온다. 우리가 어렵게 쌓아 온 역사 교육의 바탕이 정치권의 다툼 속에서 흔들리고 있기 때문이다. 무엇을 바탕으로 어떻게 가르칠 것인가를 논의해야 할 자리에, 누구를 강단에서 끌어내릴 것인가 하는 목소리가 커지고 있다.
황현필 소장의 역사 강연에서 터져나온 고함
지난 10월 28일 경기도교육청에서 열린 황현필 소장의 역사 강연은 이런 현실을 보여 주었다. 항일무장투쟁을 다룬 강연이 이어지는 동안 강연장에서 "중단하라"는 고함이 터져 나왔다. 강연에 반대하는 단체들은 교육감의 사퇴까지 요구했다. 교육청이 마련한 역사 강연이 정치적 다툼의 자리로 내몰린 것이다.
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강연자를 비판하는 일은 얼마든지 가능하다. 공공기관이 초청한 강사가 역사를 어떻게 바라보고 무엇을 말했는지 따져 보는 일도 필요하다. 그러나 비판하려면 뚜렷한 근거가 있어야 한다. 어떤 설명이 어떤 역사 자료와 어긋나는지, 무엇이 역사학계의 연구 결과와 다른지를 밝혀야 한다.
강연을 듣기도 전에 취소하라고 압박하거나 고함을 질러 강연을 방해하는 행동은 사람들에게서 배울 기회를 빼앗는 일이다. 현장 보도에서 특히 걱정스러운 대목은 '김일성'이라는 이름을 언급했다는 까닭만으로 강의를 사회주의 교육이라고 몰아붙였다는 점이다.
보도에 따르면, 황 소장은 강연에서 김일성의 전쟁 책임과 독재, 인권 탄압을 비판했고, 북한이 부풀려 알려 온 보천보 전투의 실상도 짚었다. 이런 설명까지 북한을 두둔하는 교육이라고 몰아붙인다면, 우리는 도대체 근현대사를 어떻게 가르칠 수 있겠는가.
역사 속 인물을 가르치는 일과 그 인물을 찬양하는 일은 다르다. 그 사람이 어느 때 어떤 일을 했는지 살피고, 잘한 일과 잘못한 일을 역사 자료에 비추어 따져 보는 힘을 기르는 것이 역사교육의 중요한 목표다. 이름조차 입에 올리지 못하게 하면 아이들은 역사를 스스로 판단하는 법을 배우기 어렵다. 누군가 정해 놓은 금지선만 외우게 될 뿐이다.
우리 독립운동의 역사에는 여러 사상과 노선이 있었다. 민족주의 계열도 있었고 사회주의 계열도 있었다. 서로 힘을 모으기도 했고 거세게 맞서기도 했다. 이처럼 얽히고 설킨 역사를 오늘날의 정치적 호불호에 맞춰 잘라 낸다면 독립운동의 참모습을 제대로 이해할 수 없다. 독립운동에 이바지한 공은 인정하되, 그 뒤에 저지른 잘못에는 엄하게 책임을 묻는 교육이 필요하다.
이명박 정부 때부터 이어진 역사교육 논쟁을 돌아보면, 이른바 뉴라이트의 역사관을 둘러싼 걱정도 이와 맞닿아 있다. 일본의 식민 지배 책임을 흐리거나 독립운동의 뜻을 깎아내리는 역사 서술에는 분명하게 문제를 제기해야 한다. 산업화로 이룬 성과를 가르치면서 독재의 폭력과 민주화를 위해 시민들이 치른 희생을 가볍게 다루어서도 안 된다. 우리 아이들에게는 역사 속 성취와 아픔을 함께 이해할 권리가 있다.
최근 초등학교 사회 교과서에서 동학농민혁명이 빠진 문제도 가볍게 넘길 수 없다. 보도에 따르면 초등학교 5학년 2학기 사회 검정교과서 여덟 종류 가운데 한 종류에서 동학농민혁명을 다룬 내용이 빠졌고, 교과서를 쓴 이들은 이를 고치고 보완하겠다고 밝혔다.
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모든 교과서에서 빠진 것은 아니지만, 동학농민혁명이 빠진 교과서로 배우는 아이들에게는 그 또한 배움의 빈자리다. 동학농민혁명은 백성이 스스로 역사의 주인으로 나섰던 사건이다. 썩은 권력과 질서에 맞서고 외세의 침략에 저항했던 사람들의 이야기는 우리 사회의 민주주의와 자주성을 이해하는 데 중요한 바탕이 된다.
이런 역사가 빠졌다면 왜 빠졌는지, 교과서를 살피고 인정하는 과정에서 무엇을 놓쳤는지 따져 보아야 한다. 지금 그 교과서로 배우는 아이들에게도 빠진 내용을 채울 학습 자료를 마련해 주어야 한다.
교육의 자율성은 검증과 책임으로 지키는 것
교육감이 져야 할 책임은 바로 이런 때 드러난다. 교육감은 아이들이 제대로 배울 수 있도록 돕고, 교사들이 전문성을 살려 가르칠 수 있는 여건을 마련해야 한다. 역사 교육을 둘러싸고 논란이 일어났을 때는 관련 자료를 공개하고 전문가들과 함께 살펴 그 까닭을 밝혀야 한다. 항의하는 목소리가 크다고 가르칠 내용을 바꾸는 일이 되풀이되어서는 안 된다.
안민석 교육감과 경기도교육청이 강연을 예정대로 연 결정도 이런 교육적 책임에 비추어 살펴볼 필요가 있다. 아울러 강연 내용에 잘못이 있다는 지적이 나오면 이를 공개적으로 따져 보고 바로잡아야 한다. 교육의 자율성은 잘못을 살피고 그 까닭을 밝힐 때 더욱 튼튼해진다.
황현필 소장도 이런 검증에서 예외일 수 없다. 이름난 강사든 대학교수든 교과서를 쓴 사람이든 같은 잣대로 살펴야 한다. 사실이 틀렸다면 고치고, 역사 해석이 다르다면 근거를 놓고 토론하면 된다. 그래야 역사교육을 지키자는 목소리도 시민들의 믿음을 얻을 수 있다.
교육이 정치에 치우치지 않아야 한다고 말하려면 그 뜻부터 깊이 생각해야 한다. 일본의 식민 지배가 왜 부당했는지, 독립운동이 왜 소중한지, 독재가 어떤 아픔을 남겼는지, 시민들이 민주주의를 지키려고 얼마나 애썼는지 가르치는 일은 공교육이 마땅히 해야 할 일이다. 이와 함께 서로 다른 역사 해석을 살펴보고 근거를 견주어 보는 기회도 넉넉히 마련해야 한다.
전국의 교육감들에게 당부한다.
"쫄지 마십시오. 근거 없이 딱지를 붙이고 강연을 방해하는 사람들 앞에서 교육감이 져야 할 책임을 내려놓지 마십시오. 충분히 살펴보고 마련한 교육이라면 그 뜻을 당당하게 밝히고 끝까지 책임져 주십시오. 항의를 받는 교사에게 혼자 해명하라고 떠넘기지 말고, 교육청이 함께 자료를 살피고 대응해 주십시오."
강연 하나가 취소되면 다음 강연자는 스스로 말을 삼가게 될 수 있다. 교사 한 사람이 움츠러들면 다른 교사들도 입을 다물게 될 수 있다. 그렇게 되면 가장 큰 손해를 보는 사람은 아이들이다. 교육감이 지켜야 할 것은 바로 그 아이들의 배울 권리다.
아이들이 동학농민군의 외침을 배우고, 독립운동가들이 걸어간 여러 길을 이해하며, 전쟁과 독재가 남긴 참상을 돌아보고, 민주주의를 일구어 온 시민들의 삶을 만날 수 있어야 한다. 그러면서 스스로 묻고 따져 보고 판단하는 힘을 길러야 한다. '역사를 잊는 민족에게 미래가 있는가'를 묻는 우리는 오늘 아이들이 역사를 배울 자리를 제대로 지키고 있는지도 함께 물어야 한다.
교육감들이 그 자리를 지켜 주십시오. 아이들의 배움 앞에서 당당해 주십시오.
덧붙이는 글 | - 글쓴이는 교육희망네트워크 상임대표/교육대개혁국민운동본부 공동운영위원장입니다.