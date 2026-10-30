"크다고 맛이 좋은 건 아니에요"... 밤장수의 한마디

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큰사진보기 ▲찐 밤을 반으로 잘라 커피 스푼으로 퍼내면 유실되는 밤도 적다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공주밤이라도 품종에 따라 가격이 다르다. 요즘 킬로당 5000원이 무난한 가격이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲엊그제 트럭에서 구입한 공주밤 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲공주밤을 삶았다. 20분 센불에서 삶고 10분 약불에 뜸을 들여야 한다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲밤을 찌면 더 진한 갈색으로 변한다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲찐 밤을 알뜰하게 퍼먹었다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

코로나19가 있기 전, 동네 지인의 "밤 따라가자"는 제안에 따라간 적이 있다. 밤나무 농장에서 땅에 떨어진 햇밤을 줍게 하는 체험 프로그램인데, 내 또래 참가자들이 많았다. 내가 밥 줍기에 선뜻 응한 것도 어릴 적 햇밤을 주운 추억 때문이다.초등학교에 들어갈 무렵, 우리 가족은 군에 계셨던 아버지 따라 자주 이사 했다. 그중 한 곳인 경기도 남양주는 밤나무골이 여러 군데 있어 가을이면 떨어지는 햇밤이 흔했다.학교를 오가며 어린 마음에 호기심이 발동했다. 낙엽과 수풀 속에 숨어 반짝반짝 빛나는 밤에 절로 손이 갔다. 운이 좋을 때는 주운 밤을 양쪽 주머니에 가득했다. 가져온 밤을 어머니는 세 든 사람들과 나누고 밤밥을 짓기도 했다.세월이 흘러 밤을 보면 가장 먼저 떠오르는 것 역시 밤 줍던 추억이다. 성장해서는 제사와 차례상에 올릴 밤을 치는 것(집안 어른들은 제수용 밤을 까는 걸 밤을 친다고 표현했다)은 장남인 내 몫이었다. 아버지로부터 보기 좋게 밤을 각지게 치는 걸 따로 배우기도 했다.추석 차례 후 제일 먼저 먹는 것도 생밤이었다. 생밤을 먹으면 건강해진다는 속설 때문이다. 한 번은 깐 밤을 먹다가 이가 깨지고 혀까지 깨무는 상처를 입었다. 조직이 단단한 밤에 당한 것이다. 이후 밤은 삶아 먹는 것으로 바꾸었다. 삶으면 맛이 달고 풍미도 살아난다.시장에서 파는 밤을 볼 때마다 사고 싶은 욕심을 내는 것도 밤 줍던 추억 덕분이다. 요즘 시장에 실한 밤을 자주 볼 수 있다. 지난달 추석 전후 좌판에 깔리기 시작했는데 가격은 지금이 가장 저렴한 것 같다.지난 9월 말경, 공주밤만 파는 좌판에서 옥광밤은 kg당 1만 5000원, 정안 햇밤은 8000원, 보통 밤은 5000원으로 다양했다. 외관은 비슷해도 품종에 따라 가격은 두 배까지 차이를 보였다. 그리고 상인들은 제수용 밤은 보통 큰 것을 쓰지만 크다고 맛도 좋은 것은 아니라고 일러주었다.엊그제 오후 6시경 길가 임대 간판이 붙은 빈 가게 앞에서 공주 밤을 파는 트럭 장수를 발견했다. 인연이 닿으려고 하는지 철수하려는 찰나 그에게 때깔 좋은 밤을 구입했다. 1Kg에 5000원인데 실하고 묵직해 두 개를 샀더니 주인은 고맙다고 함박웃음을 지었다.밤을 한때는 불에 굽기도 했지만 삶아 먹는 밤이 제일 맛있다. 20분 정도 센불에 끓인 후 10분 정도 약불로 뜸을 들이면 고소한 밤을 먹을 수 있다. 찐 밤은 온기가 있을 때 먹어야 풍미를 제대로 느낄 수 있다. 식으면 질감이 딱딱하고 고소함도 떨어진다.까먹을 때도 요령이 있다. 밤을 반으로 잘라 커피 스푼으로 파먹는 것이 가장 알뜰하게 먹는 방법이다. 껍질을 까먹을 때보다 유실되는 양도 훨씬 적다. 적게 먹어도 20알 정도는 기본이다. 우리 부부는 밤을 순식간에 먹어치웠다.어젯밤 우리 부부는 찐 밤으로 소꿉장난하듯 오붓한 시간을 보냈다. 밤이 다이어트에 좋다고 부추겼더니 아내는 평소보다 많이 먹었다. 2kg 찌고 남은 밤은 두세 봉지 나누어 냉동 보관해 겨울철 심심할 때 간식으로 꺼내 먹을 것이다.