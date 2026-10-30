바람이 이야기를 들려주는 섬, 사수도의 고요한 생명력

큰사진보기 ▲지난해 9월 완도군 어민들이 추자도 동쪽 사수도 해상의 관할권을 주장하는 제주도에 항의하는 대규모 해상 시위를 벌였던 모습. ⓒ 완도신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

그물에도 걸리지 않는 바람은 어디에서 와서 어디로 가는 것일까.어떤 날의 바람은 꽃잎을 어루만지는 손길처럼 부드러워 나뭇잎 사이를 지나며 작은 속삭임을 남기고, 잠든 숲을 깨워 먼 곳에서 날아온 새들의 날개를 가볍게 밀어준다. 그러나 같은 바람이 어느 날에는 나무를 뒤흔들고 잔잔한 바다를 뒤집는다. 검은 구름을 몰고 와 파도를 일으키며 평온했던 풍경을 낯선 얼굴로 바꾸어 놓는 바람은 다정하면서도 사납고, 아무것도 소유하지 않으면서 세상 곳곳에 흔적을 남긴다.바다도 그렇다. 햇살을 받아 반짝이는 물결은 마음의 근심을 내려놓게 할 만큼 평화롭지만, 폭풍이 다가오면 인간의 힘으로 감당하기 어려운 거대한 기세를 드러낸다. 생명을 품어 기르는 너른 품이면서 때로는 깊은 두려움의 근원이 되는 곳. 바람과 바다는 서로의 얼굴을 바꾸어가며 세상의 시간을 흐르게 한다.그 두 존재가 오랜 세월 만나고 헤어지는 곳에 섬이 있다.섬은 바다 위에 홀로 떠 있는 땅처럼 보이나 가만히 들여다보면 섬은 결코 혼자가 아니다. 바람이 숲을 지나고 파도가 바위에 부딪히며 햇빛이 나뭇잎 사이로 스미는 동안, 섬은 수많은 생명의 숨결을 받아들인다. 사람의 목소리가 들리지 않는 곳에서도 생명은 하루를 시작하고 저녁을 맞이하며 또 다른 아침을 기다린다. 사람의 눈길이 닿지 않는 시간에도 자연은 멈추지 않고, 그곳에 깃든 생명들은 저마다의 방식으로 삶을 이어간다.완도와 제주 사이의 바다에도 그런 섬 하나가 있다. 사수도다. 사수도는 장수도라는 이름으로도 불려 왔다. 사람이 살지 않는 이 작은 섬에는 마을도, 골목을 오가는 발소리도, 저녁밥 짓는 연기도 없다. 대신 바람이 숲을 지나고 파도가 해안의 바위를 두드리며 바닷새들이 하늘과 바다 사이를 오간다. 사람에게는 적막하게 보일지 모르지만 그곳의 시간은 결코 비어 있지 않다.사수도의 숲에는 까마귀쪽나무와 후박나무, 동백나무 같은 상록활엽수가 자란다. 나뭇가지에는 흑비둘기가 깃들고, 땅속에는 슴새가 굴을 파 보금자리를 마련한다. 낮 동안 먼바다에서 먹이를 찾던 슴새는 어둠이 내리면 섬으로 돌아온다. 바다와 숲, 하늘과 땅이 이어지는 이 작은 공간은 새들에게는 번식의 터전이자 다른 어느 곳으로도 대신할 수 없는 삶의 자리다.사수도는 흑비둘기와 슴새의 중요한 번식지로 보호받고 있다. 천연기념물로 지정해 보호하는 까닭은 풍경이 아름답기 때문만이 아니다. 이곳이 희귀한 새들의 삶을 이어주는 귀중한 터전이기 때문이다. 섬의 절벽과 숲, 땅속의 둥지들은 인간에게는 눈에 잘 띄지 않을지라도 생명에게는 세상의 전부일 수 있다.어쩌면 사수도에서 바람은 가장 오래된 이야기꾼인지도 모른다. 아침이면 잎사귀를 흔들어 새들의 잠을 깨우고, 한낮에는 바다를 건너온 숨결로 숲의 그늘을 식힌다. 해 질 무렵에는 붉은 하늘 아래 섬의 능선을 어루만지다가 밤이 찾아오면 파도 소리와 뒤섞인다. 바람은 누구에게도 자신의 이야기를 들려달라고 요구하지 않는다. 그저 지나가며 흔적을 남기고, 그 흔적을 읽을 수 있는 생명들에게 저마다의 언어를 건넨다.물론 바람은 언제나 다정하지만은 않다. 폭풍우가 몰아치면 파도는 절벽을 향해 거세게 달려들고, 숲의 나뭇가지는 몸을 낮춘다. 섬은 자신을 흔드는 힘 앞에서 말없이 견디는 듯 보인다. 폭풍이 지나간 뒤에도 바위는 그 자리에 남고, 나무는 다시 햇빛을 향해 잎을 펼치며, 새들은 돌아와 둥지를 살핀다. 이것은 폭풍을 정복한 영웅의 이야기가 아닌 자연의 거대한 흐름 속에서 다시 삶을 이어가는 존재들의 이야기다.무인도라는 말은 흔히 사람의 부재를 먼저 떠올리게 한다. 하지만 사람이 없다는 것이 생명도, 이야기도 없다는 뜻은 아니다. 오히려 사람의 발길이 닿지 않는 곳에서 다른 생명들의 시간이 얼마나 풍성하게 흐르는지 우리는 미처 헤아리지 못했을 뿐인지 모른다. 인간이 모든 공간의 중심일 필요는 없다. 때로는 한 걸음 물러나 다른 생명이 살아갈 자리를 남겨두는 것이 자연을 대하는 가장 깊은 예의일 수 있다.그렇다고 사수도가 인간의 흔적에서 완전히 자유로운 낙원인 것은 아니다. 과거 조사에서는 사람의 활동을 통해 유입된 것으로 추정되는 집쥐가 슴새의 번식에 피해를 주는 문제가 확인되기도 했다. 작은 섬의 생태계는 외부에서 들어온 작은 변화에도 크게 흔들릴 수 있다. 보호란 이름을 붙이는 데서 끝나지 않고, 불필요한 출입과 외래생물의 유입을 막고, 그곳에 기대어 살아가는 생명들의 시간을 지켜주는 실천으로 이어져야 한다.사수도를 지킨다는 것은 섬의 풍경을 보존하는 데 그치지 않는다. 바다 위 작은 땅이 얼마나 많은 생명의 삶을 떠받치는지, 인간의 눈에 잘 띄지 않는 존재를 보호한다는 일이 얼마나 세심한 책임을 요구하는지 생각하게 한다. 새들이 안전하게 돌아올 수 있도록 번식기를 존중하고, 작은 흔적 하나가 생태계 전체에 어떤 변화를 일으킬지 헤아리는 일. 자연을 사랑한다는 말은 때로 가까이 다가가는 것이 아니라, 멀리서 바라보고 물러서는 태도에서 완성된다.우리는 흔히 이름을 붙이고 선을 그어야 비로소 어떤 장소를 이해했다고 여긴다. 그러나 사수도의 가치는 이름과 경계만으로 다 설명되지 않는다. 숲속에서 들리는 날갯짓, 어둠을 뚫고 돌아오는 새들의 울음, 바위에 부서졌다 다시 밀려가는 파도에는 지도에 담기지 않는 시간이 흐른다. 그 시간을 헤아릴 때 비로소 섬은 단순한 땅이 아니라, 수많은 생명이 서로 기대어 살아가는 하나의 세계로 다가온다.우리가 그 세계를 온전히 이해하지 못하더라도, 이해하지 못한다는 이유로 가볍게 대할 수는 없다. 침묵하는 섬 앞에서 필요한 것은 소유의 언어만이 아니라, 함께 살아갈 자리를 남기는 겸손이다. 모든 것을 이해하고 통제하려는 마음을 내려놓을 때, 비로소 인간은 자신도 자연의 일부라는 사실을 깨닫게 된다.사수도는 우리에게 조용히 묻는다. 사람이 살지 않는 곳은 정말 비어 있는 곳인가. 인간의 목소리가 들리지 않는다고 해서 아무런 이야기도 흐르지 않는가. 바람은 섬을 지나고, 파도는 바위를 어루만지며, 새들은 돌아와 다음 세대를 기른다. 그 모든 일은 누군가의 허락이나 박수 없이도 계속된다.바람은 경계를 묻지 않는다. 바다는 지도 위에 그어진 선을 알지 못하고, 새들은 행정구역의 이름을 읽지 않은 채 하늘을 건넌다. 사수도를 둘러싼 시선과 생각은 서로 다를 수 있지만, 이 섬이 품은 생명의 가치를 지켜야 한다는 마음까지 달라질 이유는 없다. 섬과 바다를 바라보는 사람들의 생각이 어떠하든, 그곳에서 살아가는 생명들은 오늘도 자신에게 주어진 시간을 묵묵히 이어간다.사수도에는 사람이 살지 않는다. 그러나 바람이 살고, 숲이 숨 쉬며, 새들이 돌아오고, 바다가 쉼 없이 이야기를 건넨다. 어쩌면 가장 깊은 고요란 아무 소리도 없는 상태가 아니라, 우리가 아직 알아듣지 못한 수많은 생명의 목소리가 서로를 해치지 않고 공존하는 상태인지도 모른다.바람이 이야기를 들려주는 섬, 사수도. 그곳은 사람이 물러난 자리에서도 생명의 시간이 계속 흐르고 있음을 보여준다. 그리고 우리에게 묻는다. 우리가 바다에 그은 경계 너머에도, 함께 지켜야 할 세계가 있지 않느냐고. 그 질문은 사수도에만 머물지 않는다. 우리가 자연과 마주하는 모든 자리에서 되새겨야 할 물음이기도 하고, 그 가르침을 오래도록 마음에 새겨야 하는 이유이기도 하다.