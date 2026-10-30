완도 생활인구 정책, 얼마나 머무르냐가 중요하다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

인구감소와 지역소멸위기 대응의 패러다임이 바뀌고 있다. 주민등록 인구만으로는 지역의 활력을 도모할 수 없다는 인식 속에 '생활인구' 개념이 등장했다. 생활인구는 주민등록을 두고 살고있는 등록인구에 더해, 통근·통학·관광·휴양 등을 목적으로 방문하여 월 1회, 하루 3시간 이상 체류하는 사람을 포함한 개념이다. 이 중 등록인구가 아니지만 지역을 찾는 사람들이 체류인구다. 여기서 한 걸음 더 나아가면 관계인구는 거주하지는 않지만 지역을 반복해 찾고, 특산물을 소비하며, 지역 활동에 참여하고 애정을 갖는 사람들이다.세 개념의 관계는 단계적으로 이어진다. 방문으로 시작한 체류가 재방문과 소비를 통해 관계로 발전하고, 그중 일부가 정주로 전환될 때 비로소 인구감소 대응은 완성된다. 생활인구는 목적이 아니라 출발점이다. 방문객 수를 늘리는 양적 확대에만 멈추면 지역에 남는 것은 없다.이런 관점에서 지난 10월 22일 호남지방데이터청은 생활인구에 대한 지역민의 이해를 돕고 지방정부의 지역맞춤형 정책수립을 위한 기초자료를 제공하기 위하여 작성한 <2025년 전남 인구감소지역 생활인구 현황>을 발표했다.16개 군 지역 중 완도군에 대한 분석은 시사하는 바가 크다. 인구감소지역의 연평균 체류인구가 전년 대비 2.3% 감소한 가운데, 완도군은 5.0% 증가해 가장 높은 증가율을 기록했다. 평균 체류시간은 13.8시간으로 전남 평균 11.8시간보다 2시간 가까이 길어 1위였다. 숙박인구도 10.1% 늘었고, 저녁·심야 체류시간 역시 전남에서 가장 길었다. 완도를 찾는 발길이 늘고, 방문한 사람은 오래 머문다는 사실이 통계로 확인된 것이다. 이는 해양치유와 섬 관광, 수산물 미식이 결합한 완도만의 경쟁력이 수치로 드러난 셈이다.그러나 이 수치를 곧바로 지역경제의 성과로 해석해서는 안 된다. 체류인구 1인당 연평균 카드 사용액은 11만 원으로 전남 평균 12만 3천 원에 못 미친다. 전체 카드 사용액에서 체류인구가 차지하는 비중도 26.3%로 전남 평균 35.0%보다 8.7%나 낮다.카드 사용액 비중은 등록인구 규모와 소비구조의 영향을 함께 받으므로, 이를 두고 관광객이 지갑을 열지 않는다고 단정할 수는 없다. 완도는 섬 지형 특성상 당일·단기 이동 비용(선박 등)이나 등록인구 비율에 따른 착시가 있을 수 있으나, 소상공인 체감 경기와의 갭은 명확하다. 다만 체류인구 증가율과 체류시간이 가장 우수한 지역에서 소비지표만 낮은 것은, 늘어난 방문이 소상공인 매출과 주민 소득으로 얼마나 연결되고 있는지 반드시 점검해야 한다는 신호다.오래 머무는 것과 많이 쓰는 것은 다른 문제다. 선박 대기와 이동, 업무 목적의 체류시간이 길다면 상권에 미치는 효과는 제한적일 수밖에 없다. 숙박인구 10.1% 증가가 곧 숙박업 매출과 객실 점유율의 동일 폭 증가를 의미하지도 않는다. 월별 체류인구가 2월 약 9만 명에서 10월 약 24만 명까지 벌어지는 극심한 계절 편차도 풀어야 할 과제다. 무엇보다 현행 통계만으로는 방문객이 다시 오는지, 완도와 어떤 관계를 맺는지, 정착을 고민하는지까지는 알 수 없다.그렇다면 완도군이 해야 할 일은 명확하다.첫째, 소비의 지역 내 환류다. 전복·김·미역·다시마 등 지역 특산물을 음식점·전통시장·숙박업소·체험시설과 묶은 통합상품을 설계하고, 제휴 쿠폰과 지역사랑상품권·관광지 연계 할인 등 인센티브 제공으로 소비가 지역 안에서 돌게 해야 한다. 관광사업자가 지역 농수산물을 우선 구매하고 지역 주민을 고용하도록 유도해, 관광 수익이 지역에 남는 구조를 만들어야 한다.둘째, 체류의 연장이다. 해양치유 프로그램에 숙박·식사·해안 산책을 결합한 1박2일·2박3일형 체류 상품을 개발하고, 여객선 운항시간과 숙박 체크인·아웃, 관광 프로그램을 촘촘히 맞물리게 해 섬에서 하루 더 머물 이유를 만들어야 한다. 청산도·보길도·신지도 등 권역별 특성을 살린 섬별 테마 상품과 계절별 프로그램은 비수기 공백을 메우는 해법이 된다. 야간관광을 키우되, 교통안전과 환경보전, 주민의 일상권을 함께 살피는 균형이 전제되어야 한다.셋째, 관계와 정착으로의 전환이다. 재방문객·해양치유 이용자·향우·귀어 귀촌 관심자를 구분해 맞춤형 교류 프로그램을 운영하고, 워케이션과 어촌체험, 지역 프로젝트 참여 같은 장기 체류의 경로를 열어야 한다. 그러나 일자리와 주거·의료·교통·돌봄이 받쳐주지 않으면 관계인구는 정주인구로 이어지지 않는다. 생활인구 정책이 청년 정착·귀어 귀촌·수산업 정책과 한 몸으로 설계되어야 하는 이유다.이를 위해 성과의 잣대부터 바꿔야 한다. 방문객 수가 아니라 '체류인구 1인당 카드 사용액, 숙박 전환율, 3개월 내 재방문율, 지역 소상공인에게 귀속되는 소비 비중'을 핵심 지표로 삼아야 한다. 이렇게 생활 인구에 촛점을 맞추다보면, 소상공인과 수산물 생산자의 실질소득이 늘고, 당일 방문 중심 관광이 체류형으로 전환되며, 전복과 해조류 산업이 음식·숙박·체험과 결합해 새로운 일자리를 만든다.재방문객과 장기 체류자는 잠재적 소비자이자 협력자, 미래의 정착 희망자로서 인구감소 대응의 선택지를 넓혀준다. 객관적 데이터에 기반한 행정이 자리 잡으면 성과가 낮은 사업은 개선하고 효과가 큰 분야에 예산을 집중할 수 있다. 다만 이 모든 것은 저절로 오지 않는다.사업의 완성도와 주민 참여·민간 협력·교통 여건에 따라 결과는 달라진다. 완도는 이미 사람들이 찾아오는 곳임이 데이터로 증명됐다. 이제 '얼마나 많이 왔는가'라는 양적 확대에 머물러서는 안 된다. '얼마나 오래 머물고, 얼마나 쓰고, 얼마나 자주 돌아오며, 그중 얼마나 많은 사람이 완도와 오래 인연을 맺는가'가 더 중요하다. 방문의 양을 머무름의 질로, 머무름을 관계로, 관계를 삶의 터전으로 바꾸는 일. 그것이 완도 생활인구 정책이 가야 할 길이다.이승창 자유기고가