흠칫 놀란 최불암 선생과의 첫 만남... 그의 반응에 감동

PD 한다고 하면 (요즘은 '이전에 했다'고 하면) 으레 받는 질문이 "연예인들 많이 보셨어요?"다. 그때마다 하게 되는 떨떠름한 답이 "많이 보긴 하지요"다. 드라마나 예능과는 달리 교양 PD들은 자신의 프로그램 출연자가 아닌 한 기라성같은 연예인들을 회사 로비에서, 복도에서 '별 보듯' 지나칠 뿐인 경우가 많아서다.
그나마 최불암 선생은 거의 뵌 적이 없는데 딱 한 번 하루, 근접 거리에서 '수행'한 바 있다. IMF 시기 어느 불우이웃돕기 특별 생방송 조연출을 할 때 MC로 최불암 선생이 섭외됐기 때문이다.
분장실에서 "안녕하십니까 조연출 아무갭니다" 인사를 하다가 흠칫 놀란 건 '이 아저씨 뜻밖에 젊다'는 생각이 들었기 때문이다. <전원일기> 김회장을 22년을 봐서 그런가 최불암하면 고희를 넘은 영감님으로만 여기고 있었는데 이게 웬 홍안(紅顔)인가 싶을 만큼 피부도 탄력 넘치고 동작도 날렵하셨다. 물론 사람들은 거의 원로배우 대하듯 했지만 말이다.
그러고보니 1940년생, 내가 그분을 만났을 때 그분 나이는 지금의 내 나이와 대차가 없다. 내 나이 또래가 벌써 '국민 할아버지' 노릇을 하고 있었다면 기분이 좋았을지 나빴을지 궁금하다. 분장하시는 모습 보면서 나도 모르게 "어우 되게 젊어 보이십니다." 한 마디 했다가 예의 그 "파하~~~" 하면서 파안대소하는 모습에 얼마나 감동(?) 했는지 모른다. 아, 이 모습을 실물로 보다니.
배우 최불암과 떼려야 뗄 수 없는 <수사반장> 박반장
아마도 이분은 내가 TV라는 문명의 이기를 처음 접하고, 드라마라는 장르를 눈에 담았을 때 보았던 배우인지도 모른다. 몇 살인지도 모를 아이 때, 손바닥만한 TV 화면 안에서 '하얀 바바리' 입은 남자가 골목길에서 누군가에게 습격당해 쓰러져 기절했다가 깨어나는 장면을 보았다. 쓰러진 아저씨는 경찰, 때리고 도망간 놈은 도둑놈이라고 해서 착한 사람이 왜 맞아? 엄마한테 물었던 기억까지 선연하다. 그 아저씨가 '죽지' 않고 반창고 하나 붙이고 나온 모습에 들었던 안도감까지.
이 <수사반장> 첫 방송이 1971년이었으니 나의 사슴같은 어린 눈망울에 최불암 아저씨가 담긴 것도 드라마가 이미 본궤도에 올랐을 때였으리라. <수사반장>이 한국 최초의 수사극으로 알려져 있지만 그건 사실이 아니다. 1965년 TBC에서 <형사수첩>이 방영된 적이 있으니까 말이다. 하지만 1년 3개월만에 종영된 <형사수첩>과는 달리 <수사반장>은 18년이 넘게 방송됐고 '최초'를 넘어 한국 수사극의 대명사가 됐다. 그 주역이 '하얀 바바리'(흑백으로 보면 하얗게 보였다) 최불암 아저씨였다.
이른바 고도성장기라고 불리는 1970년대는 범죄가 급증하던 시기이기도 했다. 도시의 뒷골목과 사창가, 각종 천(川)변 등등은 '우범지대'로 불렸고 소매치기들이 날뛰었으며 가정집에도 좀도둑이 귀하지 않았다. 그 시절 밤손님이 집에 들어와 물건을 가져가거나 이불 같은 데 칼을 꽂고 갔다는 이야기는 꽤 흔한 화제였다. 그런 시기였으니 드라마 <수사반장>이 기획되기도 했을 것이다.
하지만 처음에는 별 인기를 끌지 못했고 일찍 막을 내리자는 이야기도 나왔지만 최불암을 비롯한 배우들은 자신들이 광고를 유치해 오면서까지 (격세지감은 이럴 때 쓰는 말인 듯) 드라마를 살리기 위해 노력했다고 한다. 그런 열정은 실제 경험에서도 왔을 것이다. 보다 더 리얼한 경찰의 모습을 그려내기 위해 출연진들은 진짜 경찰들과 함께 생활하거나 현장을 누비기도 했다. 최불암에게 도움을 준 이 가운데 한국 강력 수사계의 전설로 유명한 고(故) 최중락 총경도 있었다.
어느 날 새벽 최불암은 최중락 형사(당시)의 호출로 강남아파트촌으로 달려간다. 한창 위세 높게 올라가던 아파트 근처에서 한 소년이 얼어 죽어 있었다. 주머니에 든 건 5원짜리 동전 하나. 아이의 시신은 최불암이 갈 때까지도 비닐 한 장에 덮여 있었다고 한다. 콧물이 얼어붙은 소년은 죽어서도 춥게, 그리고 슬프게 맨몸을 드러내고 있었다. 가마니라도 구해 와서 소년을 덮어 준 건 최중락 형사였다. 어디선가 본 최중락 총경의 인터뷰에서 그는 구경 나온 사람들에게 소리를 질렀다고 한다.
"애가 이렇게 얼어죽었는데 담요 한 장 덮어줄 사람이 없었습니까? 당신들은 아이들 안 길러요?"
최불암은 그 사건을 자신이 아이들을 위한 봉사에 나선 계기로 꼽거니와, 그런 모습은 드라마 <수사반장>에서도 수시로 드러났다. 분노와 연민, 이해와 경멸이 여러 색깔로 엇갈리는 눈빛으로.
남아 있는 건 박반장과 형사들의 얼굴과 눈빛
그래서 그는 나에게, 아니 나외의 많은 사람들에게 탤런트가 아닌 그냥 '수사반장'으로 보였으리라. 최불암을 보고 지레 줄행랑을 치다가 엉뚱하게 잡혀 버린 운 나쁜 범죄자도 그랬을 것이다. 바람 나서 집 나간 남편 찾아 달라고 최불암에게 하소연한 아주머니도, 왜 <수사반장>처럼 범죄자를 인간적으로 대해주지 않느냐고 외치다가 무서운 형사 아저씨들한테 비오는 날 먼지 나도록 두들겨 맞은 초보 범죄자들도 그렇게 최불암을 바라보았으리라.
의외의 일이지만 수사반장을 그렇게 많이 봤지만 스토리 전편을 되살릴 만한 회차는 기억에 없다. 그저 남아 있는 건 박반장과 형사들의 얼굴과 눈빛들이다. 하자만 떠올려 보면 최인호의 소설 <지구인>의 모델이고, 이장호 감독 <그들은 태양을 쏘았다>의 모티브가 됐던 카빈총 강도살인 사건을 극화한 편을 들 수 있겠다.
감옥에서 만난 전과자들은 다들 가정을 꾸미고 열심히 살아보려고도 했으나 한탕의 꿈을 버리지 못하고 카빈총을 훔쳐 살인강도에 나선다(이 두 명을 연기한 것이 젊은 날의 임채무와 박근형이었다). 하지만 경찰의 수사망이 좁혀 오자 두 명은 자신의 가족들을 먼저 죽이고 자신들도 목숨을 끊는다. 그 중 한 명의 아내는 남편의 살기를 느끼고 몸을 피해 살아남았지만 아빠에게 반갑게 안긴 아들은 총을 맞고 죽었다.
이 사건을 재연한 드라마 속에서 범인들이 목숨을 끊은 뒤 경찰이 진입하고 박반장은 어수선한 현장을 살핀다. 그때 그 표정이 잊히지 않는다. 대사 없이 사방을 두리번거리고 하늘을 보았다가 운반되는 시신에 눈길을 주던 그 모습은 마치 이렇게 소리 없이 외치는 것 같았다. "흥분하지 않을 수 없다. 그러나 흥분만으로 치워버릴 일인가. 그 흉악의 성품에만 침을 뱉고 돌아서버릴 일인가(<동아일보> 1974년 7월29일)."
<수사반장>의 기운이 최불암에게만 쏠린다는 객쩍은 농담이 있었다. 기이하게도 그 드라마에 나왔던 형사들은 단명하거나 최불암보다 먼저 하늘로 갔다. 박반장 아래 있었던 서형사를 맡은 김호정은 내가 초등학생 때 죽었고, 그 뒤를 이어 투입된 남성훈도 환갑을 넘기지 못했다. 호랑이같은 조형사 조경환도 요즘은 희귀하지 않은 고희를 맞지 못했고, 최불암보다 세 살이나 위였으나 꼼짝없이 반장님을 모셔야 했던 김상순도 여든을 넘기지 못했다. 하다못해 1회 수사반장의 여경이었던 김영애도 세상에 없다. 2년 전 이제훈 주연으로 50년대 수사반장이 드라마로 나올 때 <수사반장> 팀은 사실상 최불암 하나였다.
최불암 아저씨가 왜 유머의 대상이 됐을까?
1990년대, 그러니까 최불암이 50대였을 때 그를 전 국민의 입에 오르내리게 만든 것은 '최불암 시리즈'였을 것 같다. 그때 최불암 시리즈를 들었을 때 진지하게 되물은 기억이 있다. "그런데 왜 최불암이냐? 왜 그 아저씨야?" 한 열 번쯤 물은 것 같다. 최불암 아저씨가 왜 유머의 대상이 됐을까? 친구들은 그냥 웃으면 되지 별 걸 다 물어본다고 웃기는 놈이라고 코웃음을 쳤지만 나는 참 궁금했다.
그때 한 친구가 이런 말을 했다.
"수사반장하고 전원일기 사이의 괴리감 뭐 그런 거 아닐까. 수사반장 최불암 아저씨하고 전원일기 김회장 대비만 해도 웃긴데, 다 권위 있는 아저씨들이잖아. 그걸 무너뜨려 버리니까 재밌는 거 아닐까."
그럴싸했다. 실험실에 침입했다가 'DANGER'를 보고 '앗 단 거다' 하고 들이마시고 캑 죽는 최불암, 슈퍼맨이며 무슨 맨들이 하늘을 나르고 점프를 할 때 '빅맨' 팬티 입고 옥상에서 뛰던 최불암, 지금 몇 시냐고 묻는 외국인 미녀에게 내 이름을 최불암 그러다가 신경질나서 또박또박 '왓 타임 이즈 잇 나우' 얼굴 앞에서 움츠러들며 '아임 소리 마이 네임이즈 불암최' 하는 최불암이 전혀 현실성은 없으나 자연스럽게 자동재생됐다.
나에게 드라마를 처음 알려준 '박반장' 아저씨의 명복을 빈다. 이제 천국에서 다시 '수사반장'을 꾸리시길.
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