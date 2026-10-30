흠칫 놀란 최불암 선생과의 첫 만남... 그의 반응에 감동

큰사진보기 ▲2021년 6월 10일 첫 정부 주관 행사로 열린 '제95주년 6.10만세운동 기념식' 당시의 모습. 배우 최불암씨가 독립유공자 심훈 선생이 순종의 국장이 준비되던 창덕궁 돈화문 앞에서 읊었던 시 '통곡속에서'를 낭독하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲수사반장의 최불암흑백으로 보면 저 바바리코트가 흰색으로 보였다 ⓒ MBC 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'국민 아버지' 최불암 배우 별세고 최불암 배우의 빈소가 30일 오전 서울 송파구 아산병원 장례식장에 마련됐다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"수사반장하고 전원일기 사이의 괴리감 뭐 그런 거 아닐까. 수사반장 최불암 아저씨하고 전원일기 김회장 대비만 해도 웃긴데, 다 권위 있는 아저씨들이잖아. 그걸 무너뜨려 버리니까 재밌는 거 아닐까."

큰사진보기 ▲전원일기 단체사진오늘 그 상가에 가고 싶어진다 ⓒ MBC 관련사진보기

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PD 한다고 하면 (요즘은 '이전에 했다'고 하면) 으레 받는 질문이 "연예인들 많이 보셨어요?"다. 그때마다 하게 되는 떨떠름한 답이 "많이 보긴 하지요"다. 드라마나 예능과는 달리 교양 PD들은 자신의 프로그램 출연자가 아닌 한 기라성같은 연예인들을 회사 로비에서, 복도에서 '별 보듯' 지나칠 뿐인 경우가 많아서다.그나마 최불암 선생은 거의 뵌 적이 없는데 딱 한 번 하루, 근접 거리에서 '수행'한 바 있다. IMF 시기 어느 불우이웃돕기 특별 생방송 조연출을 할 때 MC로 최불암 선생이 섭외됐기 때문이다.분장실에서 "안녕하십니까 조연출 아무갭니다" 인사를 하다가 흠칫 놀란 건 '이 아저씨 뜻밖에 젊다'는 생각이 들었기 때문이다. <전원일기> 김회장을 22년을 봐서 그런가 최불암하면 고희를 넘은 영감님으로만 여기고 있었는데 이게 웬 홍안(紅顔)인가 싶을 만큼 피부도 탄력 넘치고 동작도 날렵하셨다. 물론 사람들은 거의 원로배우 대하듯 했지만 말이다.그러고보니 1940년생, 내가 그분을 만났을 때 그분 나이는 지금의 내 나이와 대차가 없다. 내 나이 또래가 벌써 '국민 할아버지' 노릇을 하고 있었다면 기분이 좋았을지 나빴을지 궁금하다. 분장하시는 모습 보면서 나도 모르게 "어우 되게 젊어 보이십니다." 한 마디 했다가 예의 그 "파하~~~" 하면서 파안대소하는 모습에 얼마나 감동(?) 했는지 모른다. 아, 이 모습을 실물로 보다니.아마도 이분은 내가 TV라는 문명의 이기를 처음 접하고, 드라마라는 장르를 눈에 담았을 때 보았던 배우인지도 모른다. 몇 살인지도 모를 아이 때, 손바닥만한 TV 화면 안에서 '하얀 바바리' 입은 남자가 골목길에서 누군가에게 습격당해 쓰러져 기절했다가 깨어나는 장면을 보았다. 쓰러진 아저씨는 경찰, 때리고 도망간 놈은 도둑놈이라고 해서 착한 사람이 왜 맞아? 엄마한테 물었던 기억까지 선연하다. 그 아저씨가 '죽지' 않고 반창고 하나 붙이고 나온 모습에 들었던 안도감까지.이 <수사반장> 첫 방송이 1971년이었으니 나의 사슴같은 어린 눈망울에 최불암 아저씨가 담긴 것도 드라마가 이미 본궤도에 올랐을 때였으리라. <수사반장>이 한국 최초의 수사극으로 알려져 있지만 그건 사실이 아니다. 1965년 TBC에서 <형사수첩>이 방영된 적이 있으니까 말이다. 하지만 1년 3개월만에 종영된 <형사수첩>과는 달리 <수사반장>은 18년이 넘게 방송됐고 '최초'를 넘어 한국 수사극의 대명사가 됐다. 그 주역이 '하얀 바바리'(흑백으로 보면 하얗게 보였다) 최불암 아저씨였다.이른바 고도성장기라고 불리는 1970년대는 범죄가 급증하던 시기이기도 했다. 도시의 뒷골목과 사창가, 각종 천(川)변 등등은 '우범지대'로 불렸고 소매치기들이 날뛰었으며 가정집에도 좀도둑이 귀하지 않았다. 그 시절 밤손님이 집에 들어와 물건을 가져가거나 이불 같은 데 칼을 꽂고 갔다는 이야기는 꽤 흔한 화제였다. 그런 시기였으니 드라마 <수사반장>이 기획되기도 했을 것이다.하지만 처음에는 별 인기를 끌지 못했고 일찍 막을 내리자는 이야기도 나왔지만 최불암을 비롯한 배우들은 자신들이 광고를 유치해 오면서까지 (격세지감은 이럴 때 쓰는 말인 듯) 드라마를 살리기 위해 노력했다고 한다. 그런 열정은 실제 경험에서도 왔을 것이다. 보다 더 리얼한 경찰의 모습을 그려내기 위해 출연진들은 진짜 경찰들과 함께 생활하거나 현장을 누비기도 했다. 최불암에게 도움을 준 이 가운데 한국 강력 수사계의 전설로 유명한 고(故) 최중락 총경도 있었다.어느 날 새벽 최불암은 최중락 형사(당시)의 호출로 강남아파트촌으로 달려간다. 한창 위세 높게 올라가던 아파트 근처에서 한 소년이 얼어 죽어 있었다. 주머니에 든 건 5원짜리 동전 하나. 아이의 시신은 최불암이 갈 때까지도 비닐 한 장에 덮여 있었다고 한다. 콧물이 얼어붙은 소년은 죽어서도 춥게, 그리고 슬프게 맨몸을 드러내고 있었다. 가마니라도 구해 와서 소년을 덮어 준 건 최중락 형사였다. 어디선가 본 최중락 총경의 인터뷰에서 그는 구경 나온 사람들에게 소리를 질렀다고 한다."애가 이렇게 얼어죽었는데 담요 한 장 덮어줄 사람이 없었습니까? 당신들은 아이들 안 길러요?"최불암은 그 사건을 자신이 아이들을 위한 봉사에 나선 계기로 꼽거니와, 그런 모습은 드라마 <수사반장>에서도 수시로 드러났다. 분노와 연민, 이해와 경멸이 여러 색깔로 엇갈리는 눈빛으로.그래서 그는 나에게, 아니 나외의 많은 사람들에게 탤런트가 아닌 그냥 '수사반장'으로 보였으리라. 최불암을 보고 지레 줄행랑을 치다가 엉뚱하게 잡혀 버린 운 나쁜 범죄자도 그랬을 것이다. 바람 나서 집 나간 남편 찾아 달라고 최불암에게 하소연한 아주머니도, 왜 <수사반장>처럼 범죄자를 인간적으로 대해주지 않느냐고 외치다가 무서운 형사 아저씨들한테 비오는 날 먼지 나도록 두들겨 맞은 초보 범죄자들도 그렇게 최불암을 바라보았으리라.의외의 일이지만 수사반장을 그렇게 많이 봤지만 스토리 전편을 되살릴 만한 회차는 기억에 없다. 그저 남아 있는 건 박반장과 형사들의 얼굴과 눈빛들이다. 하자만 떠올려 보면 최인호의 소설 <지구인>의 모델이고, 이장호 감독 <그들은 태양을 쏘았다>의 모티브가 됐던 카빈총 강도살인 사건을 극화한 편을 들 수 있겠다.감옥에서 만난 전과자들은 다들 가정을 꾸미고 열심히 살아보려고도 했으나 한탕의 꿈을 버리지 못하고 카빈총을 훔쳐 살인강도에 나선다(이 두 명을 연기한 것이 젊은 날의 임채무와 박근형이었다). 하지만 경찰의 수사망이 좁혀 오자 두 명은 자신의 가족들을 먼저 죽이고 자신들도 목숨을 끊는다. 그 중 한 명의 아내는 남편의 살기를 느끼고 몸을 피해 살아남았지만 아빠에게 반갑게 안긴 아들은 총을 맞고 죽었다.이 사건을 재연한 드라마 속에서 범인들이 목숨을 끊은 뒤 경찰이 진입하고 박반장은 어수선한 현장을 살핀다. 그때 그 표정이 잊히지 않는다. 대사 없이 사방을 두리번거리고 하늘을 보았다가 운반되는 시신에 눈길을 주던 그 모습은 마치 이렇게 소리 없이 외치는 것 같았다. "흥분하지 않을 수 없다. 그러나 흥분만으로 치워버릴 일인가. 그 흉악의 성품에만 침을 뱉고 돌아서버릴 일인가(<동아일보> 1974년 7월29일)."<수사반장>의 기운이 최불암에게만 쏠린다는 객쩍은 농담이 있었다. 기이하게도 그 드라마에 나왔던 형사들은 단명하거나 최불암보다 먼저 하늘로 갔다. 박반장 아래 있었던 서형사를 맡은 김호정은 내가 초등학생 때 죽었고, 그 뒤를 이어 투입된 남성훈도 환갑을 넘기지 못했다. 호랑이같은 조형사 조경환도 요즘은 희귀하지 않은 고희를 맞지 못했고, 최불암보다 세 살이나 위였으나 꼼짝없이 반장님을 모셔야 했던 김상순도 여든을 넘기지 못했다. 하다못해 1회 수사반장의 여경이었던 김영애도 세상에 없다. 2년 전 이제훈 주연으로 50년대 수사반장이 드라마로 나올 때 <수사반장> 팀은 사실상 최불암 하나였다.1990년대, 그러니까 최불암이 50대였을 때 그를 전 국민의 입에 오르내리게 만든 것은 '최불암 시리즈'였을 것 같다. 그때 최불암 시리즈를 들었을 때 진지하게 되물은 기억이 있다. "그런데 왜 최불암이냐? 왜 그 아저씨야?" 한 열 번쯤 물은 것 같다. 최불암 아저씨가 왜 유머의 대상이 됐을까? 친구들은 그냥 웃으면 되지 별 걸 다 물어본다고 웃기는 놈이라고 코웃음을 쳤지만 나는 참 궁금했다.그때 한 친구가 이런 말을 했다.그럴싸했다. 실험실에 침입했다가 'DANGER'를 보고 '앗 단 거다' 하고 들이마시고 캑 죽는 최불암, 슈퍼맨이며 무슨 맨들이 하늘을 나르고 점프를 할 때 '빅맨' 팬티 입고 옥상에서 뛰던 최불암, 지금 몇 시냐고 묻는 외국인 미녀에게 내 이름을 최불암 그러다가 신경질나서 또박또박 '왓 타임 이즈 잇 나우' 얼굴 앞에서 움츠러들며 '아임 소리 마이 네임이즈 불암최' 하는 최불암이 전혀 현실성은 없으나 자연스럽게 자동재생됐다.나에게 드라마를 처음 알려준 '박반장' 아저씨의 명복을 빈다. 이제 천국에서 다시 '수사반장'을 꾸리시길.