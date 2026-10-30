마차도 "미국, 2027년 대선 실시 제안"…귀국 후 첫 공개 발언

큰사진보기 ▲베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도 ⓒ 마차도 엑스 관련사진보기

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베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도는 29일(현지시간) 미국이 내년 대통령 선거 실시를 제안했다고 밝혔다고 <로이터통신>이 보도했다. 지난 25일 귀국한 뒤 처음 내놓은 본격적인 공개 발언이다.마차도는 이날 카라카스 기자회견에서 "마코 루비오 국무장관이 민주적 전환을 향한 단계별 절차를 제시했고, 이는 2027년에 대선이 치러질 것임을 분명히 한다"고 말했다. 그는 자격이 있는 모든 베네수엘라인이 향후 선거에서 투표할 수 있도록 하겠다고 덧붙였다.마차도는 도널드 트럼프 대통령과 루비오 장관에게 마두로 축출에 기여한 데 대해 감사를 표했다. 그는 양국 관계가 "상호 존중"에 기반한다고 평가했다. 다만 트럼프 대통령이 지난 1월 마차도가 즉각 나라를 이끌 만큼 지지 기반이 충분하지 않다고 말한 것, 이번 주 베네수엘라가 미국의 51번째 주가 될 수 있다고 언급한 것에 대한 질문에는 답을 피했다.<로이터통신>은 마차도의 귀국이 지난 1월 급습 작전으로 마두로 당시 대통령을 체포한 트럼프 행정부와의 관계를 긴장시킬 수 있다고 전했다. 미국 정부는 노벨 평화상 수상자인 마차도가 베네수엘라에 있을 모든 권리가 있다는 입장이지만, 트럼프 대통령은 델시 로드리게스 임시 대통령을 칭찬하기도 했다. 미 행정부가 지지하는 로드리게스 정부와 야권 단체 간 선거관리위원회·대법원 개편 협상에는 마차도의 '벤테 베네수엘라' 운동이 포함돼 있지 않다.루비오 장관은 마차도가 귀국한 26일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 마차도의 안전한 귀국이 "미국이 지원하는 화해 협상의 직접적 결과"라고 밝혔다. 그는 "이 협상을 통해 이미 수백 명의 정치범이 석방됐고 수백 명의 야권 인사가 망명지에서 돌아왔다"고 말했다. 이어 "모든 정치 주체가 이 협상을 지지하기를 기대한다"며 "이 협상은 베네수엘라가 30년 만에 맞은 최고의 기회"라고 강조했다.미 의회에서도 환영 목소리가 이어졌다. 척 슈머 상원 민주당 원내대표(뉴욕)는 27일 엑스에 올린 글에서 마차도의 귀국을 "베네수엘라 국민이 오랫동안 기다려 온 순간"이라고 환영하며 "베네수엘라 국민은 자신들의 대통령을 선출할 권리가 있다. 지체할 시간이 없다"고 강조했다.마차도는 로드리게스 임시 대통령이 이날 앞서 선거를 지지한 데 대해 환영 의사를 밝혔다. 그러면서 민주주의로의 복귀를 돕는 이들에게는 보장이 필요하다며 과도기 정의 절차와 진실위원회, 국가보안군 개편이 필요하다고 말했다.경제 분야에서는 투명한 계약, 공공 사업의 공개 입찰, 국제 중재가 필요하다고 강조했다. 로드리게스 임시 정부는 미국의 지원 아래 석유·가스·광업 분야 여러 기업과 계약을 맺었다. 여기에는 북미 기업 '노스아메리칸 블루 에너지 파트너스(NABEP)'가 베네수엘라 17개 유전의 생산물을 수출하도록 한 미국 정부와의 계약이 포함된다.마차도는 자신이 보지 못한 NABEP 계약이 "베네수엘라 사회가 원하는 투명성 수준을 분명히 반영하지 못한다"고 지적했다. 이 회사 최고경영자(CEO) 알레한드로 베탕쿠르트가 문제라는 취지다.베탕쿠르트는 미국, 스페인, 스위스에서 자금세탁 등과 관련해 조사받았으나 기소된 적은 없다.마차도는 "합법적으로 체결된 모든 계약은 존중될 것"이라면서도 일부 계약은 "우리가 제시할, 훨씬 더 나은 새 조건으로 바뀔 수 있다"고 말했다. 또 막대한 부채 관리와 시급한 인도적 수요에 대응하기 위해 국제통화기금(IMF)과의 합의가 필요하다고 했다.마차도는 정치범 석방이 민주주의 회복의 핵심이라고 강조했다. 그는 귀국 이틀 뒤인 27일 2024년 대선 뒤 체포돼 18개월간 구금됐던 변호사 페르킨스 로차를 찾았다. 로차는 현재 가택연금 상태로 사면 신청은 거부됐다.59세인 마차도는 올해 여러 차례 귀국 시도가 무산된 끝에 돌아왔다. 그는 2024년 대선에서 출마를 금지당했으나, 당시 야권이 제시한 집계에서는 대리 후보가 압승한 것으로 나타났다. 그러나 베네수엘라 정부 기관들은 마두로를 지지했다.마차도의 귀국으로 미국이 주도하는 베네수엘라 민주화 전환 구도에 야권 최대 인사가 변수로 떠오른 가운데, 2027년 대선 실시 방침에는 공감하면서도 협상 참여와 계약 투명성을 둘러싼 미국·마차도 간 온도차가 향후 전환 과정의 불확실성으로 작용할 전망이다.