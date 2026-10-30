민주당 노인위원장 선거 '임명장 논란'

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더불어민주당 전국 상설위원장 선거를 앞두고 전국노인위원장 선거에 출마한 후보 측이 당원들에게 '임명장' 형태의 홍보물을 발송해 논란이 일고 있다.29일 당내 관계자 및 제보에 따르면, 전국노인위원장 선거에 출마한 A 후보 측은 만 65세 이상 투표권이 있는 대의원들에게 '풀뿌리 대의원 임명장'이라는 제목의 모바일 임명장과 블로그 링크를 발송했다.임명장을 보면 민주당 중앙당 명의로 '김대중 노무현 대통령의 위대한 뜻을 이어받아 민주주의의 튼튼한 뿌리가 되 주신 귀하를 더불어민주당 풀뿌리 대의원으로 임명한다는 글귀가 들어 있다. 해당 임명장이 중앙당의 정식 승인 여부를 놓고 논란이다.문제를 제기한 당 관계자는 "중앙당의 공식 승인을 받아 발급·발송된 문서처럼 오인될 소지가 크다"며 "발급 권한과 과정에서 절차적 정당성을 지켰는지 확인해야 한다"고 주장했다.이에 대해 민주당 중앙당 측은 다른 언론과의 인터뷰에서 "사실관계를 확인한 뒤 선거 규정 위반 여부를 판단해 보겠다"는 입장을 밝혔다. 이에 따라 중앙당 선거관리위원회가 해당 문서의 발송 경위나 당규 위반 여부에 대해 어떤 결론을 내놓을지에 관심이 쏠리고 있다.