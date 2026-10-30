김정은, '저격수' 600㎜ 방사포 사격 참관... 무인기·순항미사일도 동원

큰사진보기 ▲북한이 '저격수'라고 명명한 초정밀 600㎜ 대구경 방사포 전투사격을 진행했다고 조선중앙통신이 30일 보도했다. 전투사격은 전날인 29일 진행됐으며, 김정은 국무위원장과 딸 주애, 부인 리설주 등이 참관했다. 2026.10.30 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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북한이 김정은 국무위원장 참관 아래 '저격수'로 불리는 600㎜ 초대형 방사포의 전투사격을 처음으로 공개했다. 김 위원장은 무인기와 인공지능(AI) 기술을 활용한 무기체계 개발을 최우선 과제로 추진하라고 지시했다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 30일 김 위원장이 전날 열린 '무인항공기술발전-2026' 전시회에 참석해 각종 무기체계를 둘러보고 전투사격을 참관했다고 보도했다.신문에 따르면 이번 전시회에는 전략·작전전술급 다목적 무인기와 자폭무인공격기 등 북한이 개발한 무인항공기들이 전시됐다. 행사에는 당·정·군 고위 간부와 군수공업 분야 과학자, 기술자들이 참석했으며, 김 위원장의 부인 리설주 여사와 딸 주애도 동행했다.김 위원장은 연설에서 무인기 분야의 우위를 확보하는 것은 현대전의 변화에 대응하기 위한 필수적인 선택이라며 무인항공기술 개발을 더욱 강화해야 한다고 강조했다.특히 김 위원장은 "힘이 곧 평화이고 평화는 힘으로만 담보된다"고 주장하면서 무인항공기술과 국방 AI 분야에서도 성과를 내야 한다고 주문했다.또 무인무기가 현대전의 주요 전투수단으로 떠오르고 있다는 점을 강조하며 관련 핵심 기술의 고도화와 인공지능화, 작전능력 향상을 군 현대화의 최우선 과제로 계속 추진하라고 지시했다.전시회가 끝난 뒤에는 무인기와 순항미사일, 방사포 등을 동원한 공격 시범이 진행됐다.북한은 전술자폭무인공격기와 다목적무인기, 순항미사일이 섬에 설치된 표적을 모두 명중시켰다고 주장했다. 특히 '저격수'라는 이름의 초정밀 600㎜ 대구경 방사포가 처음으로 공개 전투사격을 실시했으며, 이를 통해 무기체계의 신뢰성이 검증됐다고 선전했다.이번 사격은 우리 군이 전날 탐지한 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련된 것으로 보인다.합동참모본부는 29일 낮 12시 30분께 북한 강원도 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 10여 발을 포착했다고 밝혔다. 이들 미사일은 약 250㎞를 비행했으며, 한미 정보당국은 정확한 제원을 분석하고 있다.600㎜ 초대형 방사포는 북한이 개발한 장거리 정밀타격 무기로, 일반적인 방사포보다 구경이 크고 유도 기능을 갖추고 있다. 비행 특성이 탄도미사일과 비슷해 우리 군도 발사 상황을 탄도미사일 탐지·추적 체계로 감시하고 있다.북한은 그동안 600㎜ 방사포에 전술핵탄두를 탑재할 수 있다고 주장해 왔다. 이번에는 '저격수'라는 명칭을 내세워 정밀타격 능력과 실전 운용 능력을 과시한 것으로 풀이된다.이번 공개 사격은 북한이 600㎜ 방사포의 전방 배치를 추진할 가능성이 제기된 가운데 이뤄졌다는 점에서도 주목된다.국가정보원은 29일 국회 정보위원회 국정감사에서 북한의 600㎜ 초대형 방사포 전방 배치 가능성을 주시하고 있다고 보고했다. 이 무기가 전방에 배치되면 수도권을 비롯한 남한 주요 군사시설에 대한 북한의 장거리 타격 위협이 커질 수 있다.북한이 이번 행사에서 무인기와 순항미사일, 초대형 방사포를 한꺼번에 공개한 것은 다양한 공격수단을 결합한 전투능력을 과시하려는 의도로 해석된다. 특히 김 위원장이 무인기와 국방 AI 개발을 거듭 강조했다는 점에서 앞으로도 관련 무기체계의 개발과 시험을 확대할 가능성이 있다.