김정은, '저격수' 600㎜ 방사포 사격 참관... 무인기·순항미사일도 동원

[기사 보강 : 30일 오전 8시 25분]
북한이 김정은 국무위원장 참관 아래 '저격수'로 불리는 600㎜ 초대형 방사포의 전투사격을 처음으로 공개했다. 김 위원장은 무인기와 인공지능(AI) 기술을 활용한 무기체계 개발을 최우선 과제로 추진하라고 지시했다.
북한 노동당 기관지 <로동신문>은 30일 김 위원장이 전날 열린 '무인항공기술발전-2026' 전시회에 참석해 각종 무기체계를 둘러보고 전투사격을 참관했다고 보도했다.
신문에 따르면 이번 전시회에는 전략·작전전술급 다목적 무인기와 자폭무인공격기 등 북한이 개발한 무인항공기들이 전시됐다. 행사에는 당·정·군 고위 간부와 군수공업 분야 과학자, 기술자들이 참석했으며, 김 위원장의 부인 리설주 여사와 딸 주애도 동행했다.
김 위원장은 연설에서 무인기 분야의 우위를 확보하는 것은 현대전의 변화에 대응하기 위한 필수적인 선택이라며 무인항공기술 개발을 더욱 강화해야 한다고 강조했다.
특히 김 위원장은 "힘이 곧 평화이고 평화는 힘으로만 담보된다"고 주장하면서 무인항공기술과 국방 AI 분야에서도 성과를 내야 한다고 주문했다.
또 무인무기가 현대전의 주요 전투수단으로 떠오르고 있다는 점을 강조하며 관련 핵심 기술의 고도화와 인공지능화, 작전능력 향상을 군 현대화의 최우선 과제로 계속 추진하라고 지시했다.
'저격수' 600㎜ 방사포 첫 공개 사격... 전방 배치 가능성도 주목
전시회가 끝난 뒤에는 무인기와 순항미사일, 방사포 등을 동원한 공격 시범이 진행됐다.
북한은 전술자폭무인공격기와 다목적무인기, 순항미사일이 섬에 설치된 표적을 모두 명중시켰다고 주장했다. 특히 '저격수'라는 이름의 초정밀 600㎜ 대구경 방사포가 처음으로 공개 전투사격을 실시했으며, 이를 통해 무기체계의 신뢰성이 검증됐다고 선전했다.
이번 사격은 우리 군이 전날 탐지한 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련된 것으로 보인다.
합동참모본부는 29일 낮 12시 30분께 북한 강원도 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 10여 발을 포착했다고 밝혔다. 이들 미사일은 약 250㎞를 비행했으며, 한미 정보당국은 정확한 제원을 분석하고 있다.
600㎜ 초대형 방사포는 북한이 개발한 장거리 정밀타격 무기로, 일반적인 방사포보다 구경이 크고 유도 기능을 갖추고 있다. 비행 특성이 탄도미사일과 비슷해 우리 군도 발사 상황을 탄도미사일 탐지·추적 체계로 감시하고 있다.
북한은 그동안 600㎜ 방사포에 전술핵탄두를 탑재할 수 있다고 주장해 왔다. 이번에는 '저격수'라는 명칭을 내세워 정밀타격 능력과 실전 운용 능력을 과시한 것으로 풀이된다.
이번 공개 사격은 북한이 600㎜ 방사포의 전방 배치를 추진할 가능성이 제기된 가운데 이뤄졌다는 점에서도 주목된다.
국가정보원은 29일 국회 정보위원회 국정감사에서 북한의 600㎜ 초대형 방사포 전방 배치 가능성을 주시하고 있다고 보고했다. 이 무기가 전방에 배치되면 수도권을 비롯한 남한 주요 군사시설에 대한 북한의 장거리 타격 위협이 커질 수 있다.
북한이 이번 행사에서 무인기와 순항미사일, 초대형 방사포를 한꺼번에 공개한 것은 다양한 공격수단을 결합한 전투능력을 과시하려는 의도로 해석된다. 특히 김 위원장이 무인기와 국방 AI 개발을 거듭 강조했다는 점에서 앞으로도 관련 무기체계의 개발과 시험을 확대할 가능성이 있다.