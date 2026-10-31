아이스크림과 전통 젤라또, 다른 음식이라고?

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2026년 7월, 세계협동조합의 수도로 알려진 이탈리아 볼로냐(Bologna)에 머물며 발견한 도시와 사람이야기를 이어갑니다.

우유로 만드는 또 다른 소르베를 위해서는 먼저 우유를 끓여야 한다. 우유 1카라파 반(약 1.5리터), 물 반 카라파, 설탕 3파운드, 잘게 썬 시트론 레몬 절임 6온스가 필요하며, 눈과 소금을 다루는 법은 앞서 설명한 바와 같다. – 안토니오 라티니, <신식 연회 지침서>, 1694

큰사진보기 ▲볼로냐 공항 도착장에 위치한 카페테리아 리날디니(Rinaldini)의 젤라또. 다양한 샌드위치와 디저트를 함께 판매하는데 웬만한 젤라떼리아보다 더 맛있는 젤라또가 밤늦은 시각까지 기다리고 있다. ⓒ Roberta 관련사진보기

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큰사진보기 ▲스페인 무르시아 시에라 에스푸냐의 눈 저장고(Pozo_de_Nieve). 이슬람 시대 이베리아에 전파된 냉음료 문화가 근세까지 이어진 흔적으로, 저장한 눈은 여름철 셔벳·냉음료용 얼음으로 팔렸다. ⓒ Lorenzo Soriano 관련사진보기

큰사진보기 ▲1801년 프랑스의 손채색 동판화 '아이스크림'(Les Glaces). 18~19세기 유럽에서 아이스크림이 귀족과 부유층의 기호품에서 도시의 유행으로 옮겨가는 모습을 보여준다. ⓒ 퍼블릭도메인 관련사진보기

큰사진보기 ▲공장형 아이스크림 VS 전통 수제 젤라또 ⓒ 김현경 관련사진보기

큰사진보기 ▲젤라또 장인용 복합 제조기. 20세기 이후 공장형 아이스크림과 경쟁하며 장인들은 솥과 오븐 대신 이런 기계 설비를 받아들였고, 위생 관리와 품질 편차 축소를 동시에 얻었다. ⓒ Laura Lan 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

경유지인 프랑스도 솅겐(Schengen) 지역이기 때문에 볼로냐에서는 입국 심사 없이 나서니 바로 입국장이다. 마중 나온 언니 옆에 로베르타가 있다."안녕! 젤라또 먹을래?" 낯선 주변 소음 속에 대뜸 들여오는 한국어에 귀가 열렸는데, 젤라또 먹겠냐는 말에는 반쯤 감겨 있던 눈이 번쩍 뜨인다. 현재 시각은 23시 57분. 다들 어리둥절한 가운데 뭐라 답할지 우물쭈물하고 있는데, 벌써 일행은 로베르타를 따라 젤라또 가게로 향하고 있다. "애들은 젤라또 좋아해. 당연히 하나씩 먹고 가야지." 잘 구워진 와플콘에 아이들이 고른 3가지 맛의 젤라또를 올리고 보니, 그 높이가 애들 얼굴만 하다.아무리 먹어도 아이스크림은 줄어들 기미가 안 보여, 일단 주차장으로 이동. 공항 문밖을 나서니 한창 달아오른 오븐 속으로 들어가는 것 같다. 아이가 손에 든 아이스크림은 속절없이 흐르고, 결국 내 차지가 된다. 그리고 처음으로 맛본 이탈리아의 맛. 깊이 있게 달콤하고, 부드럽게 시원하며, 묵직하게 녹아내린다. 내가 왜 안 먹는다고 했지.젤라또(Gelato)는 이탈리아인들에게 아이스크림, 셔벗을 포함한 모든 형태의 빙과류를 통칭하는 단어다. 어원은 '얼어붙은', '단단해진'이라는 뜻의 라틴어 겔라투스(gelatus)에서 시작되는데, 이탈리아어로 넘어오면서 '얼어붙은'을 뜻하는 형용사 젤라또(gelato)가 되었다.이 단순한 형용사가 디저트 이름이 된 이유는 아이스크림의 역사에서 찾을 수 있다. 9~10세기경 아랍권에서는 깊은 산에서 눈을 가져와 과일즙, 꿀, 설탕 시럽 등을 섞어 샤르바트(Sharbat)라는 시원한 음료를 만들어 마셨던 기록이 발견된다(The Oxford Companion to Sugar and Sweets).이 시기, 튀니지의 아글라비드 왕조를 시작으로 아랍권은 이탈리아 시칠리아섬을 정복했는데, 10세기경에는 이슬람 세계의 가장 번영한 문화적·정치적 중심지가 되었을 정도로 지역의 부흥을 이끈다(임기대, 2021). 이때 레몬과 감초, 오렌지, 사탕수수 등의 새로운 작물과 고도의 관개 농업 기술이 아랍인들을 통해 시칠리아에 처음 도입된다(유네스코 세계유산 보고서). 이는 시칠리아에서 샤르바트 등 여러 디저트의 발달이 이뤄지는 토대가 된다.시간이 흘러 17세기, 이탈리아 나폴리에서는 요리사 안토니오 라티니(Antonio Latini)가 요리책 <신식 연회 지침서>(Lo Scalco alla Moderna)를 통해 세계 최초의 우유 기반 소르베(Sorbetto di Latte) 레시피를 소개한다. 이는 물 외에 유제품을 섞어 얼려낸 최초의 문헌 기록으로, 역사학계에서는 현대 아이스크림의 직접적인 조상으로 인정하고 있다.이렇게 수 세기에 걸쳐 이탈리아에서 눈이나 얼음 조각에 과일즙, 꿀, 우유 등을 섞어 차갑게 만드는 디저트 문화가 발달하면서 사람들은 이를 '젤라또(Gelato, 얼린 것)'라 줄여 부르기 시작했다. 이것이 오늘날 이탈리아식 아이스크림이라 이름 붙이는 젤라또의 기원이다.시간이 흐르면서 문화가 변했다. 19세기 이후 인공 얼음을 만들기 시작하면서 젤라또는 거리로 퍼져 나갔고, 식품 과학과 기술을 다루는 젤라또 장인들에 의해 젤라또 가게인 젤라떼리아가 각자의 개성을 가지고 자리를 잡아 나갔다.산업적으로는 토머스 제퍼슨, 조지 워싱턴 등 미국 초기 대통령들이 유럽의 젤라또 문화를 들여오면서 발달하기 시작했다. 또한, 1843년 미국에서 수동 회전식 아이스크림 제조기(Hand-cranked freezer)가 발명된 이래 대량 생산과 보급을 위한 기계 설비와 식품 공학이 함께 성장했다.이탈리아에서도 20세기 이후 젤라또 소비가 급증하면서 공장형 아이스크림이 시장에 진출하기 시작했다. 이로 인해 젤라또 장인들은 존폐 위기에 놓이게 되었는데, 이를 돌파하기 위해 장인들이 선택한 길은 혁신이다. 가게마다 있던 솥과 오븐은 생산 현장에서 사라졌고, 신기술에 힘입어 식품 안전이 보장되게 되었다. 더 간편하고 안전하게 젤라또를 만들 수 있게 되면서 장인들은 젤라또 본연에 집중할 수 있었는데, 그것이 곧 공장형 아이스크림과의 높은 질적 차이를 만들어냈다(Museo del Gelato).그리하여 젤라또가 언어로서는 이탈리아에서 모든 종류의 빙과를 칭한다 하더라도 젤라떼리아에서 판매되는 전통 젤라또(Gelato Artigianale)와 공장형 아이스크림으로 분류되는 일반 젤라또는 성분 면에서도 정서적으로도 엄격히 구분된다. 그리하여 '젤라또'라는 이름은 다른 나라로 퍼져나가 일반 아이스크림과는 구분되는 고유한 대명사로도 쓰이게 되었다.여러 제과·조리학 교과서(CulinaryArts)에서 정의하는 이탈리아 전통 젤라또의 핵심적 차이는 밀도와 온도, 그리고 신선도다. 일반 아이스크림이 지방 함량은 높지만 제품의 50% 이상이 공기인 것에 반해, 전통 젤라또는 지방 함량이 낮음에도 공기보다 다른 원재료 함량이 높아 밀도가 높고 쫀득한 식감을 만든다.똑같이 얼린 것 같지만 온도에서도 큰 차이가 난다. 일반 아이스크림은 유지방과 공기 함유량이 높기 때문에 온도가 올라가면 더 쉽게 주저앉기 십상이다. 또한, 장기간 대량 유통을 위해서는 형태가 변형되거나 얼음 결정이 커지는 현상(Recrystallization)을 막아야 한다. 이 때문에 더 낮은 온도에서 보관되다가 제공된다.이에 반해 전통 젤라또는 구조가 치밀하고, 당일 생산되어 동네 상권에서 판매되기 때문에 상대적으로 덜 차가운 온도에서 제공된다. 이 때문에 원재료의 맛을 더 잘 느낄 수 있지만, 상대적으로 낮은 온도는 젤라또 제조와 관리에 있어 더 섬세함을 요구한다. 이 같은 제조방식의 차이는 당연히 신선도의 차이로 이어진다.한밤의 젤라또를 받아 들고 시작된 난데없는 젤라또 공부는 여기까지. 이제부터는 구석구석 볼로냐의 젤라떼리아 투어를 떠나본다.