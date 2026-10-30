양촌리와 우주 누빈 '평행선', 최불암과 '선장'의 신기한 인연

큰사진보기 ▲한국의 아버지상을 대표해 '국민 아버지'로 불린 배우 최불암(본명 최영한)이 별세했다. 향년 87세. 방송계에 따르면 최불암은 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료 중 29일 밤 10시께 세상을 떠났다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲저명한 배우이자 세계적인 스크린 아이콘인 영국의 배우 패트릭 스튜어트가 28일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 자택에서 별세했다. 향년 86세. ⓒ EPA 연합뉴스 관련사진보기

지난 29일, 한국과 영국을 대표하는 두 배우의 별세 소식이 전해졌다. 한 사람은 드라마 <수사반장>의 박 반장이었고 <전원일기>의 김 회장이었던 최불암이다. 또 한 사람은 <스타트렉>의 장 뤽 피카드 선장이자 <엑스맨> 시리즈의 프로페서 X였던 영국 배우 패트릭 스튜어트다.최불암(본명 최영한)은 1939년생, 패트릭 스튜어트는 1940년생이다. 실제 나이로도 불과 한 살 차이다. 더구나 최불암은 주민등록상 1940년생으로 되어 있어 서류상으로 따지면 두 사람은 동갑인 셈이다.그런데 나이보다 더 흥미로운 공통점이 있다. 두 사람 모두 1959년 배우로서 첫발을 내디뎠다는 사실이다. 같은 해 연기를 시작한 두 배우는 이후 60년이 훌쩍 넘는 세월 동안 한국과 영국이라는 서로 다른 무대에서 자신만의 길을 걸어왔다. 그리고 이제는 각자의 나라에서 '국민배우'라 불러도 손색없을 만큼 오랜 시간 대중의 사랑과 존경을 받아온 원로 배우가 되었다.최불암이 우리에게 연기를 통해 농촌을 보여줬다면 패트릭 스튜어트는 우주를 보여줬다. 한 사람은 양촌리 사람들 사이에서 우리가 잊고 살았던 가족과 이웃의 이야기를 전했고, 또 한 사람은 광활한 우주를 항해하며 인간의 존재란 무엇인지, 좋은 지도자는 어떠해야 하는지를 보여줬다.이처럼 배경과 무대는 확연히 달랐지만 두 배우가 연기했던 인물들은 묘하게 닮은 점도 있었다. 최불암은 양촌리 사람들의 중심을 잡아주던 <전원일기>의 김 회장이었고, <수사반장>에서는 형사들을 이끄는 박 반장이었다. 패트릭 스튜어트 역시 <스타트렉>에서 엔터프라이즈호를 지휘하는 피카드 선장이었고, <엑스맨>에서는 프로페서 X가 되어 서로 다른 능력과 상처를 지닌 돌연변이 초능력자들을 이끌었다.어찌 보면 그들이 보여준 리더십의 무대는 달랐지만, 사람을 앞에서 끌고 가기보다 중심을 잡아주며 이끄는 리더의 입장은 서로 닮아 있다.대중이 두 배우를 사랑했던 방식마저 닮았다. 1990년대 근엄하고 무게감 있는 아버지 이미지를 친근하고 엉뚱한 이웃집 아저씨로 바꿔놓으며 온 국민을 웃게 했던 이른바 '최불암 시리즈'가 있었다."파~." 어린 학생들이 최불암 특유의 웃음소리까지 흉내 내며 우스갯소리를 주고받던 시절이었다. 드라마 속에서는 한없이 진지하고 묵직했던 배우가 대중의 입을 거치면서 친근한 웃음의 주인공이 된 것이다. 그것은 한 배우를 희화화한 유행이 아니라, 그만큼 최불암이라는 배우가 대중에게 가깝고 친숙한 존재였다는 방증이기도 했다.패트릭 스튜어트에게는 전 세계 누리꾼들이 만들어낸 거대한 인터넷 밈(Meme)의 세계가 있었다. 골치 아픈 듯 이마를 짚고 고개를 숙이는 피카드 선장의 이른바 '페이스팜(Facepalm)' 장면이나 황당한 표정으로 열변을 토하는 모습은 영미권 인터넷에서 오랫동안 유머의 소재로 사용됐다.입에서 입으로 전해지던 '최불암 시리즈'와 인터넷 밈이라는 차이는 있지만, 권위 있고 진중한 인물을 우리의 일상 속으로 데려와 웃음의 주인공으로 삼았다는 점이 서로 닮아 있다. 그것은 어쩌면 동서양을 막론하고, 대중들이 사랑하고 존경했던 배우와 조금 더 가까워지고 싶어 했던 또 하나의 방식이었는지도 모르겠다.서로 다른 나라, 다른 무대에서 60년이 넘도록 좀처럼 만날 일 없었던 두 배우의 삶은 그렇게 기묘한 평행선을 그리며 나란히 흘러왔다. 비슷한 시기에 태어나 같은 해 배우의 길에 들어섰고, 각자의 자리에서 한 시대를 대표하는 배우가 되어 함께 나이를 먹었다.그리고 2026년 10월, 그동안 한 번도 교차하지 않은 채 이어져 온 두 개의 평행선은 결국 마지막 순간 거의 동시에 멈춰 섰다.패트릭 스튜어트는 지난 28일 미국 로스앤젤레스 자택에서 세상을 떠났다. 향년 86세. 측근이 밝힌 바에 따르면 그는 알츠하이머병과 루이소체 치매를 앓고 있었다. 그 소식을 접하다 '루이소체 치매'라는 병명에서 한동안 눈길이 멈췄다. 내 어머니 역시 한때 루이소체 치매 가능성이 거론된 적이 있다. 루이소체 치매는 알츠하이머병과는 구별되는 퇴행성 뇌 질환으로, 특히 파킨슨병과 매우 밀접한 관련이 있다.29일 밤에는 최불암이 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 87세. 지난해 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 14년 동안 진행해 온 KBS <한국인의 밥상>에서도 하차했고, 이후 재활에 힘써왔다는 소식이 전해졌다.지난 6월 소셜네트워크서비스(SNS)에 공개됐던 최불암의 병상 모습도 떠올랐다. 병문안을 온 이에게 퇴원하면 술 한잔하자며 웃던 모습, 자신의 어머니가 운영했던 주점 '은성' 이야기가 나오자 환하게 웃으며 막걸리 한잔을 기약했던 모습 말이다. 결국 지킬 수 없는 약속으로 남았기에 더 안타깝다.요즘은 국내외를 막론하고 어린 시절부터 보아왔던 유명인들이 세상을 떠났다는 소식을 자주 접한다. 지금보다 젊었을 때만 해도 유명인의 죽음은 말 그대로 한 '유명인의 부고'였다. 안타깝고 슬프기는 했지만, 그것은 어디까지나 나와는 조금 떨어진 누군가의 죽음이었다.하지만 1970년대에 태어나 어느덧 지천명을 넘기고 보니 이제는 그 부고가 조금 다르게 다가온다. 그 사람이 세상을 떠났다는 사실만 슬픈 것이 아니다. 그와 함께 웃고 울고, 때로는 위로받으며 살아왔던 내 삶의 한 시절도 함께 저물어가는 듯한 기분이 든다.<전원일기>를 아빠와 함께 보던 어린 시절 거실의 풍경, <수사반장>의 긴장감 넘치는 음악이 흘러나오던 브라운관 텔레비전, 처음 <스타트렉>을 보며 상상했던 먼 미래와 우주. 그런 기억들이 두 배우의 부고와 함께 되살아난다.그들의 부고를 읽다가 문득 한 영화가 떠올랐다. 얀 마텔의 소설을 원작으로 한 이안 감독의 영화 <라이프 오브 파이>였다. 망망대해에 홀로 남겨진 한 인간이 살아남기 위해 견뎌야 했던 시간, 그리고 오랜 세월이 흐른 뒤 그 시간을 되돌아보며 자신이 살아온 이야기를 들려주는 작품이다.영화에는 이런 대사가 나온다. 결국 인생은 수많은 것들을 놓아주는 과정이며, 가장 아픈 것은 제대로 작별할 시간을 갖지 못하는 것이라고. 예전에는 이 멋진 영화 대사가 쉽게 다가오지 않았지만 이제야 조금은 알 것 같다. 인생은 어쩌면 얻는 법을 배우는 것보다 잘 떠나보내는 법을 배우는 시간인지도 모르겠다.돌아보면 두 배우에게 참 많은 것을 받았다. 지금처럼 볼거리와 즐길 거리가 넘쳐나지 않던 시절, 최불암은 우리에게 가족이 무엇이고 아버지라는 자리가 무엇인지, 이웃과 함께 살아간다는 것이 무엇인지를 보여줬다. 어쩌면 배우라는 직업의 특별함이 바로 여기에 있는지도 모르겠다. 사람은 떠나도 그가 연기한 수많은 인물은 작품 속에 남아 오래도록 대중과 함께 살아간다.아마 양촌리 김 회장은 여전히 그곳을 지키고 있을 것이고, 박 반장은 낡은 트렌치코트 깃을 세운 채 오늘도 사건을 해결하고 있을 것이다. 피카드 선장 역시 엔터프라이즈호 함교에 앉아 별빛 쏟아지는 우주를 바라볼 것이며, 프로페서 X는 자신의 방식으로 인간과 돌연변이가 함께 살아갈 세상을 꿈꾸고 있을 것이다.